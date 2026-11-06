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Την Πέμπτη (5/11) ήταν το «γκρέμισμα» της μετοχής της Coca-Cola HBC λόγω των εξελίξεων στη Ρωσία με τις παρεμβάσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν σε εταιρείες με έντονη παρουσία στη χώρα του. Σήμερα ήταν τα «απόνερα» του χθεσινού τεχνολογικού sell off στη Wall Street που κράτησαν το Χρηματιστήριο Αθηνών σε πτωτική τροχιά, χάνοντας σωρευτικά -4,1% στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 58,06 μονάδες ή -2,22% και έκλεισε στις 2.553,35 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.545,60 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.587,04 μονάδες. Με απώλειες -2,51% ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, ξεκινώντας με το «αριστερό» έπειτα από την πτώση -4,36% του Οκτωβρίου. Στο +20,4% διαμορφώνεται πλέον η φετινή απόδοση του ΧΑ. Στο ταμπλό, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Metlen στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ενώ από τις τράπεζες τη μεγαλύτερη υποχώρηση σημείωσε η Eurobank. Κάτω από τα 50 ευρώ «έπεσε» η Coca-Cola HBC, η οποία συνέχισε πτωτικά μετά την χθεσινή βουτιά κατά -14,12%.

Διόρθωσαν οι τράπεζες

Απώλειες -2,88% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.048,23 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -2,27% στις 6.542,76 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -1,33% στις 3.067,17 μονάδες. Παρά τη σημερινή πτώση, ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε +0,81% σε εβδομαδιαία βάση.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 389,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37,77 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 69,1 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η Eurobank με 68,5 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 188,01 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 91 μετοχές, θετικό για 17, ενώ 14 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχώρησε κατά -4,74% στα 4,484 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (-3,21% στα 4,53 ευρώ), η Εθνική (-3,1% στα 16,28 ευρώ) και η Πειραιώς (-1,69% στα 9,634 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε πτωτικά κατά -2,33% στα 10,5 ευρώ, η CrediaBank κατά -1,81% στο 0,921 ευρώ, ενώ αντίθετα η Optima bank ενισχύθηκε κατά +1,6% στα 13,95 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Metlen διολίσθησε -4,84% στα 45,2 ευρώ και ακολούθησε η Titan με απώλειες -3,18% στα 45,7 ευρώ. Πτώση άνω του -2% σημείωσαν η Cenergy (-2,61% στα 20,86 ευρώ), η ΔΕΗ (-2,36% στα 23,14 ευρώ), η Viohalco (-2,23% στα 14,88 ευρώ) και η Lamda Development (-2,01% στα 5,845 ευρώ). Πάνω από -1% έχασαν η Aegean (-1,86% στα 11,1 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (-1,75% στα 13,44 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,7% στα 39,26 ευρώ), η Coca-Cola HBC (-1,68% στα 49,65 ευρώ – χαμηλό πέντε μηνών), η ElvalHalcor (-1,46% στα 3,37 ευρώ), η Allwyn (-1,06% στα 11,18 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (-1,05% στα 16,08 ευρώ). Στον αντίποδα, η Motor Oil ενισχύθηκε κατά +0,76% στα 60 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Σαράντης υποχώρησε κατά -4,69% στα 11,38 ευρώ, ο ΟΛΠ κατά -3,65% στα 42,25 ευρώ και η ΑΒΑΞ κατά -2,05% στα 3,34 ευρώ. Περίπου -1% έχασαν η Alter Ego Media (-1,74% στα 6,23 ευρώ), η Autohellas (-1,73% στα 10,22 ευρώ), η Intracom Holdings (-1,44% στα 3,08 ευρώ), ο ΑΔΜΗΕ (-1,28% στα 4,63 ευρώ), η Ideal (-1,28% στα 5,39 ευρώ), η Noval Property (-1,27% στα 2,34 ευρώ), η Quest (-1,24% στα 7,16 ευρώ), η Austriacard (-1,01% στα 9,8 ευρώ) και η Bally’s Intralot (-0,99% στο 1,104 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, πέριξ του +1% ενισχύθηκαν η Fourlis (+1,17% στα 3,905 ευρώ) και η Euronext Athens (+0,91% στα 11,12 ευρώ).

Βαρίδι το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό

Το κύμα ρευστοποιήσεων που σαρώνει τις διεθνείς αγορές έχει επηρεάσει και την εγχώρια επενδυτική ψυχολογία. Η χθεσινή βουτιά των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που δέχθηκαν τα χρηματιστήρια της Ασίας και της Ευρώπης, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για τις μετοχές, με την Αθήνα να μην αποτελεί εξαίρεση. Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει στις ΗΠΑ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, ενώ αντίθετα ο Dow Jones συνεχίζει πτωτικά.

Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη των data centers, περιορίζοντας τον ρυθμό επέκτασης των σχετικών επενδύσεων. Οι φόβοι αυτοί έχουν πυροδοτήσει μαζικές πωλήσεις σε μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογικών κολοσσών.

Η χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street ήταν η χειρότερη από την κρίση των δασμών Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, με τον Nasdaq να καταγράφει βουτιά 5,5% και να εισέρχεται σε περιοχή διόρθωσης, ενώ ο Dow Jones έχασε περίπου 1.800 μονάδες. Η ένταση των ρευστοποιήσεων προκάλεσε απώλειες χρηματιστηριακής αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με το αρνητικό κλίμα να μεταφέρεται στη συνέχεια και στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές.

Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να επιστρέφει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας συνδέονται με τις αμφιβολίες για την πορεία των ειρηνευτικών προσπαθειών στη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, διατηρώντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Κλυδωνισμοί στην Coca-Cola HBC λόγω Ρωσίας

Η «κατάρρευση» της μετοχής της Coca-Cola HBC φαίνεται ότι έχει ήδη ενσωματώσει το δυσμενέστερο σενάριο για τις δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία, δηλαδή την πλήρη απώλεια της αξίας τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η ανησυχία πυροδοτήθηκε από δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, σύμφωνα με το οποίο η ρωσική ζυθοποιία Bochkari φέρεται να έχει ζητήσει από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει τις ρωσικές θυγατρικές της Coca-Cola HBC υπό καθεστώς εξωτερικής διαχείρισης. Η Coca-Cola HBC διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει καμία σχετική ειδοποίηση από τις ρωσικές αρχές, στοιχείο που σημαίνει ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη απόφαση για υπαγωγή των δραστηριοτήτων της στο συγκεκριμένο καθεστώς.

Ωστόσο, η σημασία της ρωσικής αγοράς για τον όμιλο εξηγεί την έντονη αντίδραση των επενδυτών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των προβλεπόμενων λειτουργικών κερδών (EBIT) του ομίλου για το 2026, ενώ η συμβολή της στις ελεύθερες ταμειακές ροές που αναλογούν στους μετόχους (equity free cash flow) είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Παράλληλα, το καθεστώς αποεπένδυσης ξένων επιχειρήσεων από τη Ρωσία δημιουργεί σημαντικούς περιορισμούς στην αξία που μπορούν να ανακτήσουν οι μέτοχοί τους. Όπως επισημαίνει η Kommersant, οι πωλήσεις ξένων εταιρικών δραστηριοτήτων στη Ρωσία υπόκεινται σε υποχρεωτικό discount τουλάχιστον 60% επί της αποτίμησης που έχει πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Το πλαίσιο εμφανίζεται ακόμη αυστηρότερο για επενδυτές που συνδέονται με χώρες τις οποίες η Μόσχα χαρακτηρίζει «μη φιλικές». Σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πρωτόκολλο 268/1, προβλέπεται επίσης εισφορά στον ρωσικό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 35% της αρχικής μη προεξοφλημένης αποτίμησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανόνες δεν προσδιορίζουν ρητά εάν την εισφορά αυτή επιβαρύνεται ο ξένος πωλητής ή ο Ρώσος αγοραστής, αφήνοντας το ζήτημα στη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών.

Με βάση την ενδεικτική αποτίμηση των ρωσικών δραστηριοτήτων της Coca-Cola HBC στα 2,7 δισ. ευρώ, την οποία επικαλείται η Kommersant, η εφαρμογή της υποχρεωτικής έκπτωσης 60% θα περιόριζε το μέγιστο επιτρεπόμενο τίμημα πώλησης σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,8 ευρώ ανά μετοχή. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο όμιλος θα μπορούσε να εισπράξει ολόκληρο το συγκεκριμένο ποσό. Τα τελικά έσοδα μιας ενδεχόμενης πώλησης θα εξαρτώνταν από τις διαπραγματεύσεις, τις προσαρμογές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, τους περιορισμούς στη μεταφορά κεφαλαίων και τον τρόπο κατανομής της προβλεπόμενης εισφοράς.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Eurobank Equities, η απώλεια άνω των 10 ευρώ ανά μετοχή κατά την προηγούμενη συνεδρίαση υποδηλώνει ότι η αγορά ενδέχεται να έχει ήδη προεξοφλήσει πλήρη διαγραφή της αξίας των ρωσικών δραστηριοτήτων. Η εκτίμηση αυτή δεν σημαίνει ότι η απώλεια έχει πραγματοποιηθεί ούτε ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι βέβαιη. Αναδεικνύει, όμως, το μέγεθος του κινδύνου που έχει ενσωματωθεί στην αποτίμηση της Coca-Cola HBC μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία.

Η προσοχή σε Fitch και MSCI

Με δύο σημαντικά γεγονότα για την ελληνική αγορά και σειρά ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων διαμορφώνεται η χρηματιστηριακή ατζέντα. Απόψε είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από την Fitch Ratings, ο οποίος διατηρεί την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα «BBB», με σταθερές προοπτικές (stable outlook), με τον αμερικανικό οίκο να κλείνει τον κύκλο των φετινών αξιολογήσεων. Το ενδιαφέρον θα στραφεί τόσο στην αξιολόγηση όσο και στις εκτιμήσεις της Fitch για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Επόμενος σημαντικός σταθμός είναι η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, καθώς ο MSCI θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των χρηματιστηριακών δεικτών του. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2026, με τις σχετικές αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων και τις συνακόλουθες εισροές ή εκροές κεφαλαίων να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 30ής Νοεμβρίου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο του 2026 από τις εισηγμένες εταιρείες. Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η Σαράντης θα ανακοινώσει τις επιδόσεις της πριν από την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ακολουθεί η Optima bank, επίσης πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ η Austriacard θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της μετά το κλείσιμο. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της HELLENiQ ENERGY, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, ενώ την ίδια μέρα θα ανακοινώσουν τις επιδόσεις τους η CrediaBank και η Premia Properties.

Τέλος, εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens οι 12.881 νέες μετοχές της Alpha Trust-Ανδρομέδα, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων από συνολικά 74 μετόχους, με τιμή διάθεσης 8,1 ευρώ ανά μετοχή.