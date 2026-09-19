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Οι αυξανόμενες προειδοποιήσεις γύρω από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αρχίσει να επηρεάζουν όχι μόνο τη συζήτηση για το μέλλον της τεχνολογίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι επενδυτές εξετάζουν την προστασία της περιουσίας τους απέναντι σε ένα ακραίο σενάριο.

Η ιδέα μιας «αποκάλυψης από την AI», όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν ανεξέλεγκτη ισχύ και απειλούν την ανθρώπινη κοινωνία, παραμένει ένα θεωρητικό και εξαιρετικά απίθανο ενδεχόμενο σύμφωνα με πολλούς ειδικούς. Ωστόσο, οι πρόσφατες ανησυχίες από ερευνητές του κλάδου έχουν αναγκάσει την αγορά να εξετάσει ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια.

Σύμφωνα με το Business Insider, το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα μπορούσε να κάνει ένας επενδυτής για να περιορίσει τους κινδύνους σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας.

Ο χρυσός ως «τελευταίο καταφύγιο»

Ο Νιλ Γουίλσον, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Saxo UK, εκτιμά ότι σε ένα πραγματικά καταστροφικό σενάριο ο χρυσός θα ήταν το περιουσιακό στοιχείο που θα άντεχε περισσότερο.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι μετοχές εταιρειών κυβερνοασφάλειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια μορφή άμυνας, καθώς η ανάγκη προστασίας από ψηφιακές απειλές πιθανότατα θα ενισχυόταν ακόμη και χωρίς να υπάρξει ένα ακραίο σενάριο.

«Ακόμη και αν δεν φτάσουμε σε μια κατάρρευση, η ανησυχία και η αντίδραση της αγοράς θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις αμυντικές δαπάνες», ανέφερε.

Σε περίπτωση μεγάλης αναταραχής στις αγορές, ο ίδιος θεωρεί ότι το ενδιαφέρον θα μπορούσε να στραφεί σε μεταλλευτικές εταιρείες, ακίνητα, χρυσό, αμυντικές εταιρείες, αλλά και σε πιο ασυνήθιστες επιλογές, όπως προϊόντα που συνδέονται με βασικές καταναλωτικές ανάγκες.

Διαφοροποίηση αντί για πανικό

Ο Τζον Λόνγκο, συγγραφέας, διαχειριστής χαρτοφυλακίων και καθηγητής χρηματοοικονομικών, υπογραμμίζει τις βασικές αρχές της επένδυσης: διαφοροποίηση, περιορισμό του δανεισμού και διατήρηση ρευστότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα σενάριο μεγάλης απειλής από την AI, παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και το ελβετικό φράγκο θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Στην αγορά μετοχών, θεωρεί ότι οι εταιρείες κυβερνοασφάλειας και άμυνας θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο.

Λιγότερη έκθεση στους τεχνολογικούς κολοσσούς

Η Σουζάνα Στρέετερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wealth Club, προειδοποιεί ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αναζητούν μια μοναδική «σωσίβια λέμβο», αλλά να περιορίσουν την έκθεσή τους σε συγκεκριμένους κινδύνους.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μικρότερη συγκέντρωση στις μεγαλύτερες αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, διατήρηση ενός «μαξιλαριού» ρευστότητας και κατανομή κεφαλαίων σε διαφορετικές περιοχές, κλάδους και κατηγορίες ενεργητικού.

Η ίδια χαρακτηρίζει τον χρυσό χρήσιμο εργαλείο αντιστάθμισης σε περιόδους έντονου στρες στις αγορές, ενώ εκτιμά ότι τα κρυπτονομίσματα πιθανότατα δεν θα λειτουργούσαν ως ασφαλές καταφύγιο σε μια κρίση που θα προκαλούσε μαζική φυγή των επενδυτών, λόγω της ιστορικά υψηλής μεταβλητότητάς τους.

Ομόλογα, ακίνητα και «αμυντικές» μετοχές

Η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, ανώτερη αναλύτρια της Swissquote Bank, εκτιμά ότι σε περίπτωση μεγάλης αναταραχής οι επενδυτές πιθανότατα θα στρέφονταν σε κρατικά ομόλογα, χρυσό, επενδυτικά ακίνητα και εταιρείες υψηλής ποιότητας με αμυντικά χαρακτηριστικά.

Για όσους παραμένουν στις μετοχές, υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να υπάρξει στροφή προς εταιρείες με ισχυρά κέρδη, χαμηλό δανεισμό και επαρκείς ταμειακές ροές.

«Οι αμυντικές μετοχές θα μπορούσαν να γίνουν ξανά ελκυστικές», σημειώνει.

Οι πιο πρακτικές κινήσεις: Ρευστότητα και βασικά αγαθά

Η Σάρα Κόουλς, επικεφαλής προσωπικών οικονομικών στην AJ Bell, θεωρεί ότι οι φόβοι για μια AI αποκάλυψη δεν θα πρέπει να οδηγούν σε υπερβολικές αντιδράσεις, καθώς το σενάριο παραμένει θεωρητικό και πιθανότατα θα υπάρξουν μηχανισμοί ασφαλείας.

Ωστόσο, προτείνει ορισμένα πρακτικά μέτρα, όπως η διατήρηση μικρών αποθεμάτων βασικών αγαθών στο σπίτι και ενός περιορισμένου ποσού μετρητών σε ασφαλές σημείο για περιπτώσεις προσωρινής διακοπής πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η μαζική αποχώρηση από τις αγορές λόγω φόβου μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια αν τελικά η καθημερινότητα συνεχιστεί κανονικά.

«Αν καταρρεύσουν όλα, το χρήμα ίσως χάσει την αξία του»

Η Κριστίν Πιου, διαχειρίστρια ιδιωτικού πλούτου στην Creative Planning, βλέπει το ζήτημα διαφορετικά.

Όπως σημειώνει, σε ένα πραγματικά καταστροφικό σενάριο που θα αφορούσε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, τα σύνορα, οι αγορές και τα νομίσματα θα είχαν περιορισμένη σημασία.

«Αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα σε επίπεδο είδους», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο σε ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν οι ανθρώπινες σχέσεις, οι οικογένειες και οι κοινότητες.

Σε πιο πρακτικό επίπεδο, πάντως, προτείνει και εκείνη τη διατήρηση βασικών αποθεμάτων, όπως νερό και τρόφιμα.

Το κοινό συμπέρασμα των επενδυτικών ειδικών είναι ότι ακόμη και απέναντι σε ένα ακραίο σενάριο, η βασική αρχή παραμένει η ίδια: διαφοροποίηση, αποφυγή υπερβολικού ρίσκου και ψύχραιμη διαχείριση κεφαλαίων.

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