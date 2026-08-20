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Οι ευρωπαϊκές αγορές διεύρυναν τις απώλειές τους στη συνεδρίαση της Πέμπτης, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Αυγούστου, καθώς οι νέες γεωπολιτικές απειλές από την Ουάσιγκτον, το επιθετικό σήμα που έστειλαν τα πρακτικά της Fed και η συνεχιζόμενη επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο ακύρωσαν την προσπάθεια αντίδρασης των αγορών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 συνέχισε το πολυήμερο καθοδικό σερί του με νέα κάμψη 0,12% στις 650,35 μονάδες.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,42% στις 25.983 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε σε ποσοστό 0,57% και τις 8.453 μονάδες. Αντιθέτως, ο FTSE 100 κατάφερε να παραμείνει σε θετικό έδαφος με οριακή αύξηση 0,04% στις 10.748 μονάδες, λαμβάνοντας ώθηση κυρίως από τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων χάρη στο ράλι του πετρελαίου.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε ανεπαίσθητη άνοδο 0,09% στις 52.665 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.811 μονάδες μειωμένος κατά 0,18%.

Το υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο εξακολουθεί να βαραίνει το επενδυτικό κλίμα. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προχωρήσει σε επανάληψη των στρατιωτικών χτυπημάτων, η νέα στρατηγική οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν και αντιστοίχως η άκαμπτη στάση της Τεχεράνης συντηρούν την ένταση και απομακρύνουν τις προοπτικές για συμφωνία.

Χαρακτηριστική είναι η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει «οποιουδήποτε είδους σανίδα σωτηρίας» στο Ιράν.

Η απειλή δε. για δευτερογενείς κυρώσεις και εμπορικά αντίποινα έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι πραγματικές ενεργειακές ροές μέσω του Περσικού Κόλπου παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες.

Στοιχεία από εταιρείες παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι η εμπορική διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, καθώς η πλειονότητα των παγκόσμιων πλοιοκτητών εξακολουθεί να αποφεύγει αυτή την κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία λόγω των κινδύνων ασφαλείας.

Με την κίνηση των εμπορικών δεξαμενόπλοιων να παραμένει αισθητά χαμηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους, οι πετρελαϊκές τιμές συνεχίζουν σταθερά την ανοδική τους πορεία.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent εκτινάχθηκε κατά 2,48% πλησιάζοντας πλέον τα 94 δολάρια και αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI σκαρφάλωσε πάνω από τα 88 δολάρια, χωρίς για την ώρα να υπάρχουν πιθανότητες το ράλι των τιμών να ανακοπεί. Η εξέλιξη αυτή προφανώς αναζωπυρώνει και τους πληθωριστικούς κινδύνους επηρεάζοντας τα δεδομένα που θα κληθούν να διαχειριστούν τους επόμενους μήνες οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

Οι αγορές χρήματος δίνουν μεγάλες πιθανότητες νέας αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Στις ΗΠΑ, οι traders θεωρούν πως η Fed έχει τα περιθώρια να κρατήσει για μεγαλύτερο διάστημα στάση αναμονής, ωστόσο το επιθετικό περιεχόμενο των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, που δημοσιεύτηκαν χθες προβλημάτισε την αγορά.

Τα πρακτικά έδειξαν ότι οι Αμερικανοί κεντρικοί τραπεζίτες εξακολουθούν να ανησυχούν έντονα για τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, αναφέροντας ρητά ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν τα επιτόκια, εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, πάνω από το όριο ασφαλείας του 2%.

Η αυστηρότερη αυτή καθοδήγηση επισκίασε την σπάνια παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών με στόχο να περιοριστεί το ιστορικό sell-off στην αμερικανική αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα ήδη σήμερα οι αποδόσεις να έχουν πάρει και πάλι την ανιούσα.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός κράτησε και διεύρυνε τα ισχυρά χθεσινά κέρδη, αλλά με πιο χαμηλό ρυθμό. Η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου πρόσθεσε 0,72% στα 4.578 δολάρια την ουγγιά, παραμένοντας έτσι σε υψηλά άνω των δυόμισι μηνών.

Μάλιστα, η Morgan Stanley σε νέο σημείωμα της υποστήριξε ότι η ανοδική πορεία του χρυσού θα συνεχιστεί ξεπερνώντας τα 5.000 δολάρια την ουγγιά το 2027.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα έπεσε σε χαμηλά τριών μηνών έναντι του ευρώ μετά την παρέμβαση Μπέσεντ στις αγορές ομολόγων, ωστόσο κατάφερε να σταθεροποιηθεί σε πιο υψηλά επίπεδα γύρω στο 1,1673. Ο δείκτης δολαρίου ανέβηκε ανεπαίσθητα στο 98,86.

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