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Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Πέμπτη (3/9), καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχωρούν και ενισχύονται οι προσδοκίες των επενδυτών ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτόν τον μήνα.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,80%, στις 53.484, ο S&P 500 ενισχύεται 0,50% στις 7.705 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 0,53% και τις 26.356 μονάδες.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς διαμορφώνεται κοντά στο 4,75%, καταγράφοντας πτώση μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Federal Reserve, Κρίστοφερ Γουόλερ, ότι θα στήριζε τη διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, εφόσον δεν υπάρξουν εκπλήξεις στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Την Τετάρτη, η απόδοση είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Νοέμβριο του 2023.

Οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από τη Fed μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες υποχώρησαν στο 54,6% μετά τις δηλώσεις του, από 63,2% μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι δηλώσεις του Γουόλερ, σε συνδυασμό με την ισχυρή άνοδο του γιεν, συνέβαλαν στη γενικότερη αποκλιμάκωση των αποδόσεων και έδωσαν ώθηση στην αγορά, παρότι οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία την Πέμπτη. Τα futures του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύονται κατά 1%, στα περίπου 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του Brent σημειώνουν άνοδο μικρότερη του 1%, ξεπερνώντας τα 96 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών του αργού έχει ασκήσει το τελευταίο διάστημα ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό και θα αναγκάσουν τη Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια. Ωστόσο, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων δέχονταν ήδη πιέσεις την Πέμπτη, πριν από τις δηλώσεις του Γουόλερ, καθώς το ιαπωνικό γιεν ενισχυόταν έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Η μετοχή της Snowflake εκτοξεύεται πάνω από 20%, καθώς η εταιρεία cloud computing ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο και έδωσε θετικές προβλέψεις. Αντίθετα, η Broadcom υποχωρεί σχεδόν 4%, καθώς η πρόβλεψή της για τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου απογοήτευσε τους επενδυτές.

Παρότι οι επενδυτές ανησυχούν για τον πληθωρισμό, ο πρόεδρος της Federal Reserve της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι θεωρεί πως οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αντανακλούν τις ισχυρές προοπτικές της οικονομίας, μετά τα κέρδη-ρεκόρ που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το δεύτερο τρίμηνο.

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