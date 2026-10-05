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Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν σημαντικά τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα, το ευρώ υποχώρησε σε χαμηλό 17 μηνών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας.

Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα υποχώρησε περισσότερο από 0,8% στα 1,1161 δολάρια στις ασιατικές συναλλαγές, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών και διαμορφωθεί στα 1,1178 δολάρια.

Το ευρώ είχε ήδη χάσει περίπου 2,5% τον Σεπτέμβριο, καθώς οι ανησυχίες για το υψηλό χρέος της Γαλλίας και το πολιτικό αδιέξοδο ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους αυξάνονται.

Η απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν γαλλικά 10ετή ομόλογα έναντι των ασφαλέστερων γερμανικών τίτλων ξεπέρασε την Παρασκευή τις 150 μονάδες βάσης, ενισχύοντας τους φόβους για ευρύτερες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές.

Πιέσεις στο ευρώ και άνοδος του δολαρίου

Η εικόνα για το ευρώ έχει επιδεινωθεί αισθητά, με τους επενδυτές να περιορίζουν τις προηγούμενες προσδοκίες για μια πιο επιθετική νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη.

Παράλληλα, η υποχώρηση του ευρώ έδωσε νέα ώθηση στο δολάριο, το οποίο ενισχύθηκε κατά 0,5% έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων, στις 102,39 μονάδες.

Η άνοδος του αμερικανικού νομίσματος στηρίχθηκε επίσης στις υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και στη ζήτηση από ξένους επενδυτές για αμερικανικούς τίτλους.

Η στερλίνα υποχώρησε 0,23% στα 1,3207 δολάρια, ενώ το γεν διολίσθησε 0,15%, στα 158,10 γεν ανά δολάριο.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς Treasury υποχώρησε ελαφρά στο 5,2686%, ενώ η απόδοση του 2ετούς διαμορφώθηκε στο 4,8101%.

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις μεγαλύτερες οικονομίες παραμένουν κοντά σε υψηλά πολλών ετών. Η πίεση στις τιμές των ομολόγων συνδέεται με την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, την αυξημένη έκδοση νέου χρέους και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Οι αγορές ποντάρουν σε «πάγωμα» της Fed

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη Federal Reserve, καθώς τα τελευταία στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα αυξήσει τα επιτόκια τον Οκτώβριο.

Τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας έδειξαν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την απασχόληση των δύο προηγούμενων μηνών αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω.

Οι εξελίξεις αυτές θεωρήθηκαν αρκετές ώστε να περιοριστούν δραστικά οι πιθανότητες μιας νέας αύξησης επιτοκίων μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι επενδυτές αποτιμούν πλέον σε λιγότερο από 20% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο, έναντι 64% μία εβδομάδα νωρίτερα.

Παράλληλα, οι traders εξακολουθούν να αναμένουν αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε ώθηση στις ασιατικές αγορές. Ο Nikkei στην Ιαπωνία ενισχύθηκε κατά 2,34%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,9%. and South Korea were closed for holidays. metafrash

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος. Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα και τη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών.

Τα futures του Nasdaq παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, ενώ τα futures του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,1%. Στην Ευρώπη, τα futures του EUROSTOXX 50 και του DAX κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα, ενώ τα futures του FTSE ενισχύθηκαν κατά 0,26%.

Παρά την αλλαγή των προσδοκιών για τη Fed, οι αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον υψηλών αποδόσεων στα ομόλογα και αυξημένου κόστους ενέργειας.

Οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς αναζητούν ενδείξεις ουσιαστικής βελτίωσης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή πριν αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά την ενίσχυση των μετοχών, η αβεβαιότητα στις αγορές παραμένει υψηλή.

Πετρέλαιο και χρυσός

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα, καθώς η αύξηση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή και η αποδέσμευση αποθεμάτων από τις χώρες της G7 ενίσχυσαν την προσφορά.

Οι εξελίξεις αυτές αντιστάθμισαν τις ανησυχίες για πιθανές νέες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Το Brent υποχώρησε κατά 0,5%, στα 101,35 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 0,9%, στα 90,29 δολάρια.

Ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,24%, στα 4.132,33 δολάρια ανά ουγγιά.

Στη Βραζιλία, οι αγορές αναμένεται να αντιδράσουν στην είδηση ότι ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο θα αντιμετωπίσει τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, μετά την καλύτερη του αναμενομένου επίδοση στον πρώτο γύρο.

Η συνολική εικόνα για τις διεθνείς αγορές παραμένει έτσι σύνθετη: οι ασιατικές μετοχές επωφελούνται από την υποχώρηση των προσδοκιών για νέα αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ, όμως το ευρώ βρίσκεται υπό έντονη πίεση, οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν υψηλές και το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου.