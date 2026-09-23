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Οι αγορές ομολόγων και μετοχών εκπέμπουν όλο και πιο διαφορετικά μηνύματα. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε αρκετές μεγάλες οικονομίες έχουν ανέλθει σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από πριν από την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση, αντανακλώντας ανησυχίες σχετικά με τον πληθωρισμό, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Οι αγορές μετοχών, εν τω μεταξύ, παραμένουν επικεντρωμένες στις ισχυρές εταιρικές επιδόσεις και τις προσδοκίες ανάπτυξης, ιδίως σε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ενώ οι επενδυτές σε ομόλογα έχουν αρχίσει να ανησυχούν περισσότερο για τους μακροοικονομικούς κινδύνους και το αυξανόμενο χρέος, οι επενδυτές σε μετοχές συνεχίζουν να ανταμείβουν τις εταιρείες που προσφέρουν ισχυρές αποδόσεις ταμειακών ροών και ανάπτυξη, σύμφωνα με τη UBS.

Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν το κόστος κεφαλαίου σε ολόκληρη την οικονομία. Όταν η χρηματοδότηση γίνεται πιο δαπανηρή, οι επενδυτές συχνά εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τις υποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη και τις αποδόσεις που οι εταιρείες αναμένουν να αποκομίσουν από νέες επενδύσεις.

Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τομείς που προσελκύουν σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως η υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι δαπάνες συνεχίζουν να επιταχύνονται.

Πολλές μετοχές των ΗΠΑ διαπραγματεύονται σε αποτιμήσεις που υποδηλώνουν ισχυρή μελλοντική αύξηση των ταμειακών ροών. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να είναι πιο ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων και των όρων χρηματοδότησης σε σύγκριση με αγορές όπου οι αποτιμήσεις είναι λιγότερο απαιτητικές.

Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν επίσης ότι οι περίοδοι αύξησης των αποδόσεων σπάνια επηρεάζουν όλες τις εταιρείες εξίσου. Οι αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες τείνουν να ασκούν μεγαλύτερη πίεση σε επιχειρήσεις με ασθενέστερη δημιουργία ταμειακών ροών, υψηλότερες χρηματοδοτικές ανάγκες ή μικρότερη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Για τους επενδυτές, η πρόκληση δεν είναι απλώς να προσδιορίσουν την επόμενη πορεία των επιτοκίων, αλλά να κατανοήσουν ποιες εταιρείες βρίσκονται σε καλύτερη θέση εάν τα επιτόκια παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Οι εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς, διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την ικανότητα να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους από εσωτερικές ταμειακές ροές ενδέχεται να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους κεφαλαίου.

Οι διαφορές μεταξύ των αγορών ενδέχεται επίσης να αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το βάρος του χρέους και η έκθεση στις αυξανόμενες αποδόσεις ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Καθώς οι αγορές ομολόγων συνεχίζουν να εστιάζουν στον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, οι επενδυτές ενδέχεται να χρειαστεί να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη σχέση μεταξύ των προσδοκιών ανάπτυξης, της αποτίμησης και των χρηματοδοτικών αναγκών. Η εποχή της αφθονίας κεφαλαίου αντέμειβε την ανάπτυξη πάνω από όλα. Ένας κόσμος με υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να απαιτεί μεγαλύτερη επιλεκτικότητα.

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