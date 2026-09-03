Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Από τους πιστωτικούς κινδύνους έως την τεχνητή νοημοσύνη και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ο Ντέιβιντ Σόλομον έχει πολλά στο μυαλό του.

Μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G20 στη Βόρεια Καρολίνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs ανέλυσε τα θέματα που παρακολουθεί στις αγορές και την οικονομία.

Παρότι η μεταβλητότητα των αγορών και η οικονομική αβεβαιότητα παραμένουν, η προοπτική του Σόλομον είναι κατά κύριο λόγο αισιόδοξη, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη ως μετασχηματιστική δύναμη.

«Πάντα θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, κάποιες καλές επενδύσεις και κάποιες κακές», δήλωσε σχετικά με την άποψή του για την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει αποτελέσει κινητήρια δύναμη της αγοράς φέτος.

«Ωστόσο, η κατεύθυνση που ακολουθεί η εξέλιξη, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στην οικονομία και υιοθετείται από επιχειρήσεις και ιδιώτες, οδηγεί σε μια έκρηξη παραγωγικότητας που πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετική», υπογράμμισε σύμφωνα με το Business Insider.

Ο Σόλομον προσέθεσε ότι η προοπτική του για την ευρύτερη οικονομία των ΗΠΑ είναι θετική, υπογραμμίζοντας τον ισχυρό επενδυτικό κύκλο και την αύξηση των κερδών, οι οποίοι έχουν αμφότεροι δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών και της ευρύτερης οικονομίας.

Αναγνώρισε ότι παράγοντες όπως οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι αποσταθεροποιητικές πολιτικές δασμών ενδέχεται να δημιουργήσουν αντιξοότητες για τις αγορές στο εγγύς μέλλον, αλλά όχι σε βαθμό που να αλλάξει η θετική του προοπτική.

Υπογράμμισε ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση της αγοράς πιστώσεων, παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα που έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους επενδυτές. Απορρίπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες σχετικά με την πληθώρα νέων εκδόσεων, όταν ερωτήθηκε για τις απόψεις του σχετικά με το ρεκόρ δανεισμού.

«Δεν διαβλέπω πολλούς κινδύνους στο σύστημα», δήλωσε. «Μεγάλο μέρος των πιστωτικών εκδόσεων προέρχεται από πολύ, πολύ μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν θεμελιωδώς ισχυρά χαρακτηριστικά υποκείμενων ταμειακών ροών, και επιλέγουν να αξιοποιήσουν τα κέρδη τους από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να τα επενδύσουν».

Αν και ο Σόλομον δήλωσε ότι θεωρεί την πιστωτική αγορά ως έναν τομέα που πρέπει να παρακολουθείται, προσέθεσε ότι η ομάδα του την παρακολουθεί στενά και, προς το παρόν, οι αναλυτές της Goldman δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για όσα παρατηρούν.

Καθώς η αγορά εισέρχεται στο φθινόπωρο, το ενδιαφέρον στρέφεται προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ορισμένοι αναλυτές της Wall Street έχουν προβλέψει ότι η επικείμενη πολιτική αναμέτρηση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα κρίσιμο σημείο καμπής για τις αγορές, και ο Σόλομον δηλώνει ότι επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των πολιτικών αποφάσεων που θα έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

«Οι διακυμάνσεις στην πολιτική μας διαδικασία μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους ή αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές δράσεις», ανέφερε.

Ο Σόλομον σημείωσε, ωστόσο, ότι θεωρεί ότι η Goldman έχει διαχειριστεί με επιτυχία τις αλλαγές στο Καπιτώλιο στο παρελθόν και αναμένει ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να το κάνει, ανεξάρτητα από το αν οι εκλογές οδηγήσουν σε μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στο Κογκρέσο.

Διαβάστε ακόμη

Πετρέλαιο: Η νέα άνοδος στην τιμή του απειλεί τις χρηματαγορές

Πλασματικά έτη: Ποιοι μπορούν να «κλειδώσουν» σύνταξη στα 62 και πόσο κοστίζει η εξαγορά

Bitcoin: Από τη φρενίτιδα στις πωλήσεις – Καταρρέουν οι μετοχές από τις εταιρείες που πόνταραν στα κρυπτονομίσματα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ