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Η οικονομία έχει πλέον μικρότερη σημασία για τη Wall Street από ό,τι στο παρελθόν.

Αυτός είναι απλώς ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η Wall Street έχει απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την καθημερινή μας ζωή.

Tα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Ένας τρόπος να εκτιμήσουμε αυτή την αλλαγή είναι η φθίνουσα συσχέτιση μεταξύ των πτωτικών αγορών και των υφέσεων. Μεταξύ του 1900 και του 1960, για παράδειγμα, το 84% των bear markets συνέπεσε με ύφεση. Το αντίστοιχο ποσοστό από τότε είναι μόλις 30%.

Αυτή η πιο χαλαρή σχέση μεταξύ της οικονομίας και της χρηματιστηριακής αγοράς αποτυπώνεται επίσης στη φθίνουσα συσχέτιση μεταξύ των ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ και των κερδών ανά μετοχή του S&P 500.

Εάν η οικονομία ασκεί μικρότερη επίδραση στη χρηματιστηριακή αγορά, τι παίρνει τη θέση της; Δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες φαίνεται να είναι τα περιθώρια κέρδους και οι δείκτες τιμής προς κέρδη. Λόγω του πρώτου, ένα δολάριο εσόδων μεταφράζεται σε υψηλότερα κέρδη, ενώ λόγω του δεύτερου, ένα δολάριο κερδών μεταφράζεται σε υψηλότερη τιμή μετοχής. Και οι δύο παράγοντες παρουσιάζουν σταθερή άνοδο εδώ και χρόνια.

Για να εκτιμήσoυμε τον ρόλο που διαδραματίζουν, πρέπει να φανταστούμε πού θα βρισκόταν σήμερα ο δείκτης S&P 500 αν τα περιθώρια κέρδους και οι δείκτες P/E είχαν παραμείνει σταθεροί την τελευταία δεκαετία. Αν τα πράγματα ήταν έτσι, ο S&P 500 σήμερα θα ήταν 45% χαμηλότερος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η δυναμική της οικονομίας δεν έχει καμία επίδραση στη χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, η φθίνουσα συσχέτισή της με τη χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, και η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να την επιταχύνει. Σε ορισμένα από τα δυστοπικά οράματα για το μέλλον, όπου κυριαρχεί η τεχνητή νοημοσύνη, τα κέρδη των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύονται, ακόμη και ενώ χάνονται εκατομμύρια θέσεις εργασίας και η ανεργία εκτοξεύεται στα ύψη. Αν αυτό συνέβαινε, τότε η αποσύνδεση μεταξύ της Wall Street και της Main Street θα ήταν πλήρης.

Σε αυτή την περίπτωση, η χρηματιστηριακή αγορά θα έχανε ακόμη περισσότερο το κύρος της ως βαρόμετρο της οικονομικής υγείας. Φυσικά, βλέπουμε ήδη ενδείξεις αυτού του φαινομένου, καθώς οι εν ενεργεία πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ, πανηγυρίζουν για τα νέα υψηλά επίπεδα της χρηματιστηριακής αγοράς, ακόμη και όταν το κλίμα των καταναλωτών αγγίζει νέα χαμηλά, σύμφωνα με το MarketWatch.

Πριν από το ιστορικό χαμηλό των 44,8 που σημειώθηκε αυτό το καλοκαίρι, το προηγούμενο χαμηλό ήταν στα μέσα του 2022 στα 50. Ο δείκτης είναι σήμερα μόνο ελαφρώς υψηλότερος — 48,0 — από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν αυτό το καλοκαίρι.

Για τους επενδυτές αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάζουν λιγότερο στο αν μια ύφεση είναι επικείμενη ή στο πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η οικονομία, και αντίθετα να προσηλώνονται στα περιθώρια κέρδους και στους δείκτες P/E.