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Άλμα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών την Τετάρτη κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά τη νίκη των Δημοκρατικών που τους έδωσε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου. Ενθαρρυντικά για τους επενδυτές στην Ευρώπη λειτούργησε και το ράλι στη Wall Street, όπου ο Dow Jones κάνει άλμα άνω των 1.500 μονάδων.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκανε άλμα ύψους 1,82% στις 657,40 μονάδες. με τις μετοχές των τραπεζών, των ειδών πολυτελείας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να οδηγούν το ράλι ανάληψης κινδύνου των επενδυτών.

Ισχυρά κέρδη και στις μεγάλες αγορές της περιοχής, με τον γερμανικό DAX να εκτινάσσεται κατά 2,22% στις 26.437 μονάδες, τον γαλλικό CAC 40 να κερδίζει 1,96% στις 8.177 μονάδες και τον FTSE 100 στο Λονδίνο να προσθέτει 1,79% φτάνοντας τις 10.829 μονάδες.

Ανάλογο κλίμα και στην περιφέρεια με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει άνοδο 2,18% στις 51.031 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να διαμορφώνεται στις 19.370 μονάδες αυξημένος κατά 3%.

Το επενδυτικό κλίμα διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα των αμερικανικών βουλευτικών εκλογών της Τρίτης, τα οποία έδειξαν σημαντικά κέρδη για τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ανάκτηση του ελέγχου στη Γερουσία.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ξεπερνώντας το όριο των 218 εδρών – καταγράφοντας τουλάχιστον 228 έδρες έναντι 139 των Ρεπουμπλικάνων, με ορισμένες περιφέρειες να μετρούν ακόμα τις τελευταίες ψήφους- ενώ παράλληλα κέρδισαν τον έλεγχο της Γερουσίας με 54 έδρες έναντι 44 των Ρεπουμπλικάνων.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε δημόσια την ήττα του κόμματός του, αποδίδοντας το αποτέλεσμα κυρίως στη δυσαρέσκεια των πολιτών για τον πόλεμο στο Ιράν και το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Σε συνέντευξή του, δήλωσε «απολύτως πρόθυμος» να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και να συνεργαστεί με το νέο Κογκρέσο των Δημοκρατικών, μια στάση που λειτούργησε ως καταλύτης ανακούφισης για τις διεθνείς αγορές, απομακρύνοντας τους φόβους για μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας.

«Η προθυμία του Τραμπ να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς αποτέλεσε μια επιπλέον πηγή καθησυχασμού, ενώ η μεγαλύτερη σαφήνεια γύρω από το εκλογικό αποτέλεσμα ενθαρρύνει ορισμένες αγορές σε χαμηλές τιμές (dip-buying) μετά την πρόσφατη αποδυνάμωση», σχολίασε η Ντανιέλα Χάθορν της Capital.com.

Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους ομίλους με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς περιορίζει την ικανότητα του Τραμπ να επιβάλει μονομερώς επιθετικούς εμπορικούς δασμούς και να καταργήσει τις επιδοτήσεις για την καθαρή ενέργεια, ενώ παράλληλα εισάγει νέα αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το ΝΑΤΟ και τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας.

«Οι ενδιάμεσες και οι προεδρικές εκλογές γίνονται πιο σημαντικές για εμάς στην Ευρώπη από ό,τι ήταν ποτέ στο παρελθόν», υποστήριξε ο Μάικλ Φιλντ, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Morningstar. «Ο πλήρης διαχωρισμός μεταξύ του Κογκρέσου πλέον και του προέδρου αναμένεται να εμποδίσει τη λήψη οποιωνδήποτε τεράστιων μέτρων στο μέλλον, κάτι που θεωρώ ότι τελικά είναι καλό για την οικονομία και καλό για τις επιχειρήσεις».

Οι ευρωπαϊκές μετοχές εταιρειών ΑΠΕ, όπως η Orsted A/S και η Vestas Wind Systems A/S, προσέλκυσαν ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς το «γαλάζιο κύμα» των Δημοκρατικών θεωρείται υποστηρικτικό για τις εταιρείες καθαρής ενέργειας.

Αντιθέτως, οι αμυντικές μετοχές ήταν μεταξύ εκείνων που υστέρησαν, καθώς οι επενδυτές αναθεωρούν πτωτικά τα στοιχήματά τους για τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές δαπάνες. Στις τελευταίες τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχτηκαν οι BAE Systems, Chemring, Avon Technologies και Leonardo SpA.

Αντιδρώντας στη γενικότερη περιφερειακή πτώση, οι πιεσμένες ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές ευνοήθηκαν, ανακτώντας ένα μέρος των μεγάλων απωλειών που κατέγραψαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η ανάκαμψη ακολούθησε τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα της Advanced Micro Devices (AMD), η οποία παρουσίασε ισχυρή αύξηση των εσόδων στα κέντρα δεδομένων (data centers) και ανθεκτικές προβλέψεις για το μέλλον.

Η επίδοση αυτή μείωσε την έντονη ανησυχία της αγοράς για τη βιωσιμότητα των κεφαλαιουχικών δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, λειτουργώντας ως αντίβαρο στην ιστορική κατάρρευση της Intel κατά 30% την προηγούμενη εβδομάδα και στην προειδοποίηση της Apple ότι το αυξανόμενο κόστος του πυριτίου μνήμης θα πιέσει τα μικτά περιθώρια κέρδους της εορταστικής περιόδου.

Οι περιφερειακοί κατασκευαστές εξοπλισμού ημιαγωγών και σχεδιαστές μικροτσίπ συμπεριλαμβανομένων των ASML Holding, ASM International, STMicroelectronics, BE Semiconductor και Prosus σταθεροποιήθηκαν και σημείωσαν κέρδη μεταξύ 1% και 3%.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε σε υψηλό τριών ετών τον Οκτώβριο λόγω της ακριβής ενέργειας, ενισχύοντας τα στοιχήματα της αγοράς για ακόμη μια αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Δεκέμβριο.

Πολύ σημαντικός ήταν ο αντίκτυπος των αμερικανικών εκλογών και στις αγορές των commodities. Η ενδεχόμενη πίεση των Δημοκρατικών για την επίτευξη συμφωνίας στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε ελεύθερη πτώση τις πετρελαϊκές τιμές που έπεσαν σε πολύμηνα χαμηλά.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου έκανε «βουτιά» κοντά στο 9% στα 94,58 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI διολίσθησε περίπου 8% στα 88,44 δολάρια το βαρέλι.

Αντιθέτως, ο χρυσός ανέκτησε τη δυναμική του δεδομένης και της αποδυνάμωσης του δολαρίου με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να κάνει άλμα σχεδόν 3,5% στα 4.076 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε στο 101,50 και η ισοτιμία με το ευρώ κινήθηκε στο 1,123 με το ευρωπαϊκό νόμισμα να φτάνει έτσι σε υψηλό δύο εβδομάδων.

«Το λεγόμενο “Μπλε Κύμα” έβαλε φρένο στην άνοδο του δολαρίου. Το αν αυτή η κίνηση θα εξελιχθεί σε μια πιο παρατεταμένη περίοδο αποδυνάμωσης του δολαρίου θα εξαρτηθεί πιθανότατα λιγότερο από την πολιτική και περισσότερο από το αν οι χαμηλότερες αποδόσεις των ομολόγων, η αποκλιμάκωση του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τα επερχόμενα οικονομικά δεδομένα αρχίσουν να αμφισβητούν το αφήγημα της συνεχιζόμενης αμερικανικής υπεροχής» εξήγησε χαρακτηριστικά ο Τζορτζ Βέσεϊ, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος (FX) και μακροοικονομίας στην Convera.