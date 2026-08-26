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Συνεχίζει να «σπάει» τα κοντέρ το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν τα ηνία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ανανεώνοντας με αυτό τον τρόπο το υψηλό 17 ετών. Έπειτα από ένα νωθρό ξεκίνημα, ο Γενικός Δείκτης ανέβασε ταχύτητα και πλησίασε σε απόσταση βολής από το ορόσημο των 2.700 μονάδων, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (26/8) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 33,51 μονάδες ή +1,26% και έκλεισε στις 2.687,04 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.692,94 μονάδων. Χαμηλό ημέρας αποτέλεσαν οι 2.647,39 μονάδες. Τα αμέσως επόμενα καλύτερα κλεισίματα εντοπίζονται στις 2.688,49 (9/11/2009) και τις 2.701,42 μονάδες (6/11/2009). Ο δείκτης καταγράφει άνοδο +4,56% εντός του Αυγούστου, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +26,7% ανέρχεται η φετινή απόδοση.

Οι τράπεζες συνέχισαν να υπεραποδίδουν, παρά τα σημάδια κόπωσης που παρουσίασαν στο πρώτο μισό των σημερινών συναλλαγών, με αποτέλεσμα να διευρύνουν τα υψηλά 11 ετών. Η Eurobank κινήθηκε πάνω από τα 4,6 ευρώ, σε επίπεδα που είχε να δει από τον Αύγουστο του 2015. Η Εθνική έφτασε κοντά στα 17 ευρώ, κλείνοντας σε τιμή που κατέγραφε τον Νοέμβριο του 2015. Παράλληλα, η Πειραιώς άγγιξε τα 10,4 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2021. Από τα blue chips ξεχώρισαν λόγω των ισχυρών κερδών τους η ΔΕΗ και η Titan, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση πάτησε «γκάζι» ο ΑΔΜΗΕ. Ράλι και για την ΕΥΔΑΠ, που έκλεισε σε νέο υψηλό 18 ετών (Ιανουάριος 2008), «κοιτάζοντας» προς τα 13 ευρώ.

Νέα ρεκόρ στο ταμπλό

Κέρδη +1,58% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.148,57 μονάδες, διευρύνοντας τα υψηλά 11ετίας (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,29% στις 6.875,22 μονάδες (ρεκόρ 15 ετών – Απρίλιος 2011) και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,95% στις 3.126,38 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 277,73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 39,03 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 37 εκατ. ευρώ έκανε η ΔΕΗ και ακολούθησε η Πειραιώς με 36,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,62 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 61 μετοχές, αρνητικό για 44, ενώ 21 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +2,38% στα 10,34 ευρώ (ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021) και ακολούθησαν η Alpha Bank (+1,97% στα 4,65 ευρώ), η Εθνική (+1,72% στα 16,9 ευρώ, ρεκόρ 11 ετών – Νοέμβριος 2015) και η Eurobank (+1,03% στα 4,629 ευρώ, ρεκόρ 11 ετών – Αύγουστος 2015). Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε άνοδο +1,14% στα 10,61 ευρώ, η Optima bank υποχώρησε κατά -0,25% στα 12,07 ευρώ, ενώ η CrediaBank παράμεινε αμετάβλητη στο 1,028 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΔΕΗ έκανε ράλι +3,86% και σταμάτησε στα 23,7 ευρώ. Με κέρδη άνω του +2% ακολούθησαν η Titan (+2,99% στα 53,35 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (+2,58% στα 12,7 ευρώ, ρεκόρ 18 ετών – Ιανουάριος 2008). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Aktor (+1,54% στα 10,52 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,34% στα 46,8 ευρώ), η Aegean (+1,33% στα 12,21 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (+1,3% στα 54,6 ευρώ). Κοντά στο +1% έκλεισαν η Metlen (+0,9% στα 49,44 ευρώ) και η Lamda Development (+0,84% στα 6,63 ευρώ). Στον αντίποδα, η Motor Oil υποχώρησε κατά -0,93% στα 58,8 ευρώ, με τους επενδυτές να φαίνεται πως είχαν προεξοφλήσει τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες ο όμιλος.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ «αναρριχήθηκε» κατά +4,12% και έκλεισε στα 4,55 ευρώ. Ακολούθησε η ΑΒΑΞ με άνοδο +2,97% στα 3,47 ευρώ. Κέρδη περίπου +1% σημείωσαν η Trade Estates (+1% στα 2,02 ευρώ), η Intracom Holdings (+0,98% στα 3,1 ευρώ) και η Autohellas (+0,88% στα 11,5 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, πέριξ του -1% έχασαν ο ΟΛΠ (-1,47% στα 40,3 ευρώ) και η Fourlis (-0,81% στα 4,295 ευρώ).

Από τη Motor Oil στην Allwyn η «σκυτάλη» των αποτελεσμάτων

Σε τροχιά ανάκαμψης κινούνται οι διεθνείς αγορές, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από την ανανεωμένη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου. Η επενδυτική κοινότητα τηρεί στάση αναμονής για τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia, τα οποία ανακοινώνονται απόψε το βράδυ μετά το κλείσιμο της Wall Street. Τα εν λόγω αποτελέσματα θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς θα δώσουν το σύνθημα για τη μελλοντική πορεία και τις προοπτικές ολόκληρου του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, το κλίμα ενισχύεται από τη νέα υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία πυροδοτήθηκε από τις διμερείς συνομιλίες Ιράν-Ομάν για το άνοιγμα του θαλάσσιου διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και από την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα.

Σε εγχώριο επίπεδο, η Motor Oil βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Τα βλέμματα στρέφονται στην Allwyn λόγω της δημοσίευσης των δικών της οικονομικών μεγεθών, ενώ το επικείμενο rebalancing του δείκτη MSCI (σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου) παρέχει πρόσθετη στήριξη, συντηρώντας το ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τους υπόλοιπους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε η Motor Oil κατά το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2026, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις. Ο όμιλος ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ύψους 586 εκατ. ευρώ για το β’ τρίμηνο, σημειώνοντας άλμα 147% σε ετήσια βάση και υπερβαίνοντας κατά 22% το consensus των αναλυτών. Η επίδοση αυτή προήλθε από τα εξαιρετικά περιθώρια διύλισης, τα οποία ενισχύθηκαν από τις συνεχείς διαταραχές στις παγκόσμιες ροές αργού πετρελαίου. Σε επίπεδο α’ εξαμήνου, το προσαρμοσμένο EBITDA της Motor Oil διαμορφώθηκε στα 967 εκατ. ευρώ (+114% σε ετήσια βάση), ενώ τα δημοσιευμένα και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 686 εκατ. ευρώ και 623 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η Allwyn θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα αύριο (27/8) το πρωί, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, η μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα διαπραγματεύεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή του στους δικαιούχους έχει οριστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου.

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