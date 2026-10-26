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Με συγκρατημένα κέρδη κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και τις επικείμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια. Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται στα αποτελέσματα κορυφαίων τεχνολογικών ομίλων στις ΗΠΑ, με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,08%, στις 636,28 μονάδες, επιχειρώντας να σταθεροποιηθεί μετά τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, όταν οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές και η αυξημένη στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία επιβάρυναν το κλίμα.

Στους βασικούς δείκτες της Ευρώπης, ο DAX στη Γερμανία καταγράφει άνοδο 0,33%, στις 25.265,87 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύεται κατά 0,51%, στις 7.822,46 μονάδες. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημειώνει κέρδη 0,24%, στις 10.715,81 μονάδες, ενώ ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,49%, στις 48.799,15 μονάδες. Αντίθετα, ο IBEX 35 στην Ισπανία υποχωρεί κατά 0,94%, στις 18.810,60 μονάδες.

Πετρέλαιο και διπλωματία στη Μέση Ανατολή

Η υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στις ευρωπαϊκές οικονομίες, οι οποίες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας. Οι τιμές υποχώρησαν περίπου 1% τη Δευτέρα, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία διαμεσολαβητές από το Κατάρ βρέθηκαν στην Τεχεράνη την Κυριακή, σε συντονισμό με την Ουάσιγκτον, με στόχο την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την άνοδο του Brent κατά 6,2% την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι συντονισμένες επιθέσεις των Χούθι με drones και πυραύλους σε κρίσιμες ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, οι υψηλές τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας για τις αγορές, καθώς ενδέχεται να τροφοδοτήσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις και να επηρεάσουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο Fed, ΕΚΤ και Τράπεζα της Ιαπωνίας

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα πυκνή εβδομάδα αποφάσεων από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Η Federal Reserve, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τον πληθωρισμό και την πορεία της οικονομίας.

Οι αγορές χρήματος εκτιμούν ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος του 3,75%-4% αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, οι συναλλαγές σε συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων αποτυπώνουν πλέον πιθανότητα περίπου 80% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Ανάλογες προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική διαμορφώνονται και στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Οι επενδυτές αναμένουν ότι τόσο η ΕΚΤ όσο και η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα διατηρήσουν προς το παρόν αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων έως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου τριμήνου, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια παραμείνουν ισχυρές.

Στο μικροσκόπιο οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές προσπαθούν να ανακτήσουν μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων αμερικανικών ομίλων.

Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του δείκτη S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσει τριμηνιαία αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ των οποίων οι τεχνολογικοί κολοσσοί Alphabet, Microsoft και Amazon.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις προβλέψεις των διοικήσεων για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν κατά πόσο οι υψηλές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα αποδώσουν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη.

Οι ανησυχίες για τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων μέσω δανεισμού και για τον χρόνο που θα χρειαστεί ώστε να αποδώσουν είχαν συμβάλει στις πιέσεις των τεχνολογικών μετοχών διεθνώς την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα και οι προβλέψεις των αμερικανικών ομίλων αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα και τις ευρωπαϊκές εταιρείες εξοπλισμού παραγωγής ημιαγωγών, όπως η ASML και η ASM International, οι οποίες συνδέονται στενά με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στα προηγμένα μικροκυκλώματα.

Προσωρινή ανάσα για τη Γαλλία

Στη Γαλλία, η πολιτική αβεβαιότητα και οι κοινωνικές αναταραχές εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, καθώς παραμένουν οι αντιδράσεις γύρω από τον προϋπολογισμό που προωθεί ο πρόεδρος Μακρόν.

Ωστόσο, η απόφαση του οίκου Moody’s να διατηρήσει αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας την Παρασκευή προσέφερε προσωρινή ανακούφιση στις γαλλικές αγορές.

Η εξέλιξη ήρθε μετά την άνοδο της απόδοσης του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου πάνω από το 5% την προηγούμενη εβδομάδα, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας παραμένει στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις δημοσιονομικές προοπτικές της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Το επόμενο διάστημα, η πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την κατεύθυνση των επιτοκίων και τα μηνύματα που θα στείλουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.