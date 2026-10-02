Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η πορεία της μετοχής της Shein μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ υποχρεώνει τις τράπεζες που ανέλαβαν την IPO να παρεμβαίνουν στην αγορά, καθώς το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της εταιρείας απογοήτευσε τους επενδυτές.

Η Goldman Sachs γνωστοποίησε ότι αγόρασε περίπου 42 εκατ. μετοχές της Shein τον περασμένο μήνα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 13% των μετοχών της αρχικής δημόσιας προσφοράς. Η κίνηση αναδεικνύει την ένταση των πιέσεων που έχει δεχθεί η μετοχή μετά την εισαγωγή της.

Η Goldman Sachs αγοράζει μετοχές για τη σταθεροποίηση

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η Goldman Sachs αποκάλυψε σε έγγραφό της προς το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ότι αγόρασε μετοχές της Shein αξίας περίπου 220 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο του ρόλου της ως αναδόχου της IPO.

Η αμερικανική τράπεζα αναφέρει ότι αγόρασε τις μετοχές, στο πλαίσιο του λεγόμενου greenshoe, σε τιμές από 35,90 δολάρια Χονγκ Κονγκ έως την τιμή εισαγωγής των 48,56 δολαρίων Χονγκ Κονγκ.

Με μέση τιμή αγοράς τα 42,23 δολάρια Χονγκ Κονγκ, οι αγορές αυτές συνεπάγονται χρηματιστηριακό κέρδος περίπου 266 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ή περίπου 34 εκατ. δολαρίων, με τη συνολική απόδοση να διαμορφώνεται περίπου στα 46 εκατ. δολάρια.

Πώς λειτουργεί το greenshoe

Οι ανάδοχοι μιας IPO συνήθως διαθέτουν περισσότερες μετοχές στην τιμή έκδοσης από όσες λαμβάνουν αρχικά από την εταιρεία. Στη συνέχεια καλύπτουν αυτή τη θέση είτε μέσω του δικαιώματος υπερκατανομής είτε αγοράζοντας μετοχές στην αγορά, εφόσον η τιμή υποχωρήσει κάτω από την τιμή εισαγωγής.

Οι αγορές στην ανοικτή αγορά από τον ανάδοχο σταθεροποίησης μπορούν να στηρίξουν τη ζήτηση και να περιορίσουν περαιτέρω πιέσεις στη μετοχή.

Η Shein χάνει 38% από την εισαγωγή

Η IPO της Shein, ύψους 26 δισ. δολαρίων, έχει χαρακτηριστεί από αναλυτές ιδιαίτερα απογοητευτική, καθώς η μετοχή υποχώρησε έως και 10% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Έκτοτε, η μετοχή έχει χάσει περίπου 38% από την εισαγωγή της τον περασμένο μήνα, περιορίζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας στα περίπου 16,3 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη ασκεί πιέσεις και στην αποτίμηση της Shein, η οποία απέχει πλέον σημαντικά από τα περίπου 100 δισ. δολάρια που είχε φτάσει στην κορύφωσή της μετά από ιδιωτική χρηματοδότηση το 2022. Τότε, τα lockdowns της πανδημίας και η ισχυρή ζήτηση για οικονομική μόδα μέσω των social media είχαν τροφοδοτήσει την ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας.

Τι σημαίνει για τις τράπεζες

Σύμφωνα με το πρότυπο συμφωνίας της International Capital Markets Association για τους αναδόχους, τα κέρδη από τις πράξεις σταθεροποίησης μοιράζονται μεταξύ των τραπεζών που συμμετέχουν στην IPO.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, οι ανάδοχοι συμφωνούν εκ των προτέρων να επιστρέψουν τα κέρδη από τις συναλλαγές σταθεροποίησης στην ίδια την εταιρεία. Αντίστοιχη περίπτωση ήταν η εισαγωγή της Deliveroo στο Λονδίνο το 2021.

Η εξέλιξη της Shein αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω της οικονομικής της θέσης. Η εταιρεία διέθετε 15 δισ. δολάρια σε μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα. Το ποσό απέχει μόλις 1,3 δισ. δολάρια από τη σημερινή χρηματιστηριακή της αξία.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει το μέγεθος της πτώσης στην αποτίμηση της εταιρείας, καθώς η Shein βρίσκεται πλέον πολύ μακριά από τα επίπεδα στα οποία αποτιμήθηκε στην ιδιωτική αγορά πριν από λίγα χρόνια.

Διαβάστε ακόμη

Στο ΥΠΕΘΟΟ σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερρακάκη

ΔΕΗ: Σταθερό μπλε με 11,5 λεπτά και οριακή αύξηση 7% στα πράσινα για τον Οκτώβριο

Ποιος αγοράζει τις χαμένες βαλίτσες των αεροδρομίων;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ