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«Ωχ!» Αυτό είναι το μήνυμα που κυκλοφορούσε την Τετάρτη στην αγορά σχετικά με την CoreWeave, καθώς η εταιρεία —η οποία εκμισθώνει υπολογιστική ισχύ GPU υψηλών προδιαγραφών σε εταιρείες που αναπτύσσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης— είδε την απόδοση των ομολόγων της με λήξη το 2032 να εκτοξεύεται σχεδόν στο 15% και τις τιμές να κατακρημνίζονται σε επίπεδα που υποδηλώνουν δυσχέρεια.

Το «Ωχ» προήλθε από τον ίδιο τον Έλον Μασκ, ο οποίος απάντησε σε ένα γράφημα που δημοσίευσε στο X ο επενδυτής Τσαμάθ Παλιχαπίτια, το οποίο έδειχνε την άνοδο της απόδοσης των ομολόγων της CoreWeave. Η CoreWeave εξέδωσε τα ομόλογα τον Ιούνιο με επιτόκιο 9,625%. Ο Παλιχαπίτια συμπεριέλαβε επίσης μια ανάλυση που διατύπωνε τη θεωρία ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια φούσκα στον τομέα των ιδιωτικών πιστώσεων.

Η μετοχή έπεσε κατακόρυφα λόγω των ανησυχιών σχετικά με το χρέος της εταιρείας. Οι μετοχές υποχώρησαν έως και 17%, στα 64,41 δολάρια. Εν τω μεταξύ, τα credit default swaps, δηλαδή το κόστος ασφάλισης έναντι αθέτησης πληρωμών, σημείωσαν απότομη άνοδο.

Η απότομη άνοδος της απόδοσης υποδηλώνει ότι οι επενδυτές επιθυμούν υψηλότερες αποδόσεις για να διατηρήσουν τα ομόλογα, καθώς διαβλέπουν αυξανόμενους κινδύνους για την εταιρεία. Η CoreWeave έχει δανειστεί σημαντικά φέτος, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια στις αγορές χρέους και διαθέτοντας ανεξόφλητο χρέος άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Ιουνίου.

Ακόμη και πριν η πρόσφατη πτώση ενταθεί σοβαρά, οι απαισιόδοξες απόψεις για την CoreWeave είχαν αρχίσει να διαδίδονται. Ο Γκιλ Λούρια της D.A. Davidson, ένας έμπειρος αναλυτής τεχνολογίας, εκτίμησε σε ένα podcast ότι η CoreWeave κινδυνεύει να δει τη μετοχή της να πέφτει στο μηδέν αν η έκρηξη των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη εξασθενήσει. Ο μεγάλος κίνδυνος, είπε, είναι οι πελάτες να μην ανανεώσουν τις συμβάσεις τους με την CoreWeave αν ο κλάδος προχωρήσει σε υπερβολική επέκταση.

Η εταιρεία έχει αναδειχθεί σε μεγάλο νικητή εν μέσω του αγώνα για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούνται για τη λειτουργία της τεχνολογίας που ξαφνικά έχει γίνει πανταχού παρούσα. Ωστόσο, υπάρχουν συζητήσεις εντός του κλάδου και των αγορών σχετικά με το αν αυξάνεται ο κίνδυνος υπερπροσφοράς υπολογιστικής ισχύος, η οποία θα μπορούσε να συντρίψει την κερδοφορία παρόχων υποδομών όπως η CoreWeave. Οι ομόλογες εταιρείες του κλάδου σημείωσαν πτώση την Τετάρτη, με την Nebius Group να υποχωρεί κατά 11% και την IREN Limited κατά 12%.

Άλλα προβλήματα έχουν προκύψει πρόσφατα και σε άλλους τομείς της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, όπως αναφέρει το Business Insider. Την περασμένη εβδομάδα, η Firmus, εταιρεία εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων που υποστηρίζεται από την Nvidia, ακύρωσε μια προγραμματισμένη δημόσια προσφορά μετοχών στην Αυστραλία, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν πιο προσεκτικά τις αποτιμήσεις και διαχωρίζουν τους νικητές από τους ηττημένους στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.