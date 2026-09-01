Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών (και όχι μόνο) κρατικών ομολόγων ενίσχυσαν τις πιέσεις στις μετοχές. Με τον τρόπο αυτό η έναρξη του μήνα επιβεβαιώνει τα προγνωστικά που θέλει ιστορικά τον Σεπτέμβριο να αποτελεί τον πιο δύσκολο του έτους για τις αμερικανικές αγορές.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones έπεσε κάτω από το όριο των 53.000 μονάδων, στις 52.766, με πτώση 0,79%, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,71% στις 7.631 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 1,03% και τις 26.099 μονάδες.

Η ισχυρή άνοδος των τιμών του πετρελαίου προκάλεσε αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές, πιέζοντας τόσο τις μετοχές όσο και τα ομόλογα, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες, ανάμεσα τους και τη Fed, να προχωρήσουν σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent άγγιξε τα 94,52 δολάρια το βαρέλι και ο αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι με άλμα της τάξεως του 5%, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ενισχύοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι γεωπολιτικές ανησυχίες ώθησαν τις παγκόσμιες αποδόσεις των ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, περιορίζοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Στην αμερικανική αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,796%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ η απόδοση του 30ετούς τίτλου κινήθηκε στο 5,269%. Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε το πιο ευαίσθητο στις κινήσεις της Fed 2ετές σκαρφαλώνοντας στο 4,396%.

Η πίεση φυσικά δεν περιορίστηκε στις ΗΠΑ, αλλά ξεκίνησε από την Ασία και την Ευρώπη, όπου οι αποδόσεις έφτασαν σε πολυετή υψηλά, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές για τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική κατάσταση των μεγαλύτερων οικονομιών.

Ενδεικτική ήταν η εκτίναξη της απόδοσης του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου στο 3% για πρώτη φορά από το 1996, ενώ αντιστοίχως στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές έφτασε σε υψηλό από το 2011 και το γαλλικό κρατικό ομόλογο βρέθηκε στα ανώτερο σημείο από το 2008.

Στις ΗΠΑ, η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά έναν συνδυασμό παραγόντων. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι ενισχύουν τις ανησυχίες ότι οι πιέσεις στις τιμές μπορεί να παραμείνουν επίμονες, περιορίζοντας τα περιθώρια της Fed να συνεχίσει να κρατά στάση αναμονής και αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων, ίσως και μέσα στο μήνα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι επενδυτές έλαβαν υπόψη και το απρόσμενα «γερακίσιο» μήνυμα του προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς από το οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ, την περασμένη Παρασκευή. Ο Γουόρς προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός δεν επιβραδύνεται με τον επιθυμητό ρυθμό και ότι οι αξιωματούχοι θα χρειαστεί να δράσουν εάν οι πιέσεις στις τιμές δεν υποχωρήσουν σύντομα.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη αποζημίωση για την κατοχή μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους, καθώς το αμερικανικό δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια, ενώ οι ανάγκες νέου δανεισμού παραμένουν αυξημένες. Στην πίεση προστίθεται και η έκρηξη εταιρικών εκδόσεων ομολόγων για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αυξάνει τον ανταγωνισμό για κεφάλαια στις αγορές σταθερού εισοδήματος.

Η άνοδος των αποδόσεων αποτελεί άμεση απειλή για τις μετοχές, ανοίγοντας το δρόμο για μια περίοδο μεταβλητότητας που σίγουρα δεν συμφέρει πολιτικά τον Λευκό Οίκο δεδομένου ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία για τις κρίσιμες ενδιάμεσες κοινοβουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Παρόλ’ αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για νέα σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, δίδοντας τέλος σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στη Μέση Ανατολή.

«Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου απειλούν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής», σχολίασε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Ανησυχία προκαλεί επίσης η συνεχιζόμενη άνοδος των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κίνηση των τιμών ενέργειας».

Στο μέτωπο της οικονομίας, η έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας JOLTS έδειξε ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο διαμορφώθηκαν στα 7,271 εκατομμύρια, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 7,330 εκατομμύρια, αλλά υψηλότερα από τα αναθεωρημένα στοιχεία του Ιουνίου στις 7,182 εκατομμύρια.

Παρότι η εικόνα ήταν ηπιότερη από τις προβλέψεις, η αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και το γεγονός ότι οι κενές θέσεις παραμένουν κοντά στα υψηλά διετίας δείχνουν ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ εξακολουθεί να εμφανίζει αντοχές.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην έκθεση για την απασχόληση τον Αύγουστο (Jobs Report), η οποία θα ανακοινωθεί την Παρασκευή και βέβαια στα στοιχεία πληθωρισμού του Αυγούστου την επόμενη εβδομάδα.

Τα δύο αυτά δεδομένα θεωρούνται κρίσιμα για το αν ο Κέβιν Γουόρς και η FOMC θα προχωρήσουν σε αύξηση επιτοκίων αργότερα μέσα στον μήνα, αν και στις αγορές χρήματος ήδη τα προγνωστικά έχουν αλλάξει σημαντικά.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα 68% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου, έναντι μόλις 35% μία εβδομάδα νωρίτερα.

Σε επίπεδο μετοχών, η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων, που αυξάνει το κόστος κεφαλαίου και περιορίζει τις αποτιμήσεις, άσκησε ισχυρότερες πιέσεις σε κλάδους που στηρίζονται σε υψηλές μελλοντικές προσδοκίες κερδοφορίας, όπως η τεχνολογία.

Έτσι, στους μεγαλύτερους χαμένους βρέθηκαν οι Big Tech και τα μέλη των Υπέροχων Επτά, με μόνη τρανταχτή εξαίρεση την Apple.

Nvidia, Amazon, Microsoft, Alphabet και κυρίως Tesla (που έχασε πάνω από 3%) έγιναν στόχος σημαντικών ρευστοποιήσεων, καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο ανησυχίες για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τη βιωσιμότητα των τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών στον κλάδο.

Από κοντά υπό πίεση βρέθηκαν και τα μικροτσίπ, ακολουθώντας τη Nvidia.

Στους χαμένους βρέθηκε και η Caterpillar, καθώς η άνοδος του κόστους δανεισμού και οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη επιβάρυναν τις βιομηχανικές μετοχές, οι οποίες θεωρούνται πιο ευαίσθητες στον οικονομικό κύκλο.

Εξαίρεση από το sell-off στις κορυφαίες τεχνολογικές αποτέλεσε η Apple, καθώς οι επενδυτές θέλησαν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον νέο CEO, Τζον Τέρνους, o οποίος ανέλαβε τα ηνία του ομίλου αντικαθιστώντας τον Τιμ Κουκ μετά από 15 χρόνια επιτυχημένης ηγεσίας.

Ο Τέρνους – στην πρώτη του επικοινωνία με τους εργαζόμενους – στάθηκε στη δυναμική των προϊόντων της εταιρείας και στη διοργάνωση μιας «εξαιρετικής» παρουσίασης iPhone την επόμενη εβδομάδα

Στις κερδισμένες της ημέρας βρέθηκαν φυσικά και οι ενεργειακές εταιρείες ακολουθώντας το ράλι του πετρελαίου. Ξεχώρισε ειδικά η Chevron με άλμα 2,40% καθώς βρίσκεται κοντά σε συμφωνία που θα διευρύνει σημαντικά τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα, μέσω της προσθήκης δύο μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου στη ζώνη του Ορινόκο.

Σημειωτέον ότι η αλλαγή στις προσδοκίες των επενδυτών έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο για τις μετοχές, καθώς ο Σεπτέμβριος αποτελεί ιστορικά τον χειρότερο μήνα του έτους για τις αποδόσεις του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Ο S&P 500 έχει καταγράψει κατά μέσο όρο αρνητική επίδοση τον Σεπτέμβριο τις τελευταίες δεκαετίες, με τους επενδυτές να εμφανίζονται παραδοσιακά πιο επιφυλακτικοί λόγω της επιστροφής των θεσμικών χαρτοφυλακίων μετά το καλοκαίρι, των νέων εταιρικών εκδόσεων και της αυξημένης μεταβλητότητας.

Διαβάστε ακόμη

«Βόμβα» για την COSCO: Καταγγελίες για κρυφό εξοπλισμό συλλογής στρατιωτικών πληροφοριών

Wall Street: Πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις για τον Σεπτέμβριο – JPMorgan και Wells Fargo χαμηλώνουν τον πήχη

Bally’s Intralot: Q4 ή αρχές του 2027 το deal με την evoke – Τα αντίβαρα στη φορολόγηση της Μ. Βρετανίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ