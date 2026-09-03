Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν σημάδια ανάκαμψης στο άνοιγμα των συνεδριάσεων της Πέμπτης, μετά το ισχυρό εβδομαδιαίο sell-off που είχε πιέσει τις αγορές, καθώς η αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές ομολόγων και τα πιο επιφυλακτικά μηνύματα από κορυφαίο αξιωματούχο της Fed προσέφεραν προσωρινή ανακούφιση στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Στο άνοιγμα της πέμπτης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,12%, διακόπτοντας ένα σερί τριών πτωτικών συνεδριάσεων, μετά το χαμηλό άνω του ενός μήνα που είχε καταγράψει την Τετάρτη.

Ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,2%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 και ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκαν ουσιαστικά αμετάβλητοι.

Η «τριπλή πίεση» που χτύπησε τις αγορές

Η μικρή ανάκαμψη ήρθε μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο οι ευρωπαϊκές αγορές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις από τον συνδυασμό τριών παραγόντων: την αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων, την άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή και την αναθεώρηση των προσδοκιών για τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

Το παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα είχε οδηγήσει τις αποδόσεις σε υψηλά πολλών ετών. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου Bund άγγιξε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2011, στο 3,37%, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς Treasury πλησίασε το 4,80%.

Η άνοδος των λεγόμενων «ασφαλών» επιτοκίων πίεσε τις μετοχές, καθώς μείωσε το περιθώριο ανταμοιβής του επενδυτικού ρίσκου, συμπίεσε τις αποτιμήσεις – ιδιαίτερα στις εταιρείες ανάπτυξης και τεχνολογίας – και αύξησε τις ανησυχίες για το κόστος αναχρηματοδότησης του χρέους.

Παράλληλα, οι στρατιωτικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και πιθανή ανατροπή των σχεδίων χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Τα μηνύματα της Fed έφεραν ανακούφιση

Καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση των αγορών έπαιξε η αλλαγή τόνου από την πλευρά της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, προσπάθησε να περιορίσει τις προσδοκίες για άμεση αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να «περιμένουν και να δουν» τα νέα οικονομικά στοιχεία πριν αποφασίσουν περαιτέρω σύσφιξη της πολιτικής.

Το πιο ήπιο μήνυμα ενισχύθηκε από τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν μόλις κατά 38.000 τον Αύγουστο, πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, υποδεικνύοντας επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Τα αδύναμα στοιχεία της ADP προκάλεσαν άνοδο στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και αποκλιμάκωση των αποδόσεων, προσφέροντας περιθώριο ανάσας και στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις δηλώσεις του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, αναζητώντας ενδείξεις για το αν η πλειοψηφία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας προσανατολίζεται σε παύση ή σε νέα αύξηση επιτοκίων στις 16 Σεπτεμβρίου.

Πετρέλαιο και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Επιπλέον στήριξη στις ευρωπαϊκές αγορές προσέφερε η μικρή υποχώρηση των τιμών πετρελαίου, μετά την πρόσφατη άνοδο που προκάλεσε η γεωπολιτική ένταση.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών μεταφέρεται πλέον στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στην ευρωζώνη, τα οποία αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για το αν οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής αποκλιμακώνονται και αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία ενόψει της συνεδρίασης της 10ης Σεπτεμβρίου.

Σε επίπεδο μετοχών, η Deutsche Telekom ενισχύθηκε κατά 1,4%, μετά την αύξηση της συμμετοχής της από το ακτιβιστικό επενδυτικό fund Elliott.

Διαβάστε ακόμη

Κάθετος Διάδρομος: Νέα ενεργειακή πύλη από την Αλεξανδρούπολη προς τα Δυτικά Βαλκάνια

ΔΕΘ: Το new deal με τη μεσαία τάξη και τα «λεφτά από Monopoly»

ΖeniΘ: Νέο μοντέλο ανάπτυξης πέρα από την πώληση ενέργειας – Ο στόχος για το 2030

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ