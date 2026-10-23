Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε χαμηλά σχεδόν δύο εβδομάδων υποχώρησαν την Παρασκευή οι ευρωπαϊκές αγορές, ολοκληρώνοντας έτσι μια ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα για τις αγορές, καθώς οι ταραχές στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, οι αυξανόμενες ανησυχίες για τη χρηματοδότηση της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου ώθησαν τους επενδυτές προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,31% στις 635,77 μονάδες, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 1%.

Οι νέες πιέσεις ήρθαν σε συνέχεια του ισχυρού κύματος ρευστοποιήσεων της Πέμπτης, όταν ο Stoxx 600 κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τριών εβδομάδων, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στις απώλειες.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,75% στις 25.181 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,36% στις 7.782 μονάδες αγγίζοντας χαμηλό σχεδόν δύο εβδομάδων και ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολίσθησε σε ποσοστό 0,32% και τις 10.690 μονάδες.

Στην περιφέρεια η εικόνα ήταν καλύτερη. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο επέδειξε αντιστάσεις κερδίζοντας 0,36% στις 48.558 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 18.989 μονάδες αυξημένος κατά 0,40%.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές βρίσκονται πλέον περίπου 4% χαμηλότερα από τα υψηλά που είχαν καταγράψει τον Αύγουστο, με τις ανησυχίες να επικεντρώνονται σε τρία βασικά μέτωπα: τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τις πιέσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και τις επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Ειδικά, η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο της αναταραχής, καθώς η πολιτική και κοινωνική ένταση συνέχισε να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα.

Οι αρχές επέβαλαν τη Δευτέρα απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές του Παρισιού, της Λιλ και της Νίκαιας, μετά το Σαββατοκύριακο των εκτεταμένων ταραχών και λεηλασιών. Παράλληλα, νέες διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο, με στρατιωτικές δυνάμεις να αναμένεται να ενισχύσουν την αστυνομία.

Η αναταραχή επεκτάθηκε και στην αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε πρόσκαιρα την Τετάρτη το 5% για πρώτη φορά από το 2002, φτάνοντας σε υψηλό 24 ετών, καθώς οι κοινωνικές ταραχές προστέθηκαν στη δημοσιονομική αντιπαράθεση γύρω από τον προϋπολογισμό.

Οι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις γαλλικών περιουσιακών στοιχείων και αναζήτησαν καταφύγιο στα γερμανικά κρατικά ομόλογα και στους αμερικανικούς τίτλους.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, το γαλλικό 10ετές σταθεροποιήθηκε κοντά στο όριο του 5%, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας το spread έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου διευρύνθηκε κατά 32 μονάδες βάσης καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 1990.

Η διαφορά αποδόσεων διαμορφώνεται πλέον κοντά στις 170 μονάδες βάσης, υπερδιπλάσια σε σχέση με τον Μάιο και στο υψηλότερο επίπεδο από την κορύφωση της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης το 2011.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις αναλυτές προειδοποιούν ότι η απουσία αγοραστών και η δραστηριότητα των hedge funds αυξάνουν τη μεταβλητότητα, δεδομένου κιόλας πως δεν διαφαίνεται άμεση παρέμβαση της ΕΚΤ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην προγραμματισμένη για το βράδυ της Παρασκευής αξιολόγηση της Moody’s. Ο οίκος διατηρεί τη Γαλλία στη βαθμίδα Aa3, με αρνητικές προοπτικές, μία βαθμίδα υψηλότερα από τις αξιολογήσεις των S&P και Fitch. Μια ενδεχόμενη υποβάθμιση θα στερούσε από τη χώρα την τελευταία αξιολόγηση της κατηγορίας διπλού Α από μεγάλο οίκο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους της, εξέλιξη που θα «ανοίξει» ένα νέο κύκλο πιέσεων σε ομόλογα και αγορές.

Την ήδη επιβαρυμένη εικόνα ήρθαν να ενισχύσουν και τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, τα οποία έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γαλλία συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Οκτώβριο.

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο πιέσεων για τις ευρωπαϊκές αγορές είχε να κάνει με τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς το παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων σε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη επεκτάθηκε και στην Ευρώπη.

Οι μετοχές των ASML, Infineon και STMicroelectronics κατέγραφαν απώλειες από 2% έως 6%, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν το τεράστιο κόστος που απαιτείται για τη συνέχιση της ανάπτυξης των υποδομών AI.

Το ενδιαφέρον των αγορών έχει μετατοπιστεί πλέον από τις αναπτυξιακές προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης στο ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων.

Ακόμη και τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι SAP, BE Semiconductor και Meta Platforms δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν τους επενδυτές.

Αντίθετα, οι ανησυχίες επικεντρώνονται ολοένα περισσότερο στη δυνατότητα των εταιρειών να συνεχίσουν τις τεράστιες επενδύσεις για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι ισολογισμοί και οι χρηματοοικονομικές τους επιδόσεις.

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας για τις ευρωπαϊκές αγορές αποτέλεσε η νέα εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, η οποία δημιουργεί επιπλέον πιέσεις σε μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Το Brent ανήλθε σε υψηλό έξι μηνών, ξεπερνώντας και το όριο των 117 δολαρίων το βαρέλι, μετά το άλμα 4% που είχε καταγράψει την Πέμπτη, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ενέτειναν τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών μεταφορών στη Σαουδική Αραβία.

Αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI έκανε άλμα ύψους 3,42% κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι.

Αντιθέτως, ο χρυσός υποχώρησε πάνω από 1% με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να πέφτει στα 4.017 δολάρια την ουγγιά, ήτοι κοντά σε χαμηλά τριών μηνών. Αντιστοίχως και σε επίπεδο εβδομάδας, ο χρυσός έχασε περίπου 3,5%.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κέρδισε έδαφος με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 101,77 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1193. Μάλιστα σε επίπεδο εβδομάδας το ευρωπαϊκό νόμισμα έχασε περίπου 0,42% έναντι του δολαρίου.