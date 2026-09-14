Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι προσπάθειες της Ευρώπης να καταστήσει τις χρηματιστηριακές αγορές της πιο ελκυστικές για τους επενδυτές φτάνουν τη Δευτέρα σε ένα σημαντικό ορόσημο, με την έναρξη λειτουργίας του Consolidated Tape, της ενιαίας ροής δεδομένων που συγκεντρώνει πληροφορίες για τις συναλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο κατακερματισμός των συναλλαγών σε διαφορετικές πλατφόρμες θεωρείται εδώ και χρόνια ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με τις αμερικανικές. Οι ΗΠΑ διαθέτουν αντίστοιχο ενιαίο σύστημα εδώ και περίπου πέντε δεκαετίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι η ενοποιημένη ροή τιμών και συναλλαγών από τις αγορές 29 χωρών θα βοηθήσει να αλλάξει αυτή η εικόνα.

Τι αλλάζει για τους επενδυτές

Εκτός από τις διαφορετικές νομικές δομές και τις αδυναμίες στις υποδομές διακανονισμού, η ΕΕ θεωρεί ότι ο κατακερματισμός των δεδομένων συναλλαγών αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους οι επενδυτές αντιμετωπίζουν την Ευρώπη ως ένα σύνολο διαφορετικών αγορών και όχι ως μία ενιαία κεφαλαιαγορά.

Το Consolidated Tape επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, παρουσιάζοντας δεδομένα για την προσφορά και τη ζήτηση μετοχών και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) σε ολόκληρη την περιοχή.

Το σύστημα λειτουργεί από την EuroCTP BV, έναν φορέα που υποστηρίζεται από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές. Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν επίσης να εγγραφούν μέσω διαδικτύου.

Ωστόσο, η αλλαγή δεν αναμένεται να αποφέρει άμεσα αποτελέσματα.

«Είμαι ενθουσιασμένος για τη Δευτέρα; Ναι, από συμβολικής άποψης. Θα δούμε τα οφέλη του tape από τη μια μέρα στην άλλη; Σίγουρα όχι», δήλωσε ο Αλεξάντρ Ρουμπό, επικεφαλής αγορών ETFs στην BlackRock για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Δεν είναι άμεση λύση

Η δημιουργία του Consolidated Tape χρειάστηκε σχεδόν 20 χρόνια, μετά την απόφαση της ΕΕ να περιορίσει την αποκλειστικότητα των χρηματιστηρίων στη διαπραγμάτευση μετοχών.

Η έναρξη λειτουργίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο, αλλά δεν λειτουργεί ως διακόπτης που αλλάζει αυτομάτως την εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών. Η EuroCTP θα πρέπει να πείσει τους επενδυτές να χρησιμοποιούν και να εμπιστεύονται το προϊόν, ενώ θα χρειαστεί χρόνος για να φανεί εάν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Σε αντίθεση με το αμερικανικό σύστημα, το ευρωπαϊκό tape θα εμφανίζει τις καλύτερες τιμές αγοράς και πώλησης για έναν τίτλο χωρίς να αποκαλύπτει σε ποια πλατφόρμα δημιουργήθηκαν οι συγκεκριμένες προσφορές.

Μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα έχουν πρόσβαση σε πιο αναλυτικά δεδομένα.

Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ενώσεις τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, οι οποίες θεωρούν ότι η συγκεκριμένη μορφή δεδομένων δεν επαρκεί για τις ανάγκες των μελών τους.

Οι επενδυτές περιμένουν περισσότερα δεδομένα

Σε πρόσφατη έρευνα της Bloomberg Intelligence σε 108 ανώτερα στελέχη επενδυτικών οργανισμών, λίγο περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το ευρωπαϊκό tape, είτε απευθείας μέσω της EuroCTP είτε μέσω τρίτων παρόχων.

Μόλις ένας στους πέντε εκτίμησε, ωστόσο, ότι το σύστημα θα μπορούσε να περιορίσει την εξάρτηση από τις απευθείας ροές δεδομένων των χρηματιστηρίων.

Η Goldman Sachs θα συμμετέχει στο σύστημα παρέχοντας δεδομένα από την πλατφόρμα συναλλαγών Sigma X Europe, αλλά και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του ενοποιημένου feed μέσω της δικής της δραστηριότητας συναλλαγών.

Τι είναι το Consolidated Tape

Το Consolidated Tape είναι μία ενιαία ροή δεδομένων που συγκεντρώνει πληροφορίες από πολλές πλατφόρμες εκτέλεσης συναλλαγών.

Στην Ευρώπη οι συναλλαγές είναι κατακερματισμένες μεταξύ διαφορετικών χώρων διαπραγμάτευσης: από τα βασικά χρηματιστήρια, όπως η Euronext, και εναλλακτικές πλατφόρμες, όπως η Cboe Europe, έως τις συναλλαγές των τραπεζών για ίδιο λογαριασμό και τα λεγόμενα dark pools.

Μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να υπάρξει συνολική εικόνα του όγκου συναλλαγών σε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Αυτό ακριβώς το κενό επιχειρεί να καλύψει το Consolidated Tape.

Υπάρχουν δύο βασικές μορφές: pre-trade, που εμφανίζει τις προσφορές αγοράς και πώλησης πριν από την εκτέλεση μιας συναλλαγής, και post-trade, που συγκεντρώνει στοιχεία μετά την ολοκλήρωσή της.

Η πρώτη μορφή που τίθεται σε λειτουργία θα εμφανίζει συγκεντρωτικά δεδομένα για τις εντολές αγοράς και πώλησης από όλες τις πλατφόρμες.

Το επόμενο βήμα: ποια πλατφόρμα προσφέρει τη μεγαλύτερη ρευστότητα

Στις Βρυξέλλες συζητείται ήδη μια πιο εξελιγμένη εκδοχή του συστήματος, η οποία θα δείχνει και σε ποια πλατφόρμα πραγματοποιείται κάθε συναλλαγή.

Αυτό θα επέτρεπε στους traders να επιλέγουν την πλατφόρμα με τη μεγαλύτερη ρευστότητα ή εκείνη που προσφέρει το χαμηλότερο κόστος εκτέλεσης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των πλατφορμών για την προσέλκυση εντολών, καθώς οι επενδυτές θα είχαν σαφέστερη εικόνα για το πού πραγματοποιούνται οι συναλλαγές.

Το ζήτημα παραμένει αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των φορέων της αγοράς. Τα χρηματιστήρια, που αντλούν σημαντικά έσοδα από την πώληση δεδομένων, εμφανίζονται πιο επιφυλακτικά απέναντι στην ταχύτητα με την οποία ζητούν αλλαγές οι τράπεζες και οι διαχειριστές κεφαλαίων.

Στόχος περισσότερα κεφάλαια στις ευρωπαϊκές μετοχές

Ακόμη και στην αρχική του μορφή, πάντως, το Consolidated Tape θα μπορούσε να βοηθήσει στην προσέλκυση περισσότερων κεφαλαίων στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Για παράδειγμα, το μέγεθος μιας θέσης που μπορεί να λάβει ένας διαχειριστής κεφαλαίων σε έναν τίτλο εξαρτάται συχνά από τον μέσο όγκο συναλλαγών της συγκεκριμένης μετοχής.

Εάν το tape προσφέρει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους συνολικούς όγκους, οι επενδυτές θα μπορούν να τοποθετούν περισσότερα κεφάλαια, εκτιμά η Εγκλαντίν Ντεζοτέλ, διευθύνουσα σύμβουλος της EuroCTP.

Από το MiFID I στο ενιαίο ευρωπαϊκό feed

Οι ρίζες του Consolidated Tape βρίσκονται στην ευρωπαϊκή οδηγία MiFID I του 2007, η οποία έβαλε τέλος στα εθνικά μονοπώλια των χρηματιστηρίων και επέτρεψε τη λειτουργία εναλλακτικών πλατφορμών συναλλαγών.

Η αλλαγή αύξησε τον κατακερματισμό των ευρωπαϊκών αγορών και δημιούργησε μια κατάσταση στην οποία δεν υπήρχε μία ενιαία και ξεκάθαρη εικόνα για τις τιμές των μετοχών.

Το MiFID II, που τέθηκε σε ισχύ το 2018, άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία παρόχων ενοποιημένων δεδομένων. Μετά από αρκετά χρόνια προετοιμασίας και μια διαδικασία επιλογής, το έργο ανατέθηκε τελικά στην EuroCTP.

Για την Ευρώπη, η έναρξη του Consolidated Tape αποτελεί έτσι ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ενοποιημένη, διαφανή και ανταγωνιστική αγορά κεφαλαίων, χωρίς όμως να αποτελεί από μόνη της λύση στον κατακερματισμό και στις διαρθρωτικές αδυναμίες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Διαβάστε ακόμη

Το στίγμα της ανεπτυγμένης αγοράς έδωσε η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη

ΜΕΓΑ: Οι δύο νέες μονάδες, οι εξαγωγές των 129 εκατ. και το κόστος της ανάπτυξης

Πώς ανακαλύπτει ένα παιδί ότι έχει ταλέντο στο επί κοντώ

Για όλες τις υπόλοιπεςειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ