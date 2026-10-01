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Η σύγκριση μεταξύ ελληνικών και πολωνικών τραπεζών βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας έκθεσης της Autonomous Research, με τον οίκο να εξετάζει τις δύο αγορές σε όρους ανάπτυξης χορηγήσεων, κερδοφορίας, αποτιμήσεων, ευαισθησίας στα επιτόκια και δυνατότητας διανομής κεφαλαίου. Ο οίκος θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν σήμερα πιο ελκυστικό συνδυασμό προοπτικών, με μεγαλύτερο περιθώριο πιστωτικής επέκτασης, υψηλότερη θετική ευαισθησία σε πιθανή άνοδο των επιτοκίων και χαμηλότερες αποτιμήσεις έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου.

Στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης, η Autonomous προχωρά και σε μικρές αυξήσεις των τιμών στόχων για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, διατηρώντας διαφορετική στάση για καθεμία, ανάλογα με την αποτίμηση, την κερδοφορία, την κεφαλαιακή θέση και τα περιθώρια διανομών.

Πειραιώς

Για την Πειραιώς η νέα τιμή στόχος ανεβαίνει στα 10,60 ευρώ από 10,40 ευρώ, με σύσταση Neutral. Με βάση την τιμή αναφοράς της έκθεσης στα 10,90 ευρώ, η νέα τιμή στόχος αντιστοιχεί σε περιθώριο -2,7%. Η τράπεζα διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο προσαρμοσμένο P/E 9,1 φορές για το 2027 και 8,8 φορές για το 2028, ενώ η εκτιμώμενη απόδοση διανομών για το 2027 φτάνει στο 6,1%.

Η Πειραιώς εμφανίζει παράλληλα τη μεγαλύτερη θετική ευαισθησία μεταξύ των ελληνικών τραπεζών σε άνοδο επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η Autonomous υπολογίζει όφελος περίπου 74 εκατ. ευρώ στα κέρδη και επίδραση 5,6% στα κέρδη ανά μετοχή του 2027.

Στο μέτωπο των κεφαλαιακών διανομών, ο οίκος σημειώνει ότι, παρότι η Πειραιώς έχει το υψηλότερο ποσοστό αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων σε σχέση με το CET1 μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική αξιοποίηση κεφαλαίου μέσω της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ έχει αυξήσει τον στόχο payout για το 2026 στο 57%. Στο βασικό σενάριο, η σωρευτική απόδοση διανομών για την περίοδο 2026-2028 υπολογίζεται στο 18%, με δυνητική άνοδο στο 22% σε πιο επιθετικό σενάριο διανομών.

Eurobank

Η Eurobank ξεχωρίζει περισσότερο σε επίπεδο αποτίμησης. Η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 5,94 ευρώ από 5,86 ευρώ, με σύσταση Outperform και περιθώριο ανόδου 20,7% έναντι της τιμής αναφοράς των 4,92 ευρώ. Η μετοχή αποτιμάται στις 8,5 φορές τα εκτιμώμενα προσαρμοσμένα κέρδη του 2027 και μόλις 7,7 φορές τα κέρδη του 2028, έναντι 9,7 φορές για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Οι εκτιμήσεις της Autonomous για τα κέρδη της Eurobank βρίσκονται επίσης υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς. Για το 2027 τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται στα 0,53 ευρώ, περίπου 5% πάνω από το consensus, ενώ για το 2028 στα 0,61 ευρώ, περίπου 8% υψηλότερα. Σε επίπεδο συνολικών διανομών, οι εκτιμήσεις του οίκου είναι ακόμη πιο αισιόδοξες για το 2028.

Μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εκτιμάται ότι θα ενίσχυε τα κέρδη κατά περίπου 65 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας 3,3% στα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή του 2027. Στο βασικό σενάριο η σωρευτική απόδοση διανομών 2026-2028 υπολογίζεται στο 19%.

Εθνική Τράπεζα

Για την Εθνική Τράπεζα η τιμή στόχος αυξάνεται στα 19,30 ευρώ από 19 ευρώ, με σύσταση Outperform. Σε σχέση με τιμή αναφοράς 17,90 ευρώ, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 7,7%. Η αποτίμηση αντιστοιχεί σε P/E 10,4 φορές για το 2027 και 9,5 φορές για το 2028, ενώ η εκτιμώμενη απόδοση διανομών για το 2027 ανέρχεται στο 6,4%.

Η Εθνική διαθέτει το μεγαλύτερο κεφαλαιακό πλεόνασμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, με την Autonomous να θεωρεί ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για πρόσθετες επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους. Ο οίκος ενσωματώνει μάλιστα στις εκτιμήσεις του επαναλαμβανόμενη ειδική διανομή 300 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2026-2028. Η σωρευτική απόδοση διανομών υπολογίζεται στο 21% στο βασικό σενάριο και στο 25% στο εναλλακτικό σενάριο υψηλότερων διανομών.

Παράλληλα, μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θα μπορούσε να ενισχύσει τα κέρδη κατά περίπου 65 εκατ. ευρώ, με επίδραση 4,8% στα κέρδη ανά μετοχή του 2027.

Alpha Bank

Για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος αυξάνεται στα 4,26 ευρώ από 4,20 ευρώ, με σύσταση Underperform. Με την τιμή αναφοράς στα 4,89 ευρώ, η τιμή στόχος βρίσκεται 12,7% χαμηλότερα. Η μετοχή αποτιμάται σε 9,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και 8,7 φορές εκείνα του 2028.

Η Autonomous εμφανίζεται πιο επιφυλακτική για την κερδοφορία της Alpha σε σχέση με το consensus. Τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή για το 2027 και το 2028 βρίσκονται περίπου 10% χαμηλότερα από τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ οι προβλεπόμενες συνολικές διανομές υπολείπονται κατά 21% και 20% αντίστοιχα.

Η θετική ευαισθησία σε άνοδο επιτοκίων είναι μικρότερη σε απόλυτο μέγεθος, με όφελος περίπου 37 εκατ. ευρώ και ενίσχυση 3,8% στα κέρδη του 2027 για αύξηση 25 μονάδων βάσης. Από την άλλη πλευρά, η Alpha εμφανίζει σημαντικό περιθώριο υψηλότερων μελλοντικών διανομών, με τη σωρευτική απόδοση 2026-2028 να μπορεί, στο εναλλακτικό σενάριο, να αυξηθεί από 16% σε 22%. Ο οίκος θεωρεί κρίσιμο το επόμενο investor day για την παρουσίαση μιας πειστικής στρατηγικής βελτίωσης των αποδόσεων και σύγκλισης με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

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