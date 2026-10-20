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Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν την Τρίτη οι μεγάλες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν περιορισμένες απώλειες, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις συνεχιζόμενες αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο. Παρά τη σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η επενδυτική διάθεση παρέμεινε συγκρατημένη, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στο Παρίσι και στο Λονδίνο.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 διαμορφώθηκε στις 638,90 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,10%, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από μικρές μεταβολές και απουσία ισχυρής ανοδικής δυναμικής.

Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX υποχώρησε οριακά κατά 0,05%, στις 25.306 μονάδες, εμφανίζοντας σχετική ανθεκτικότητα σε σύγκριση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Στο Παρίσι, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των συγκεκριμένων δεικτών, χάνοντας 0,38% και διαμορφούμενος στις 7.838,49 μονάδες. Η γαλλική αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το βάρος της πολιτικής αβεβαιότητας και των ανησυχιών για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, μετά την πρόσφατη κλιμάκωση των κοινωνικών αναταραχών.

Περισσότερο αισθητές ήταν οι απώλειες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπου ο FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,29%, στις 10.733 μονάδες.

Αντίθετα στην περιφέρεια, σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η εικόνα στο Μιλάνο, με τον ιταλικό FTSE MIB να υποχωρεί μόλις κατά 0,03%, στις 49.071,37 μονάδες ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.092 μονάδες με πτώση 0,28%.

Η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών της ενέργειας, η οποία προσέφερε μια ανάσα ανακούφισης μετά το έντονο ανοδικό ράλι των προηγούμενων ημερών.

Το Brent υποχώρησε προς τα 106 δολάρια το βαρέλι, απομακρυνόμενο από τα υψηλά πέντε μηνών, μετά τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για νέα διπλωματική πρωτοβουλία του Κατάρ και του Πακιστάν με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, όπου τα συμβόλαια του ολλανδικού TTF υποχώρησαν προς τα 84 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει τα 90 ευρώ για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Παρά την αποκλιμάκωση, οι ενεργειακές προοπτικές εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό, καθώς τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη και οι διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή διατηρούν αυξημένους τους κινδύνους ενόψει του χειμώνα.

Η Wall Street και οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές αγορές παρακολουθούσαν την ανοδική αντίδραση της Wall Street, όπου ο Dow Jones ενισχυόταν κατά περισσότερες από 600 μονάδες, με στήριξη από τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα και την υποχώρηση του πετρελαίου.

Ωστόσο, οι προβληματισμοί σχετικά με τη βιωσιμότητα των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τον αυξανόμενο δανεισμό των τεχνολογικών επιχειρήσεων και την πραγματική ζήτηση για υποδομές AI εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διάθεση των επενδυτών διεθνώς.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πορεία των ενεργειακών τιμών και στα εταιρικά αποτελέσματα, που αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης της επενδυτικής συμπεριφοράς στις επόμενες συνεδριάσεις.