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Ανοδικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, παίρνοντας «σκυτάλη» από το θετικό κλίμα των υπόλοιπων διεθνών χρηματιστηρίων. Η αποφασιστική αύξηση των επιτοκίων από την Fed και οι ενδείξεις για πιθανή διπλωματική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προσφέρουν στήριξη, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα επόμενα βήματα των κεντρικών τραπεζών.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,69% και διαπραγματεύεται στις 641,52 μονάδες, διευρύνοντας την ανακουφιστική αύξηση της προηγούμενης συνεδρίασης. Παράλληλα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,67% στις 25.704 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά 0,91% στις 10.786,25 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,5% στις 8.181,02 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει κέρδη 0,77% στις 19.787,59 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κινείται ανοδικά κατά 0,65% στις 52.307,50 μονάδες.

Οι αγορές υποδέχθηκαν την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed από το καλοκαίρι του 2023 ως επίδειξη θεσμικής ανεξαρτησίας. Η κίνηση του προέδρου Κέβιν Γουόρς ερμηνεύτηκε ως σαφής δέσμευση για την ανάσχεση των πληθωριστικών πιέσεων που τροφοδοτούνται από τις τιμές ενέργειας, καθησυχάζοντας τους επενδυτές απέναντι στις πολιτικές πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Το κλίμα ενισχύθηκε από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει σε σημείο καμπής και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει ειρηνευτική συμφωνία. Επιπλέον, δημοσίευμα του Axios αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ηγέτες του Κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η προσοχή μετατοπίζεται πλέον στην Ευρώπη, καθώς οι επενδυτές βρίσκονται εν αναμονή των ανακοινώσεων της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), με τον πληθωρισμό Αυγούστου στο Ηνωμένο Βασίλειο να παραμένει υψηλός στο 3,1%. Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν τα τελικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση του κόστους φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ στο 2,5%.

Με τη Fed και την ΕΚΤ να έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις και την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) να αναμένεται ευρέως ότι θα ακολουθήσει την Παρασκευή (+25 μονάδες βάσης στο 1,25%), οι διαχειριστές κεφαλαίων καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στα δομικά υψηλότερα επιτόκια βάσης και την ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας.

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