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(Last update 19:30)

Βελτιωμένο είναι το κλίμα στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς η αγορά ομολόγων κινείται σε πιο χαμηλούς ρυθμούς. Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι για τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει στον πληθωρισμό η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, δεδομένης της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,41% στις 52.984 μονάδες, ο S&P 500 προσθέτει 0,47% στις 7.668 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,41% φτάνοντας τις 26.212 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, το χθεσινό sell-off κάπως καταλάγιασε, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα, που και πάλι ωστόσο κινούνται σε πολυετή υψηλά. Το 2ετές που δέχτηκε την Τρίτη τις μεγαλύτερες πιέσεις παρουσιάζει κάμψη στην απόδοση του στο 4,383%. Το 10ετές ανεβαίνει ανεπαίσθητα στο 4,8%, που και πάλι αποτελεί το υψηλότερο σημείο του από το 2023, και το 30ετές στο 5,273%.

«Οι υψηλότερες αποδόσεις αποδεικνύονται η αδυναμία της χρηματιστηριακής αγοράς», σχολίασε ο Thierry Wizman, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στη Macquarie Group.

Όπως εξήγησε, οι αυξημένες αποδόσεις αναγκάζουν τους αναλυτές να προεξοφλούν τα μελλοντικά κέρδη με υψηλότερα επιτόκια, πιέζοντας προς τα κάτω τους δείκτες αποτίμησης των μετοχών, όπως οι πολλαπλασιαστές τιμής προς κέρδη (P/E).

Η άνοδος των αποδόσεων, τις τελευταίες ημέρες, συνδέεται με τους φόβους ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) άγγιξαν αυτή την εβδομάδα τα 90 δολάρια το βαρέλι και παρέμεναν κοντά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η αποκλιμάκωση της μεταβλητότητας ήρθε μετά την πρόσφατη έξαρση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία είχε εντείνει τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές, ενισχύοντας τους φόβους για πιέσεις στις τιμές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Federal Reserve σε αυξήσεις επιτοκίων.

«Οι μετοχές βρίσκουν ξανά κάποιο έδαφος μετά το δύσκολο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου», σχολίασε στο Bloomberg ο Άντζελο Κουρκάφας της Edward Jones. «Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει επιφυλακτική λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν».

Ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of New York, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε στο CNBC ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποκλιμακώνεται, καθώς η επίδραση των δασμών υποχωρεί, ενώ οι υψηλότερες τιμές ενέργειας δεν μεταδίδονται σε άλλους κλάδους υπηρεσιών.

Ενόψει της έκθεσης για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής (Jobs Report) την Παρασκευή, τα στοιχεία για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα έδειξαν ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις πρόσθεσαν θέσεις εργασίας τον Αύγουστο με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουορς, αναγνώρισε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχουν ορισμένες εστίες ανησυχίας, ωστόσο σημείωσε ότι η αγορά εργασίας συνολικά παραμένει συμβατή με την πλήρη απασχόληση.

Στις αγορές χρήματος, τα προγνωστικά δίνουν πιθανότητα τουλάχιστον 68% σε άνοδο επιτοκίων στην επικείμενη συνεδρίαση της Fed, στις 16 Σεπτεμβρίου.

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