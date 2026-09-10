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Το επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο 30ετούς διάρκειας στις ΗΠΑ ξεπέρασε την Τετάρτη το 7%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Mortgage News Daily.

Η άνοδος σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το μέγεθος του επόμενου προγράμματος επαναγοράς κρατικών ομολόγων (Treasury buyback), το οποίο αποδείχθηκε μικρότερο από αυτό που ανέμεναν οι αγορές.

Οι επαναγορές ομολόγων μπορούν προσωρινά να ενισχύσουν τη ζήτηση για κρατικό χρέος και να οδηγήσουν σε υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων – και κατ’ επέκταση των στεγαστικών επιτοκίων. Ωστόσο, η μικρότερη του αναμενομένου παρέμβαση είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, περιορίζοντας τις προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση και ωθώντας τα επιτόκια υψηλότερα.

Τα στεγαστικά επιτόκια βρίσκονταν ήδη σε υψηλά επίπεδα πολλών ετών πριν από την άνοδο της Τετάρτης. Την περασμένη εβδομάδα είχαν φτάσει στο υψηλότερο σημείο από τον Ιούνιο του 2025, ενώ η νέα κίνηση τα οδήγησε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Μάιο του ίδιου έτους.

Πληθωρισμός και έλλειμμα πιέζουν τα επιτόκια

Η νέα άνοδος αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας πολυμήνης ανοδικής πορείας, η οποία τροφοδοτείται από τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό και το αυξανόμενο ομοσπονδιακό δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ.

Το επιτόκιο στο 30ετές στεγαστικό δάνειο βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα στο 6,85%, ήδη στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025. Είχε αυξηθεί από 6,66% στα τέλη Ιουλίου και από 6,50% έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την Mortgage Bankers Association (MBA).

Οι πιέσεις έχουν ενταθεί από τις αρχές του έτους. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου άγγιξε στα μέσα Αυγούστου υψηλό 19 ετών, στο 5,323%, ενώ η απόδοση του 10ετούς Treasury ξεπέρασε το 4,7%, πολύ πάνω από τα επίπεδα κάτω του 4% που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παρέμεινε υψηλός, με τις τιμές καταναλωτή να αυξάνονται κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, αρκετά πάνω από τον στόχο 2% της Federal Reserve.

Οι δανειολήπτες στρέφονται στα κυμαινόμενα επιτόκια

Η άνοδος των σταθερών επιτοκίων έχει οδηγήσει αρκετούς δανειολήπτες στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, με τα στεγαστικά κυμαινόμενου επιτοκίου (ARM) να κερδίζουν έδαφος.

Σύμφωνα με τη Mortgage Bankers Association, τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου αντιστοιχούσαν την περασμένη εβδομάδα στο 8,5% του συνόλου των αιτήσεων στεγαστικών δανείων, το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιούνιο. Μία εβδομάδα νωρίτερα το ποσοστό βρισκόταν στο 8%.

Το μέσο επιτόκιο για στεγαστικό ARM πενταετούς διάρκειας διαμορφώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο 5,82%, έναντι 6,85% για ένα σταθερό στεγαστικό 30ετίας.

Η ζήτηση για στεγαστικά υποχωρεί

Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν επιβαρύνει συνολικά τη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια. Ο συνολικός όγκος αιτήσεων μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά 2,7% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, ενώ οι αιτήσεις για αναχρηματοδότηση υποχώρησαν κατά 6%, παραμένοντας 25% χαμηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

«Τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους υποψήφιους αγοραστές κατοικιών που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά, ακόμη και καθώς τα αποθέματα κατοικιών έχουν αυξηθεί σε πολλές αγορές», δήλωσε ο Τζόελ Καν, αντιπρόεδρος και αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος της MBA.

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