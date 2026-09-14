Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με άνοδο περίπου 1% έκλεισαν τη Δευτέρα οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς τα νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και οι επιθέσεις σε πλοία στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Οι δύο δείκτες Brent και WTI είχαν εκτιναχθεί ενδοσυνεδριακά ακόμα και 5%, ωστόσο στη συνέχεια μάζεψαν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα η μία σε ενεργειακούς στόχους της άλλης, περιορίζοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην ενεργειακή προσφορά.

Τελικά μετά τα σκαμπανεβάσματα υα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,07 δολάρια ή 1%, κλείνοντας στα 105,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,34 δολαρίων ή 1,3%, στα 101,39 δολάρια το βαρέλι.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ενώ από την άλλη τα αραβικά κράτη του Κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, εντείνοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να διευρυνθεί και να προκαλέσει μεγαλύτερες διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους και drones εναντίον στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Χαμίς Μουσάιτ, στη νότια Σαουδική Αραβία, στοχεύοντας υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ, διαδρόμους προσγείωσης και αποθήκες πυρομαχικών. Όπως υποστήριξαν, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για τα σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα στην Υεμένη.

Οι Χούθι έχουν προελάσει γρήγορα στην Υεμένη τις τελευταίες ημέρες, καταλαμβάνοντας εδάφη, μεταξύ των οποίων το νησί Περίμ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Ξεχωριστή επίθεση, για την οποία το Ριάντ κατηγόρησε υποστηριζόμενους από το Ιράν μαχητές στο Ιράκ, έθεσε εκτός λειτουργίας τον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος επιτρέπει στο πετρέλαιο του Κόλπου να εξάγεται παρακάμπτοντας τα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η διακοπή λειτουργίας του αγωγού θέτει σε κίνδυνο ποσότητα που αντιστοιχεί έως και στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι διελεύσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων από τα Στενά του Ορμούζ περιορίστηκαν σε μονοψήφιο αριθμό ημερησίως το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των 14 διελεύσεων κατά το προηγούμενο δεκαήμερο.

Πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ.

Με τον σαουδαραβικό αγωγό Ανατολής-Δύσης εκτός λειτουργίας, το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα αναγκάζεται να βασίζεται στα αποθέματά του, τα οποία εκτιμάται ότι επαρκούν για πέντε έως επτά ημέρες εξαγωγών, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου.

Ρωσία, Ουκρανία και επιτόκια

Στο μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να μην πλήττουν η μία τους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Την περασμένη εβδομάδα, ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές συνέβαλαν στην εκτίναξη της μέσης τιμής του ντίζελ στις ΗΠΑ σε ιστορικό υψηλό.

Μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας θα μπορούσε να επιτρέψει στη Μόσχα να αυξήσει τις ενεργειακές εξαγωγές της. Η Ρωσία, μέλος του ΟΠΕΚ+, ήταν το 2025 η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αμερικανικά ενεργειακά στοιχεία.

Πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου άσκησαν επίσης οι προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αυξήσει την Τετάρτη το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%-4%, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές αναμένουν νέες αυξήσεις επιτοκίων λόγω του επίμονου πληθωρισμού, των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και της έμφασης που δίνει ο επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, στην αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών.

Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος δανεισμού, μπορούν να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, να περιορίσουν τη ζήτηση για ενέργεια.

Διαβάστε ακόμη

Φυσικό αέριο: Στα ύψη οι τιμές στην Ευρώπη – Λείπουν πάνω από 100 TWh πριν από τον χειμώνα

Jefferies για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σύσταση «Buy» και τιμή-στόχος €55 – Ο δρόμος για την επόμενη φάση ανάπτυξης

«Οδύσσεια»: Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έγινε η πιο επιτυχημένη στην ιστορία της Universal

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ