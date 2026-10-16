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Θετικά πρόσημα καταγράφονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας στις διεθνείς αγορές δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοδική αντίδραση, διανύοντας μία περίοδο έντονης μεταβλητότητας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (16/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,71% και διαπραγματεύεται στις 2.600,54 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.591,94 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.602,03 μονάδες. Παράλληλα, το ΧΑ οδεύει προς την επιστροφή του στα εβδομαδιαία κέρδη έπειτα από δύο πτωτικά πενθήμερα, αρκεί να παραμείνει πάνω από τις 2.560 μονάδες.

Στήριξη στις μετοχές προσφέρει η υποχώρηση των προσδοκιών για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Fed, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος απέφυγε να εκπέμψει μήνυμα για άμεση ή πιο επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, η τοποθέτησή του δεν έδωσε σαφείς ενδείξεις για τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα για την πορεία των επιτοκίων.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι επενδυτές εξακολουθούν να κινούνται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τη μεταβλητότητα να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων συνεδριάσεων. Στο επίκεντρο παραμένουν οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική νομισματική πολιτική της Fed, οι προβληματισμοί σχετικά με το κόστος χρηματοδότησης των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, που εξακολουθούν να τροφοδοτούν ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις.

Λήγουν, επίσης, σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) του Οκτωβρίου, μία εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει τη συναλλακτική δραστηριότητα και να ενισχύσει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Σε ευρύτερο πλαίσιο, το επικρατέστερο σενάριο είναι η αγορά να αναζητήσει σταδιακά σημεία σταθεροποίησης, καθώς οι επενδυτές ενδέχεται να αποφύγουν την ανάληψη σημαντικών νέων θέσεων.

Η Capital Maritime Finance ολοκλήρωσε τη δημόσια προσφορά της με τελική τιμή διάθεσης 7,5 ευρώ ανά μετοχή, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα, ποσό υψηλότερο από τον αρχικό στόχο των περίπου 250 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 1,1 δισ. ευρώ. Σημαντική ζήτηση καταγράφηκε τόσο από ξένους και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές όσο και από εγχώριους ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι τέσσερις cornerstone investors δεσμεύτηκαν να τοποθετήσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, με βάση τα 300 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν, η τελική τιμή διάθεσης συνεπάγεται αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων 750 εκατ. ευρώ πριν από την αύξηση κεφαλαίου (pre-money) και περίπου 1,05 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωσή της (post-money). Παράλληλα, η μετοχή προσφέρει εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 6,8%.

Τέλος, εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση οι 329.000 νέες μετοχές της Performance Technologies, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω έκδοσης νέων δωρεάν μετοχών (stock awards) σε 103 στελέχη της εταιρείας.

Προβάδισμα για τους αγοραστές

Κέρδη +1,03% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.007,90 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,47% στις 6.633,84 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,08% στις 3.015,29 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 14,68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,6 εκατ. ευρώ αφορούν σε δύο πακέτα της ΔΕΗ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 190,33 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 57 μετοχές, αρνητικό για 21, ενώ 8 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύεται κατά +1,5%, η Πειραιώς κατά +1,1%, η Alpha Bank κατά +0,5% και η Eurobank κατά +0,4%. Η CrediaBank σημειώνει κέρδη +2%, η Optima bank +0,1% και η Τράπεζα Κύπρου παραμένει αμετάβλητη.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Titan καταγράφει άνοδο +2,1% και ακολουθούν με κέρδη περίπου +1% η ΔΕΗ, η Viohalco, η Cenergy, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Lamda Development και η ElvalHalcor. Κοντά στο +1% κινούνται η HELLENiQ ENERGY και η Allwyn. Από την άλλη πλευρά, η Motor Oil χάνει -1,7%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν ο ΑΔΜΗΕ, η ΑΒΑΞ, η Intracom Holdings, η Fourlis και η Ideal. Στον αντίποδα, η Austriacard υποχωρεί κατά -1,4%, ενώ η Κρι Κρι και η Noval Property διαπραγματεύονται κοντά στο -1%.

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