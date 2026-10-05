Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένας νέος και ιδιαίτερα σύνθετος οικονομικός κύκλος, στον οποίο η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη συνυπάρχει με τις διαδοχικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά, διαμορφώνει το περιβάλλον για οικονομίες, κεντρικές τράπεζες και αγορές, σύμφωνα με την Επενδυτική Στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για το δ΄ τρίμηνο του 2026.

Η ανάλυση, την οποία υπογράφει ο επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής Ηλίας Λεκκός, εντοπίζει δύο βασικές δυνάμεις που διαφοροποιούν τη σημερινή συγκυρία από τους προηγούμενους οικονομικούς κύκλους: τις πολλαπλές και παρατεταμένες διαταραχές στην παραγωγή και την προσφορά αγαθών και τις πρωτοφανούς μεγέθους επενδύσεις σε υποδομές που απαιτεί η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ενέργεια και AI δημιουργούν μια οικονομία «δύο ταχυτήτων»

Η σύρραξη στον Περσικό Κόλπο έχει περιορίσει σημαντικά την προσφορά ενεργειακών προϊόντων, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές ακόμη και στις ΗΠΑ και να είναι εντονότερες στην Ευρωζώνη. Την ίδια στιγμή, νέοι δασμοί, περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογίας και σπάνιων γαιών, αλλά και η μείωση της μετανάστευσης δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στην παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στην αντίθετη κατεύθυνση λειτουργεί η επενδυτική έκρηξη γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η ανάπτυξή της δεν αφορά πλέον μόνο στο λογισμικό, αλλά απαιτεί τεράστιες φυσικές υποδομές: γιγαντιαία data centers, νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα μεταφοράς και προηγμένους μικροεπεξεργαστές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κλάδοι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις υποδομές της ΤΝ να βρίσκονται σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, την ώρα που μεγάλο μέρος της υπόλοιπης οικονομίας εμφανίζει σημάδια στασιμότητας.

Σύμφωνα με την Πειραιώς, οι δύο αυτές δυνάμεις λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά στον πληθωρισμό, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα. Στην ανάπτυξη, όμως, λειτουργούν αντίρροπα: οι επενδύσεις στην ΤΝ δίνουν ώθηση στην οικονομία, ενώ οι περιορισμοί στην προσφορά λειτουργούν ως τροχοπέδη. Μέχρι στιγμής, το τελικό αποτέλεσμα παραμένει θετικό, καθώς η επίδραση των επενδύσεων υπερισχύει.

Η δύσκολη εξίσωση για Fed και ΕΚΤ

Το νέο περιβάλλον δημιουργεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση και για τις κεντρικές τράπεζες. Σε έναν παραδοσιακό οικονομικό κύκλο, ο πληθωρισμός προκαλείται κυρίως από υπερβολική ζήτηση και οι αυξήσεις των επιτοκίων μπορούν να την περιορίσουν.

Σήμερα, όμως, δύο από τις βασικές πηγές των πληθωριστικών πιέσεων –οι περιορισμοί στην προσφορά και οι επενδύσεις στην ΤΝ– βρίσκονται ουσιαστικά εκτός του ελέγχου της Fed και της ΕΚΤ και επομένως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα μέσω υψηλότερων επιτοκίων.

Για να επιστρέψει, συνεπώς, ο συνολικός πληθωρισμός προς τον στόχο του 2%, μεγαλύτερο βάρος της προσαρμογής κινδυνεύουν να επωμιστούν τα νοικοκυριά, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Πειραιώς εκτιμά ότι στις ΗΠΑ, όπου η οικονομία παραμένει ισχυρή, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από όσο υπολογίζουν σήμερα οι αγορές. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη, όπου οι επενδύσεις στην ΤΝ είναι πιο περιορισμένες, οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη ενδέχεται να αποδειχθούν πιο επώδυνες, αν και ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποκλιμακωθεί ταχύτερα.

Ουδέτερη στάση για τη Wall Street

Στις αγορές, η Πειραιώς αναγνωρίζει ότι η ισχυρή εταιρική κερδοφορία εξακολουθεί να στηρίζει τον S&P 500 κοντά στα ιστορικά υψηλά του. Μάλιστα, η βελτίωση των κερδών δεν περιορίζεται στις εταιρείες τεχνολογίας και ενέργειας, αλλά εξαπλώνεται σε περισσότερους κλάδους, αντανακλώντας μεταξύ άλλων το μεγάλο κύμα επενδύσεων σε υποδομές ΤΝ.

Ωστόσο, οι υψηλές αποτιμήσεις, οι επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές, οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και η πιθανότητα διατήρησης μιας περιοριστικής πολιτικής από τη Fed οδηγούν την τράπεζα σε ουδέτερη στάση για τις αμερικανικές μετοχές.

Η άποψη για τις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης και κοινής ωφέλειας υποβαθμίζεται από ήπια θετική σε ουδέτερη, ενώ διατηρείται η θετική στάση για υγεία και τράπεζες. Αντίθετα, ο κλάδος της ενέργειας αναβαθμίζεται σε θετικό, καθώς θεωρείται ελκυστική αντιστάθμιση έναντι της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Επιφυλακτικότητα για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Πιο προσεκτική είναι η στάση απέναντι στις μετοχές της Ευρωζώνης. Η περιοριστική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, η επιβαρυμένη δημοσιονομική κατάσταση αρκετών ευρωπαϊκών οικονομιών, η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και οι πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις δημιουργούν, σύμφωνα με την ανάλυση, κινδύνους οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στις τιμές των αγορών.

Σε κλαδικό επίπεδο, η Πειραιώς παραμένει θετική για υγεία και πρώτες ύλες, ενώ ακίνητα, κοινή ωφέλεια και υπηρεσίες επικοινωνίας υποβαθμίζονται από ήπια θετικά σε ουδέτερα. Αντίθετα, η τεχνολογία αναβαθμίζεται από ουδέτερη σε ήπια θετική.

Πιο θετική εικόνα για τα ομόλογα της Ευρωζώνης

Στα ομόλογα, η τράπεζα διατηρεί ουδέτερη άποψη για τα αμερικανικά 10ετή, καθώς θεωρεί ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ μπορεί να αποδειχθεί πιο αργή από όσο προεξοφλούν οι αγορές, δημιουργώντας ενδεχομένως ανάγκη για πιο επιθετική πολιτική από τη Fed.

Αντίθετα, διατηρεί ήπια θετική στάση για τα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης, αναμένοντας σε βάθος χρόνου υποχώρηση των αποδόσεων και, κατά συνέπεια, άνοδο των τιμών τους. Στα εταιρικά ομόλογα, η συνολική τοποθέτηση παραμένει αμετάβλητη.

Οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι για τις αγορές

Η Πειραιώς εντοπίζει δύο βασικά ρίσκα που θα μπορούσαν να ανατρέψουν το σημερινό επενδυτικό αφήγημα.

Το πρώτο αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης και της βιωσιμότητας των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές ΤΝ θα μπορούσε να περιορίσει το επενδυτικό κύμα στις ΗΠΑ και να πλήξει σημαντικά την αναπτυξιακή δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.

Το δεύτερο αφορά στις γεωπολιτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τις τιμές της ενέργειας. Περαιτέρω άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε, σύμφωνα με την ανάλυση, να οδηγήσει τα επιτόκια πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα που προεξοφλούν σήμερα οι αγορές, πλήττοντας την εταιρική κερδοφορία και την οικονομική ανάπτυξη και πιέζοντας χαμηλότερα τις αποτιμήσεις τόσο των μετοχών όσο και των ομολόγων.

Δείτε εδώ την επενδυτική στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για το δ’ τρίμηνο

Διαβάστε ακόμη

UBS: Ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες – Πιο ελκυστική επιλογή η Τρ. Πειραιώς

Προϋπολογισμός 2027: Με ανάπτυξη 2,3%, και μόνιμες παροχές 2,8 δισ. ευρώ (πίνακας)

Ελαιόλαδο: Η παραγωγή των Ισπανών πιέζει τις τιμές και οι Ελληνες δεν συγκομίζουν μέχρι να ανέβουν

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ