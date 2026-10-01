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Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν εύκολο να στοιχηματίσει κανείς ενάντια στον φαινομενικά ασταμάτητο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι short sellers εξακολουθούν να προσπαθούν.

Ωστόσο, καθώς κοιτάζουν πέρα από τους πιο δημοφιλείς τομείς όπως τα μικροτσίπ, κατευθύνουν πλέον τα στοιχήματά τους σε άλλα τμήματα του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης, ξεχωρίζοντας τους χαμένους από τους νικητές, καθώς ο τεχνολογικός τομέας συνεχίζει να μεταβάλλεται.

«Η δραστηριότητα του short-selling επεκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης, καλύπτοντας το λογισμικό, τη ρομποτική, τα αυτόνομα οχήματα, την κβαντική πληροφορική, την υποδομή cloud και τους διαχειριστές κέντρων δεδομένων, αντανακλώντας την αυξανόμενη προσοχή στο ποιες εταιρείες μπορούν να μετατρέψουν τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σε βιώσιμες αποδόσεις», δήλωσε ο Ματ Τσέσαμ, της S&P Global Market Intelligence.

Ο Τσέσαμ ανέφερε ότι η επέκταση των short bets δείχνει ότι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης ωριμάζει και, ενώ οι επενδυτές έχουν αποδεχτεί τη διαρθρωτική προοπτική της τεχνητής νοημοσύνης, αρχίζουν να γίνονται πιο επιλεκτικοί ως προς το ποια τμήματα της αλυσίδας της τεχνητής νοημοσύνης θα παρουσιάσουν ευκαιρίες και ποια ενδέχεται να δυσκολευτούν.

Ο Μάικλ Μπέρι αποκάλυψε νωρίτερα φέτος είχε ανοίξει αρνητική θέση στο δημοφιλές ETF iShares Semiconductor, αφού είχε επίσης στοιχηματίσει κατά της Nvidia και της Micron Technology, δύο από τα αγαπημένα ονόματα του κλάδου του υλικού τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, ο Τσέσαμ επισημαίνει ότι πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μια σαφή μετατόπιση της ψυχολογίας της αγοράς σε σχέση με στρατηγικές όπως αυτή του Μπέρι, η οποία θα πρέπει να θεωρείται ως επιλογή μετοχών με ένα ευρέως υποστηριζόμενο θέμα, και όχι ως στοίχημα που αφορά ολόκληρο τον κλάδο.

«Οι short sellers δεν εκφράζουν πλέον ομοιόμορφη αντίθεση έναντι του υλικού ΤΝ», δήλωσε στο Business Insider. «Εστιάζουν την έκθεσή τους σε εταιρείες όπου η αποτίμηση, η χρηματοδότηση, η ανταγωνιστική θέση ή η εκτέλεση είναι πιο αμφισβητήσιμες».

Μεταξύ των εταιρειών που έχουν στοχεύσει πρόσφατα οι short sellers περιλαμβάνονται πρώην «meme-stocks», οι οποίες έχουν λάβει ώθηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η Soundhound AI και η κινεζική εταιρεία ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Z.AI είναι δύο εταιρείες που, σύμφωνα με τον Τσέσαμ, έχουν στοχοποιηθεί λόγω των υψηλών αποτιμήσεων και του κινδύνου μη δημιουργίας εσόδων.

Τα στοιχεία της S&P Global δείχνουν επίσης ότι τα short bets στον τομέα της ΤΝ αποκτούν όλο και πιο παγκόσμιο χαρακτήρα, αντί να συγκεντρώνονται στις πιο δημοφιλείς μετοχές των ΗΠΑ. Αναφέρθηκε περισσότερο short-selling μετοχών εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων των Quanta Computer και Wiwynn. Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με την S&P, καταδεικνύουν «πώς η τοποθέτηση των επενδυτών έχει επεκταθεί πέρα από τους σχεδιαστές μικροεπεξεργαστών, σε διακομιστές, μνήμες, παραγωγή πλακιδίων και εξοπλισμό ημιαγωγών».

Η πιο οξυδερκής προσέγγιση που επιδεικνύουν οι πωλητές σε αρνητικές θέσεις αντανακλά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί σε ολόκληρο τον ευρύτερο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά τη δημιουργία κερδών. Η S&P Global ανέφερε ότι η ανάλυσή της διαπίστωσε ότι λιγότερο από το ήμισυ των επιχειρηματικών έργων τεχνητής νοημοσύνης που ξεκίνησαν τον τελευταίο χρόνο βρίσκονται σε καλό δρόμο για να αποφέρουν θετική απόδοση εντός 12 μηνών.

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