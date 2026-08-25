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Σε τροχιά κατάκτησης νέων κορυφών διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έκλεισε πάνω από τις 2.650 μονάδες για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια. Η εναλλαγή των μετοχών που πρωταγωνιστούν στο ταμπλό (rotation) αποτέλεσε το βασικό συστατικό προκειμένου να επιτευχθεί η νέα υπέρβαση.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (25/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 21,36 μονάδες ή +0,81% και έκλεισε στις 2.653,53 μονάδες. Σε περίπου 22 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.638,60 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.660,32 μονάδες. Τα αμέσως επόμενα καλύτερα κλεισίματα εντοπίζονται στις 2.659,40 (11 Νοεμβρίου 2009) και τις 2.688,49 μονάδες (9 Νοεμβρίου 2009). Κέρδη +3,26% σημειώνει το ΧΑ εντός του Αυγούστου, ενώ φέτος «τρέχει» με ρυθμό +25,12%.

Οι τράπεζες ηγήθηκαν της ανοδικής προσπάθειας, με τον κλαδικό δείκτη να αγγίζει τις 3.100 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Ρεκόρ 11ετίας για τη Eurobank που έπιασε τα 4,6 ευρώ, ενώ τις υψηλές «πτήσεις» συνέχισαν η CrediaBank και η Optima bank. Στα blue chips ήταν η σειρά της ΔΕΗ και της Cenergy να πρωταγωνιστήσουν, φτάνοντας αμφότερες πέριξ των 23 ευρώ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης η Aktor και η Allwyn. Από την άλλη μεριά, τα διυλιστήρια διόρθωσαν από τα διαδοχικά ρεκόρ, με την HELLENiQ ENERGY και τη Motor Oil να κλείνουν σε έντονα πτωτικό έδαφος.

Θετικά πρόσημα και νέα ρεκόρ στο ταμπλό

Κέρδη +0,92% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.099,53 μονάδες, κλείνοντας σε νέο ρεκόρ 11ετίας (Νοέμβριος 2015), ενώ έφτασε έως τις 3.124,15 μονάδες στα υψηλά ημέρας. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,89% στις 6.787,81 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 3.097,02 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 264,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 59,47 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 40,8 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Πειραιώς με 27,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,61 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 51 μετοχές, αρνητικό για 54, ενώ 23 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +1,38% στα 4,56 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+1,06% στα 16,615 ευρώ), η Πειραιώς (+0,7% στα 10,1 ευρώ) και η Eurobank (+0,48% στα 4,582 ευρώ, ρεκόρ 11 ετών – Αύγουστος 2015). Η CrediaBank κέρδισε +3,32% στο 1,028 ευρώ, η Optima bank +2,54% στα 12,1 ευρώ (νέο ρεκόρ), ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε κατά -0,1% στα 10,49 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Cenergy κατέγραψε «άλμα» +5,18% και έκλεισε στα 23,14 ευρώ. Με κέρδη άνω του +2% ακολούθησαν η Allwyn (+2,75% στα 14,56 ευρώ), η ΔΕΗ (+2,7% στα 22,82 ευρώ) και η Aktor (+2,17% στα 10,36 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Titan (+1,67% στα 51,8 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,63% στα 46,18 ευρώ) και ο ΔΑΑ (+1,34% στα 10,62 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η HELLENiQ ENERGY υποχώρησε κατά -2,77% στα 15,09 ευρώ και ακολούθησαν με απώλειες άνω του -1% η Jumbo (-1,14% στα 26,1 ευρώ) και η Motor Oil (-1,08% στα 59,35 ευρώ). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε κατά +0,92% στα 4,37 ευρώ, ενώ η Ideal έχασε -0,97% και έκλεισε στα 6,14 ευρώ.

«Ασπίδα» το stock picking για το ΧΑ

Νευρικότητα επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω των νέων εξελίξεων στο γεωπολιτικό πεδίο, μετά τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για επέκταση των δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν στο πλαίσιο της «οικονομικής D-Day». Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί έως τώρα δεν υποδηλώνουν ουσιαστική κλιμάκωση, η αβεβαιότητα παραμένει αισθητή.

Ταυτόχρονα, το διεθνές επενδυτικό κοινό τηρεί στάση αναμονής εν όψει των κρίσιμων οικονομικών ανακοινώσεων στις ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στη δημοσιοποίηση της έκθεσης για τον πληθωρισμό την Τετάρτη, όσο και στα εταιρικά αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία αναμένονται την ίδια ημέρα και ενδέχεται να επηρεάσουν καταλυτικά τον τεχνολογικό κλάδο. Παράλληλα, οι επίμονα υψηλές τιμές στον τομέα της ενέργειας και οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές εντείνουν την προσοχή, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώνεται για την ομιλία του επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή.

Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκει στηρίγματα στις επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις (stock picking), με επίκεντρο τους κλάδους των τραπεζών, της ενέργειας, των υποδομών και τις εταιρείες που διαθέτουν ισχυρούς καταλύτες. Θετικά λειτουργεί η προσδοκία για την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές στις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς και οι τοποθετήσεις θέσεων εν όψει της ένταξης της Motor Oil στον δείκτη MSCI.

Η MOH βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς ανακοινώνει τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Τέλος, η μετοχή της ΕΥΑΘ διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,0746 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,07087 ευρώ ανά μετοχή).

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