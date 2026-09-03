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Η βρετανική Schroders αυξάνει την έκθεσή της στα 10ετή αμερικανικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι οι αποδόσεις πλησιάζουν στην κορυφή τους και ότι τα υψηλά επιτόκια δημιουργούν ελκυστικά σημεία εισόδου

Η Schroders Plc, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως, άρχισε να αγοράζει περισσότερα μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι η πρόσφατη μεγάλη πτώση στις αγορές χρέους έχει δημιουργήσει ελκυστικές αποτιμήσεις.

Η Johanna Kyrklund, παγκόσμια επικεφαλής επενδύσεων της Schroders, δήλωσε ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν πλέον φτάσει σε επίπεδα που δικαιολογούν αύξηση της διάρκειας στα χαρτοφυλάκια.

«Από πλευράς αποτίμησης, φαίνονται πιο ελκυστικά από ό,τι πριν», ανέφερε, αναφερόμενη ειδικά στα 10ετή αμερικανικά ομόλογα. «Βλέπουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε λίγο μεγαλύτερη διάρκεια μετά το selloff».

Η Schroders, η οποία διαχειρίζεται περίπου 1,15 τρισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, είχε αρχίσει να αυξάνει τη διάρκεια των επενδύσεών της μέσα στο καλοκαίρι και ενίσχυσε περαιτέρω την έκθεσή της τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εταιρεία άλλαξε τη στάση της απέναντι στα παγκόσμια ομόλογα, μετατρέποντας τη θέση της σε ελαφρώς overweight στη διάρκεια, από underweight που διατηρούσε το μεγαλύτερο μέρος του 2026 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια.

Οι αποδόσεις πλησιάζουν στην κορυφή

Η κίνηση της Schroders έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Οι αποδόσεις έχουν εκτοξευθεί σε πολυετή υψηλά, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές του πληθωρισμού, των επιτοκίων και των δημοσιονομικών κινδύνων.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ανήλθε την Τετάρτη σχεδόν στο 4,82%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ωστόσο, η Kyrklund εκτιμά ότι τα επίπεδα αυτά αντιπροσωπεύουν πιθανότατα το ανώτατο όριο του εύρους.

«Σε αυτά τα επίπεδα θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στην κορυφή της κίνησης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η περιοχή 4,80% έως 5% αποτελεί πλέον ελκυστικό σημείο αγοράς για τη Schroders.

Η ίδια εκτιμά ότι μια αποκλιμάκωση των αποδόσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα επενδυτικό ράλι, με τις αποδόσεις των 10ετών τίτλων να υποχωρούν προς την περιοχή του 4,5%.

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί

Παρά την πιο αισιόδοξη στάση της Schroders, αρκετοί διαχειριστές κεφαλαίων εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στα μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική αξιοπιστία των ΗΠΑ, τα αυξανόμενα ελλείμματα και τους κινδύνους από τις οικονομικές πολιτικές κρατούν πολλούς επενδυτές σε στάση αναμονής, απαιτώντας υψηλότερες αποδόσεις για να διακρατήσουν μακροπρόθεσμο χρέος.

Παράλληλα, η αγορά αναμένει την επόμενη κίνηση της Fed, με τα στοιχήματα για νέα αύξηση επιτοκίων μέσα στον μήνα να παραμένουν ενεργά.

Η Kyrklund υποστηρίζει, ωστόσο, ότι μεγάλο μέρος αυτού του κινδύνου έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές.

«Αν η Fed αυξήσει τα επιτόκια, αυτό έχει ήδη προεξοφληθεί», ανέφερε. Αντίθετα, μια πιο ήπια εξέλιξη στον πληθωρισμό θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα το κλίμα.

«Αν δούμε μια αδύναμη ένδειξη πληθωρισμού και η Fed εκπλήξει διατηρώντας αμετάβλητη τη στάση της, τότε τα ομόλογα πιθανότατα θα σημειώσουν άνοδο», εκτίμησε.

Η στρατηγική της Schroders αντανακλά μια ευρύτερη συζήτηση στις αγορές: μετά τη μεγαλύτερη περίοδο πτώσης των ομολόγων των τελευταίων δεκαετιών, αρκετοί μεγάλοι επενδυτές αρχίζουν να εξετάζουν αν οι υψηλές αποδόσεις αποτελούν πλέον ευκαιρία και όχι κίνδυνο.