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Με ένα χρηματιστηριακό σερί κινείται η Euronext Athens, καθώς η ελληνική αγορά βρίσκεται σε τροχιά να συμπληρώσει το έκτο διαδοχικό έτος θετικών αποδόσεων, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η απόσταση που έχει διανύσει το ελληνικό χρηματιστήριο από τα τέλη του 2020 είναι εντυπωσιακή. Ο Γενικός Δείκτης έχει ενισχυθεί συνολικά κατά 229%, η κεφαλαιοποίηση έχει αυξηθεί κατά περίπου 140 δισ. ευρώ, ενώ οι τράπεζες αποτελούν τον μεγάλο πρωταγωνιστή, με τον κλαδικό δείκτη να καταγράφει άνοδο 498%.

Το 2026, μάλιστα, μπορεί να προσθέσει ακόμη μία ιστορική επίδοση. Εφόσον το θετικό πρόσημο διατηρηθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου, η αγορά θα ισοφαρίσει το ανοδικό σερί της περιόδου 1985-1990, όταν είχε καταγράψει έξι συνεχόμενες κερδοφόρες χρονιές.

Η σημερινή εικόνα απέχει πολύ από εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας. Η αγορά κινείται πλέον σε υψηλά 17 ετών, η συναλλακτική δραστηριότητα έχει επιστρέψει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από πριν από τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση και η Ελλάδα έχει επανέλθει δυναμικά στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Από τα 53 στα 192 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση

Η ανοδική κίνηση που ξεκίνησε στα τέλη του 2020 έχει αλλάξει ουσιαστικά τα μεγέθη του Χρηματιστηρίου.

Με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026, ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει σωρευτικά κέρδη 229%. Την ίδια περίοδο, η συνολική χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων έχει εκτοξευθεί από περίπου 53 δισ. ευρώ στα 192 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 140 δισ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στις τράπεζες. Ο τραπεζικός δείκτης έχει ενισχυθεί κατά 498% από τα τέλη του 2020, αποτυπώνοντας τη θεαματική αλλαγή που έχει συντελεστεί στον κλάδο μετά την εξυγίανση των ισολογισμών, τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και την επιστροφή σε υψηλή κερδοφορία.

Την ίδια περίοδο, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει κέρδη 252%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 180%.

Τα «καύσιμα» του πολυετούς ράλι

Η πορεία της ελληνικής αγοράς δεν στηρίχθηκε σε έναν μόνο παράγοντα. Η ισχυρότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την Ευρωζώνη, η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, η πολιτική σταθερότητα και η επιστροφή των τραπεζών στην κανονικότητα δημιούργησαν ένα σαφώς ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις ελληνικές μετοχές.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε επίσης η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία αποτελούσε επί χρόνια βασικό επενδυτικό στοίχημα για την ελληνική αγορά.

Σήμερα, στους θετικούς καταλύτες έχουν προστεθεί η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών, οι ισχυρές μερισματικές αποδόσεις, η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext και η επικείμενη επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Παράλληλα, κατά την τελευταία πενταετία το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε επανειλημμένα να βρίσκεται μεταξύ των πέντε αγορών με τις υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως, ενώ σε επιμέρους χρονικές περιόδους βρέθηκε ακόμη και στην κορυφή της διεθνούς κατάταξης.

Στα 344 εκατ. ευρώ ο ημερήσιος τζίρος

Εξίσου σημαντική με την άνοδο των τιμών είναι η επιστροφή της ρευστότητας.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών βρίσκεται πλέον κοντά στα 344 εκατ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 και αισθητά υψηλότερα από τα 210 εκατ. ευρώ του 2025.

Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια αποτυπώνει το μέγεθος της μεταβολής. Το 2024 ο ημερήσιος τζίρος ήταν 140,2 εκατ. ευρώ, το 2023 στα 111 εκατ. ευρώ και το 2022 μόλις στα 74 εκατ. ευρώ. Το 2021 είχε διαμορφωθεί στα 70,8 εκατ. ευρώ και το 2020 στα 64,5 εκατ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, μέσα σε περίπου έξι χρόνια η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα έχει υπερπενταπλασιαστεί.

Οι πρωταθλητές της πενταετίας

Πίσω από το ράλι του Γενικού Δείκτη βρίσκονται ορισμένες εντυπωσιακές επιμέρους αποδόσεις.

Από τα τέλη του 2020, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Moda Bango με +1.926%, ενώ ακολουθούν η Cenergy με +1.223% και η Εκτέρ με +713,85%.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στην Ανδρομέδα με -62%, στην Prodea με -60% και στην Ικτίνος με -56%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ξεχωρίζει η Aktor με άνοδο 797%, ενώ ακολουθούν η Eurobank με +692%, η Εθνική Τράπεζα με +642%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με +498%, η Motor Oil με +417% και η Alpha Bank με +374%.

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν επίσης η Viohalco (+355%), ο Τιτάν (+287%), η ΔΕΗ (+217%), τα ΕΛΠΕ (+180%) και η Aegean Airlines (+162%).

Ακολουθούν η ElvalHalcor (+121%), ο ΟΛΠ (+105%), η Coca-Cola HBC (+101%), η Jumbo (+82%), η ΕΥΔΑΠ (+78%), η Optima (+64%), ο ΟΤΕ (+49%), η Allwyn (+38%) και η CrediaBank (+3,70%).

Η Lamda Development, με απώλειες 9,15%, αποτελεί τη μοναδική μετοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας που κινείται χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του τέλους του 2020.

Πέντε κερδοφόρες χρονιές και μία έκτη υπό διαμόρφωση

Η αφετηρία του ανοδικού κύκλου τοποθετείται στο 2021, όταν ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 10,43%, ανακτώντας σχεδόν τις απώλειες 11,75% του 2020. Η συνολική αξία των εισηγμένων αυξήθηκε τότε κατά 12,227 δισ. ευρώ, στα 66,092 δισ. ευρώ, ενώ μέσω αυξήσεων κεφαλαίου και εταιρικών ομολόγων αντλήθηκαν περίπου 7,9 δισ. ευρώ.

Το 2022, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, την έκρηξη του πληθωρισμού και την αύξηση των επιτοκίων, η Αθήνα κατάφερε να διαφοροποιηθεί από τις μεγάλες διεθνείς αγορές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 4,08%, την ώρα που ο S&P 500, ο Nasdaq, ο Dow Jones και ο DAX κατέγραφαν σημαντικές απώλειες.

Το 2023 ακολούθησε η μεγάλη επιτάχυνση. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 39,08%, συμπληρώνοντας τρίτο συνεχόμενο θετικό έτος και κατακτώντας μία από τις κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως. Ο τραπεζικός δείκτης εκτινάχθηκε κατά 65,73%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έφθασε στα 87,888 δισ. ευρώ.

Το 2024 η άνοδος συνεχίστηκε, αυτή τη φορά κατά 13,65%. Η κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 15,257 δισ. ευρώ, στα 103,145 δισ. ευρώ, ενώ το ενδιαφέρον στράφηκε στην επιστροφή των μεγάλων χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η δημόσια εγγραφή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ύψους 785 εκατ. ευρώ, αποτέλεσε την τέταρτη μεγαλύτερη έκδοση στην ιστορία του Χ.Α., με υπερκάλυψη περίπου 12 φορές. Παράλληλα, τα placements σε Πειραιώς και Εθνική προσέλκυσαν προσφορές άνω των 20 δισ. ευρώ.

Το άλμα του 2025 και η Euronext

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, καθώς ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 44,30%, τη μεγαλύτερη ετήσια επίδοση από το 1998, όταν είχε καταγράψει κέρδη 102,2%.

Η Αθήνα βρέθηκε στην έκτη θέση μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως, πίσω από Σεούλ, Τελ Αβίβ, Βιετνάμ, Μαδρίτη και Βιέννη.

Η κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε μέσα σε ένα έτος κατά 43,108 δισ. ευρώ, φθάνοντας στα 146,253 δισ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2009 και διαμορφώθηκε στα 210 εκατ. ευρώ.

Το σημαντικότερο θεσμικό γεγονός της χρονιάς ήταν, ωστόσο, η απόκτηση του πλειοψηφικού ελέγχου της ΕΧΑΕ από το Euronext, σηματοδοτώντας μία νέα περίοδο για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Πλέον, με την αγορά να βρίσκεται στα 192 δισ. ευρώ κεφαλαιοποίηση, τον ημερήσιο τζίρο κοντά στα 344 εκατ. ευρώ και την επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές να βρίσκεται μπροστά, το μεγάλο στοίχημα είναι εάν το 2026 θα ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο.

Σε αυτή την περίπτωση, η Euronext Athens θα έχει συμπληρώσει έξι συνεχόμενες ανοδικές χρονιές, ισοφαρίζοντας ένα σερί που η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει να δει από την περίοδο 1985-1990.

Ετήσιες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη

2025: +44,30%

2024: +13,65%

2023: +39,08%

2022: +4,08%

2021: +10,43%

2020: -11,75%

2019: +49,47%

2018: -24,74%

2017: +24,66%

2016: +1,95%

2015: -23,58%

2014: -28,94%

2013: +28,06%

2012: +33,43%

2011: -51,88%

2010: -35,62%

2009: +22,93%

2007: +17,86%

2006: +19,93%

2004: +31,5%

2003: +23,10%

2002: +29,5%

2001: -32,5%

2000: -23,5%

1999: -38,8%

1998: +102,2%

1997: +85,1%

1996: +58,5%

1995: +2,1%

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