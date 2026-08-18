Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα ετήσια κέρδη της BHP Group αυξήθηκαν σχεδόν κατά ένα τρίτο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς οι υψηλότερες τιμές του χαλκού και του σιδηρομεταλλεύματος ενίσχυσαν τα αποτελέσματα του μεγαλύτερου μεταλλευτικού ομίλου στον κόσμο, την ώρα που ο νέος διευθύνων σύμβουλος Μπράντον Κρεγκ αναλαμβάνει τα ηνία.

Ο Κρεγκ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα CEO τον Ιούλιο, καλείται να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης, που περιλαμβάνει την επέκταση της παραγωγής χαλκού στη Νότια Αμερική και την Αυστραλία, αλλά και την περαιτέρω είσοδο της BHP στην ποτάσα, ένα κρίσιμο ορυκτό για την παραγωγή λιπασμάτων.

Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο ετήσια αύξηση της παραγωγής σε ισοδύναμο χαλκού κατά 3% έως 4% μέχρι το 2035, ρυθμός περίπου διπλάσιος από εκείνον που προεξοφλούν σήμερα οι εκτιμήσεις της αγοράς.

Ο χαλκός γίνεται η νέα «μηχανή» της BHP

Η μεγάλη αλλαγή στη σύνθεση των δραστηριοτήτων της BHP αποτυπώθηκε με σαφήνεια στα τελευταία αποτελέσματα. Για πρώτη φορά, ο χαλκός αντιπροσώπευσε περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων του ομίλου κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η άνοδος κατά 35% των τιμών του χαλκού μέσα στη χρονιά.

Το σιδηρομετάλλευμα, το άλλο βασικό προϊόν της BHP, διατήρησε επίσης σχετικά ισχυρές επιδόσεις, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα στον κινεζικό κλάδο ακινήτων και τις προσπάθειες του Πεκίνου να ενισχύσει τον έλεγχο στις προμήθειες πρώτων υλών, εξέλιξη που ασκεί πίεση στους μεγάλους παραγωγούς, μεταξύ των οποίων και η BHP.

«Ο χαλκός παραμένει η μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξής μας στην Αυστραλία, τη Χιλή και την Αργεντινή», δήλωσε ο Κρεγκ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

Ο επικεφαλής της BHP προβλέπει ισχυρή μακροπρόθεσμη ζήτηση για το μέταλλο, η οποία θα τροφοδοτηθεί μεταξύ άλλων από την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή ασφάλεια και τις ευρύτερες τάσεις εξηλεκτρισμού της οικονομίας.

«Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλες οι επιλογές που διαθέτει σήμερα η BHP στον χαλκό είναι ελκυστικές», ανέφερε.

Κέρδη 13,2 δισ. δολαρίων

Η BHP ανακοίνωσε υποκείμενα κέρδη 13,2 δισ. δολαρίων για τους 12 μήνες έως το τέλος Ιουνίου, αυξημένα κατά 30% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Μετά την ενσωμάτωση έκτακτων επιβαρύνσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η απομείωση 2,3 δισ. δολαρίων για το έργο ποτάσας Jansen, καθώς και κόστη που συνδέονται με την κατάρρευση του φράγματος Samarco στη Βραζιλία, τα αποδιδόμενα κέρδη αυξήθηκαν κατά 9%, σε λίγο κάτω από τα 10 δισ. δολάρια.

Ο μεταλλευτικός κολοσσός θα καταβάλει τελικό μέρισμα 99 σεντς ανά μετοχή, το υψηλότερο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Το ποσό αντιστοιχεί σε payout ratio 72%.

Τα ισχυρά αποτελέσματα και το μέρισμα έδωσαν ώθηση στη μετοχή της BHP στο Σίδνεϊ, η οποία σημείωσε άνοδο έως και 4,2% στις πρωινές συναλλαγές.

«Το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για ένα καλό και σταθερό αποτέλεσμα», σχολίασε ο Γκλιν Λόκοκ, επικεφαλής έρευνας μετάλλων και εξορύξεων της Barrenjoey Markets στο Σίδνεϊ.

Όπως τόνισε, η εταιρεία ενισχύει αποφασιστικά τη στρατηγική της στον χαλκό, κάτι που βρίσκει θετική ανταπόκριση στους επενδυτές. «Είναι ο Μπράντον Κρεγκ που δείχνει ότι έχουν ένα σχέδιο για την επόμενη δεκαετία», πρόσθεσε.

Το μεγάλο στοίχημα σε Χιλή και Αυστραλία

Η επιδίωξη της BHP να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή χαλκού συνοδεύεται, ωστόσο, από σημαντικές προκλήσεις. Η παραγωγή στα υφιστάμενα ορυχεία της στη Χιλή υποχωρεί, καθώς μειώνεται η περιεκτικότητα των κοιτασμάτων και οι εγκαταστάσεις γερνούν. Για να αντιστραφεί αυτή η τάση, θα απαιτηθούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Escondida, το μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στον κόσμο, καθώς και στη μεγάλη δραστηριότητα Olympic Dam στη Νότια Αυστραλία.

Η τελευταία κατέγραψε ήδη την υψηλότερη παραγωγή της εδώ και δύο δεκαετίες, όμως η BHP θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Κρεγκ, η Olympic Dam θα μπορούσε τελικά να φθάσει σε παραγωγή έως και 1 εκατ. τόνων ισοδύναμου χαλκού ετησίως.

«Πρόκειται για αντίστοιχη κλίμακα με αυτή που βλέπουμε σήμερα στην Escondida», δήλωσε, επισημαίνοντας όμως μια κρίσιμη διαφορά: η Olympic Dam ανήκει κατά 100% στην BHP, ενώ στην Escondida ο όμιλος κατέχει ποσοστό 57%.

Η στροφή προς τον χαλκό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το μέταλλο βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης. Η ανάπτυξη ηλεκτρικών δικτύων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, data centers και υποδομών AI δημιουργεί μεγάλες ανάγκες για χαλκό, μετατρέποντας την εξασφάλιση νέας παραγωγής σε ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά στοιχήματα των μεγαλύτερων μεταλλευτικών ομίλων παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης

Ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών για το «Ελ. Βενιζέλος» – Οι τοπ εθνικότητες στην «καρδιά» του καλοκαιριού

Intralot-Evoke: Στην τελική ευθεία το deal μετά το «πράσινο φως» των μετόχων

Η αγορά ακινήτων στο τέλος του 2026, οι προοπτικές και οι προβληματισμοί (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ