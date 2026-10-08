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Οι επενδύσεις που επιλύουν προβλήματα και συνάδουν με τα εθνικά συμφέροντα συγκαταλέγονται στις πιο ελκυστικές στο σημερινό περιβάλλον, σύμφωνα με έναν βετεράνο των παγκόσμιων ιδιωτικών αγορών με εμπειρία πολλών δεκαετιών.

Τα «έξυπνα κεφάλαια» στη Μέση Ανατολή επικεντρώνονται στις κυβερνητικές και στρατηγικές προτεραιότητες, καθώς και στην εξεύρεση λύσεων σε αυτούς τους τομείς, διότι «αυτό ακριβώς είναι που αναζητούν οι εν λόγω κρατικοί φορείς, και για αυτό υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο», σύμφωνα με τον Χάζεμ Μπεν-Γκάσεμ, ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της επενδυτικής εταιρείας BlueFive Capital, με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

«Η σύστασή μου είναι: μην επενδύετε σε ένα επενδυτικό ταμείο, επενδύστε σε μια λύση, και σκεφτείτε πώς μπορείτε να διαδραματίσετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη λύση στο πλαίσιο αυτών των εθνικών προτεραιοτήτων – επισιτιστική ασφάλεια, άμυνα και υποδομές», δήλωσε ο αναλυτής στο CNBC κατά τη διάρκεια του συνεδρίου SuperReturn Asia στη Σιγκαπούρη.

Προσέθεσε ότι η αυτοματοποίηση και η ρομποτική αποτελούν επίσης βασικούς τομείς.

Η BlueFive, η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και είχε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 30 Ιουνίου, ολοκλήρωσε νωρίτερα αυτό το μήνα μια συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 30% στην εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων Bugatti Rimac από την Porsche.

Τον Ιούλιο ηγήθηκε από κοινού ενός γύρου χρηματοδότησης για την Kling AI, μια εταιρεία με έδρα την Κίνα που ειδικεύεται στη δημιουργία βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αποτίμησε την Kling στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μπεν-Γκάσεμ ανέφερε επίσης ότι η γεωπολιτική γίνεται ολοένα και περισσότερο ένας ζωτικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, καθώς οι επενδυτές αναζητούν τομείς για να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους.

«Σήμερα, όλο και περισσότερο, η γεωπολιτική αποτελεί πιθανώς μια σημαντικότερη μεταβλητή στις αποδόσεις σας, ιδιαίτερα στις περιοχές του κόσμου με τις οποίες ασχολούμαστε: Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Ασία, Κίνα», υποστήριξε.

«Η γεωπολιτική είναι τέτοια που κάθε υπόθεση που μπορεί να κάνετε σε ένα σενάριο χρήσης μπορεί να καταρρεύσει εντελώς», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

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