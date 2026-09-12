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Η Ελλάδα επιχειρεί να περάσει στην επόμενη πίστα της διεθνούς επενδυτικής αγοράς. Από προορισμός κεφαλαίων που κατευθύνονται σε κρατικά ομόλογα, τραπεζικές μετοχές και κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις, φιλοδοξεί πλέον να εξελιχθεί σε τόπο εγκατάστασης των ίδιων των διαχειριστών που ελέγχουν χαρτοφυλάκια δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μια προοπτική που πριν από μία δεκαετία θα φάνταζε εξαιρετικά δύσκολη αρχίζει να αποκτά πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με μεγάλα ονόματα της διεθνούς βιομηχανίας των hedge funds να στρέφουν το βλέμμα τους προς την Αθήνα, ενισχύουν τις προσδοκίες ότι μπορεί να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα νέο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι αυτή του Κρις Ρόκος, ιδρυτή της Rokos Capital Management και ενός από τα γνωστότερα στελέχη της ευρωπαϊκής αγοράς hedge funds. Ο Ρόκος, του οποίου η εταιρεία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο περίπου 22 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα.

Τα μεγάλα funds που κοιτάζουν την Αθήνα

Η περίπτωση Ρόκος δεν είναι η μοναδική. Η Millennium Management, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων διεθνώς, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 97 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει να δημιουργήσει γραφείο στην Αθήνα.

Προς την ελληνική αγορά φέρεται να στρέφεται και η αμερικανική Verition Fund Management, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια περίπου 12,6 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς σημαντικού μεγέθους, οι οποίοι είτε έχουν ήδη λάβει σχετικές αποφάσεις είτε εξετάζουν τη μεταφορά στην Ελλάδα μέρους των δραστηριοτήτων και των στελεχών τους.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στο ραντάρ βρίσκονται και άλλοι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι εξετάζουν τις δυνατότητες που προσφέρει πλέον η Ελλάδα. Εφόσον το ενδιαφέρον αυτό αποκτήσει συνέχεια, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη δημιουργία ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού κόμβου στην Αθήνα.

Και αυτό διότι η εγκατάσταση μεγάλων funds δεν περιορίζεται στα ίδια τα επενδυτικά γραφεία. Γύρω από τους διαχειριστές κεφαλαίων αναπτύσσεται συνήθως ένα ολόκληρο δίκτυο εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως συμβαίνει στα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του Λονδίνου και της Γενεύης.

Το οικοσύστημα και οι υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας

Δικηγορικές εταιρείες, φορολογικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι, τράπεζες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και εξειδικευμένα στελέχη αποτελούν μέρος αυτού του οικοσυστήματος. Πρόκειται κατά κανόνα για δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, γεγονός που διευρύνει το οικονομικό αποτύπωμα μιας πιθανής εγκατάστασης μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων στην Αθήνα.

Ενδεικτικό είναι ότι το καθεστώς κινήτρων που μπορούν να αξιοποιήσουν τα funds προβλέπει πως οι εγκαταστάσεις και η οικονομική δραστηριότητά τους στην Ελλάδα θα πρέπει να συνεπάγονται ετήσιες λειτουργικές δαπάνες άνω των 3 εκατ. ευρώ.

Στο επιτελείο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, που βρίσκεται πίσω από την προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών διαχειριστών, αντιμετωπίζουν τις τελευταίες εξελίξεις ως μία ακόμη ένδειξη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την ελληνική οικονομία.

Κυβερνητικές πηγές συνδέουν το αυξημένο ενδιαφέρον με μια σειρά αλλαγών που έχουν προηγηθεί: την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την ανάπτυξη της οικονομίας με ρυθμό περίπου 2% και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργούν οι αλλαγές στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext, σε συνδυασμό με την αναβάθμισή του στις ανεπτυγμένες αγορές και την προβλεπόμενη ένταξη στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx στις 21 Σεπτεμβρίου, εκτιμάται ότι επιταχύνει την προσέγγιση της Αθήνας με τα μεγάλα διεθνή επενδυτικά κέντρα.

Το φορολογικό «κλειδί» του 5%

Καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση των ξένων διαχειριστών παίζει το νέο φορολογικό πλαίσιο. Οι διαχειριστές κεφαλαίων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μεταφέρουν στην Ελλάδα γραφεία, υπηρεσίες και προσωπικό μπορούν να φορολογούνται με συντελεστή 5% για bonus και carried interest, έναντι 15%.

Η μεταφορά στελεχών ή η δημιουργία γραφείου στην Αθήνα, πάντως, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι μεταφέρεται στην Ελλάδα και η φορολογική κατοικία ολόκληρου του fund. Για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαιτείται, μεταξύ άλλων, οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα να ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει όχι απλώς τη φορολογική μετακίνηση μεμονωμένων στελεχών, αλλά τη δημιουργία πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και μόνιμης παρουσίας στη χώρα.

Λονδίνο και Ντουμπάι αλλάζουν τις ισορροπίες

Στην ελληνική προσπάθεια προστίθενται δύο διεθνείς εξελίξεις που μεταβάλλουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των χρηματοοικονομικών κέντρων.

Η πρώτη είναι η κατάργηση στη Βρετανία του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος «non-dom», το οποίο επί χρόνια αποτελούσε σημαντικό κίνητρο για εύπορους ξένους επενδυτές και στελέχη να εγκαθίστανται στο Λονδίνο.

Η δεύτερη αφορά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η οποία δημιουργεί νέους προβληματισμούς γύρω από το Ντουμπάι, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους χρηματοοικονομικούς κόμβους των τελευταίων ετών.

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