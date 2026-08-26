Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα άνοδο καταγράφει ο χαλκός, μετά το ιστορικό υψηλό στο οποίο έκλεισε την Τρίτη, καθώς η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στενότητα στη βραχυπρόθεσμη προσφορά, παρά την αποκλιμάκωση των ακραίων συνθηκών που επικράτησαν την περασμένη εβδομάδα.

Η τιμή του μετάλλου έχει ενισχυθεί περίπου 16% από τις αρχές του έτους στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME). Βασικός παράγοντας πίσω από την άνοδο είναι οι τεράστιες ποσότητες χαλκού που κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ, απομειώνοντας τα αποθέματα σε άλλες αγορές, την ώρα που τα ορυχεία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση.

Οι πιέσεις κορυφώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν καταγράφηκε έντονη στρέβλωση στις τιμές των συμβολαίων του LME. Η τιμή του χαλκού για άμεση παράδοση έφθασε να διαπραγματεύεται με premium άνω των 500 δολαρίων ανά τόνο έναντι των συμβολαίων τριών μηνών, ένδειξη της έντονης ανάγκης για άμεσα διαθέσιμο μέταλλο.

Έκτοτε η διαφορά έχει περιοριστεί σημαντικά, ωστόσο στο κλείσιμο της Τρίτης παρέμενε περίπου στα 156 δολάρια ανά τόνο, επίπεδο που εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερο από το συνηθισμένο.

Την Τετάρτη, ο χαλκός ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 14.415,50 δολάρια ο τόνος στο LME, πλησιάζοντας εκ νέου το ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό των 14.527,50 δολαρίων, που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο.

Τα υπόλοιπα βασικά βιομηχανικά μέταλλα κινήθηκαν χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Διαβάστε ακόμη

Ξαναγράφονται οι λογαριασμοί στα κόκκινα δάνεια – Τον Σεπτέμβριο τα νέα business plans του Ηρακλή (πίνακας)

Ακίνητα: Τελευταία… «κλήση» για επιδοτήσεις και φθηνά στεγαστικά

Αύξηση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα 15,7 εκατ. στο 7μηνο με +3,2% τον Ιούλιο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ