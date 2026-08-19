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Ήπιες απώλειες παρουσίασαν τελικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίασης της Τετάρτης, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή συνέχισε να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Πάντως, η αιφνιδιαστική παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην αμερικανική αγορά κρατικών ομολόγων, η οποία έφερε την πολυπόθητη αποκλιμάκωση στις διεθνείς αποδόσεις, προσέφερε κάποια στήριξη στους δείκτες μετοχών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600, παρά την προσπάθεια του να ανακάμψει, έκλεισε τελικά με νέα κάμψη 0,11% στις 651,16 μονάδες. Με τον τρόπο αυτό συμπλήρωσε αισίως την έβδομη σερί πτωτική συνεδρίαση, έχοντας οδηγηθεί έτσι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,14% στις 26.091 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,09% στις 8.501 μονάδες. Αντιθέτως, ο FTSE 100 κατάφερε να αντιδράσεις και να ενισχυθεί ελαφρά κατά 0,14% στις 10.743 μονάδες. Αντιθέτως,

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση 0,75% στις 52.618 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.847 μονάδες μειωμένος κατά 0,44%.

Η σταθεροποίηση των αγορών ακολούθησε την ιδιαίτερα δύσκολη συνεδρίαση της Τρίτης, όταν ο συνδυασμός της κλιμάκωσης της πολεμικής έντασης στον Περσικό Κόλπο, της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου και της ανόδου του κόστους δανεισμού σε υψηλά πολλών δεκαετιών οδήγησε τους επενδυτές σε ταχεία απομάκρυνση από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

To γεωπολιτικό ρίσκο συντηρήθηκε και σήμερα, καθώς ΗΠΑ και Ιράν έχουν υιοθετήσει σκληρή στάση ενώ η εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του εξακολουθεί να είναι σοβαρά περιορισμένη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μόλις έξι πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα Στενά την Τρίτη, έναντι εννέα τη Δευτέρα και ημερήσιου μέσου όρου 11 πλοίων κατά το προηγούμενο δεκαήμερο.

Την ίδια ώρα και οι μεταφορές ρωσικού αργού προς τα ρωσικά λιμάνια υποχώρησαν στο πρώτο μισό του Αυγούστου, περίπου στα 2,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ήτοι 15% χαμηλότερα από τα αρχικά εκτιμώμενα επίπεδα, λόγω των διαταραχών στη λειτουργία του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας.

Έτσι, στις διεθνείς αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία φτάνοντας σε υψηλά τριών εβδομάδων. Η προθεσμιακή τιμή του Brent ξεπέρασε τα 92 δολάρια, στα 92,22, με άλμα 1,29% και το αμερικάνικο WTI πρόσθεσε 1,70% φτάνοντας τα 86,38 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, ενθαρρυντικά για τις ευρωπαϊκές μετοχές λειτούργησε η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για διπλασιασμό των επαναγορών ομολόγων που πραγματοποιούνται για τη στήριξη της ρευστότητας της αγοράς.

Από τις 9 Σεπτεμβρίου, το ανώτατο ποσό επαναγοράς μακροπρόθεσμων ονομαστικών τίτλων αυξάνεται από 2 δισ. δολάρια σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια ανά πράξη, με την Ουάσιγκτον να προσφέρει με αυτόν τον τρόπο άμεση στήριξη σε παλαιότερες εκδόσεις ομολόγων που εμφανίζουν χαμηλότερη εμπορευσιμότητα.

Η είδηση προκάλεσε άμεσο ράλι στις αγορές σταθερού εισοδήματος. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,647%, ενώ εκείνη του 30ετούς μειώθηκε κατά σχεδόν 14 μονάδες βάσης, στο 5,198%.

Η αποκλιμάκωση του κόστους μακροπρόθεσμου δανεισμού διεθνώς προσέφερε άμεση ανακούφιση και στις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών, οι οποίες είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις από την άνοδο των αποδόσεων.

Στο μέτωπο των μάκρο, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Φίλιπ Λέιν προειδοποίησε, σε ομιλία του, ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, ο οποίος κινείται περίπου στο 3%, παραμένει «πολύ πάνω» από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Ο Λέιν υπογράμμισε ότι ένας πληθωρισμός της τάξης του 3% παραμένει μη αποδεκτός για τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής, ιδιαίτερα υπό τον κίνδυνο δευτερογενών πληθωριστικών πιέσεων από την ενέργεια.

Πάντως, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ εμφανίστηκε αισιόδοξη για τις αντοχές της ευρωπαϊκής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη συνεχίζεται παρά το ενεργειακό σοκ και τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Μιλώντας στο International Business Council του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενεύη, η κυρία Λαγκάρντ επεσήμανε ότι η Ευρώπη διαθέτει ήδη «πολλά από τα συστατικά» που απαιτούνται για ισχυρότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο στοίχημα είναι η μετατροπή της γνώσης και της καινοτομίας σε εμπορική επιτυχία και η ευρύτερη διάχυση των νέων τεχνολογιών στην οικονομία.

Οι τοποθετήσεις των αξιωματούχων της ΕΚΤ «κουμπώνουν» με τα προγνωστικά των traders, που τιμολογούν περίπου 90% πιθανότητα για αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων από το 2,25% στο 2,50% στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι επενδυτές περιμένουν με αγωνία τη δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, αργότερα απόψε, ελπίζοντας να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις προθέσεις και απόψεις των μελών του συμβουλίου νομισματικής πολιτικής.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός εκτινάχθηκε ακολουθώντας αντίθετη πορεία από το δολάριο και τις αποδόσεις των ομολόγων, με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να κάνει άλμα άνω του 3% στα 4.556 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, ο δείκτης δολαρίου διολίσθησε κατά 0,80% στο 98,86 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,1669 με το ευρωπαϊκό νόμισμα να ανεβαίνει σχεδόν 0,83%, στο υψηλότερο επίπεδο του εδώ και πάνω από δυόμισι μήνες.

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