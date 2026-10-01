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Σε τροχιά ανάπτυξης 1,9% παραμένει η ελληνική οικονομία, με την κατανάλωση και κυρίως τις επενδύσεις να διατηρούν τη δυναμική τους, την αγορά εργασίας να βελτιώνεται και το οικονομικό κλίμα να ενισχύεται. Την ίδια στιγμή, όμως, η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έναν σημαντικό πληθωριστικό κίνδυνο για τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2026 της Τράπεζας Πειραιώς, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το β΄ τρίμηνο και κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου, η ανάπτυξη διαμορφώθηκε επίσης στο 1,9%, επίδοση που ευθυγραμμίζεται με την πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 1,9% στο σύνολο του 2026.

Επενδύσεις και κατανάλωση στηρίζουν το ΑΕΠ

Κινητήριες δυνάμεις παραμένουν η κατανάλωση και οι επενδύσεις. Στο β΄ τρίμηνο, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση και η δημόσια κατά 1%, ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ενισχύθηκε κατά 6,1%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,2%, όμως οι εισαγωγές κινήθηκαν ταχύτερα, κατά 3,7%, με αποτέλεσμα ο εξωτερικός τομέας να έχει αρνητική συμβολή στην ανάπτυξη.

Θετική παραμένει η εικόνα και στους επιμέρους δείκτες δραστηριότητας. Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 4,1% και ο όγκος κατά 2,9%, ενώ στις υπηρεσίες ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 9,8%. Στις κατασκευές, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,2% στο β΄ τρίμηνο, ενώ οι οικοδομικές άδειες ενισχύθηκαν κατά 11% στο εξάμηνο.

Το κλίμα παρέμεινε επίσης ευνοϊκό. Τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 107,6 μονάδες, από 106,9 τον Αύγουστο, με βελτίωση των προσδοκιών στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο.

Τα 35,95 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

Ιδιαίτερο βάρος για τη συνέχεια της επενδυτικής δραστηριότητας έχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 29 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα υπέβαλε τα δύο τελευταία αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πληρωμές συνολικού ύψους 6,75 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 2,35 δισ. ευρώ δάνεια. Παράλληλα, βρίσκονται υπό αξιολόγηση δύο προηγούμενα αιτήματα για επιπλέον 4,55 δισ. ευρώ. Με την έγκαιρη ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων, η χώρα θα λάβει συνολικά 35,95 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 6,5 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο, έναντι 8,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ανεργία χαμηλότερα, πληθωρισμός υψηλότερα

Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7,9% το β΄ τρίμηνο, ενώ στο πρώτο εξάμηνο ήταν 9,3%, έναντι 9,5% ένα χρόνο νωρίτερα. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1%, με παράλληλη μείωση τόσο των μακροχρόνια ανέργων όσο και όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.

Το βασικό μέτωπο αβεβαιότητας είναι πλέον ο πληθωρισμός. Τον Αύγουστο επιταχύνθηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης διαμορφώθηκε στο 3,7%. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πίεση από την ενέργεια, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει ετήσια αύξηση 15,3%. Αντίθετα, ο δομικός πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε στο 2,6%.

Το δελτίο επισημαίνει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επόμενη περίοδο: οι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, το ακριβότερο μεταφορικό κόστος και οι περιορισμοί στις εξαγωγές βασικών αγροτικών εισροών αυξάνουν την πιθανότητα έντονης ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων τους προσεχείς μήνες.

Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες κινήσεις των οίκων αξιολόγησης ενισχύουν την εικόνα της χώρας: η Scope Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+, ενώ Moody’s και DBRS αναβάθμισαν το outlook σε θετικό. Το δελτίο συνδέει τις κινήσεις αυτές με την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, την ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, την ανθεκτικότητα των τραπεζών και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

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