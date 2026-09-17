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Στη διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο 3,75% προχώρησε η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), λαμβάνοντας απόφαση με πλειοψηφία 6–3. Τρεις διοικητές μειοψήφησαν, ζητώντας αύξηση 25 μονάδων βάσης στο 4%, εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εκτινάξει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και ενέργειας. Ο πληθωρισμός (CPI) στο Ηνωμένο Βασίλειο σκαρφάλωσε στο 3,1% τον Αύγουστο και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα.

Αν και μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται ισχυρές δευτερογενείς επιδράσεις σε μισθούς και τιμές, η BoE προειδοποιεί ότι όσο παρατείνονται οι υψηλές τιμές ενέργειας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος. Η οικονομική δραστηριότητα εμφανίζεται ελαφρώς ισχυρότερη του αναμενόμενου, αν και η χαλαρή αγορά εργασίας και τα υψηλά επιτόκια λειτουργούν ανασταλτικά.

Ο διοικητής της BoE, Άντριου Μπέιλι, τόνισε ότι η διατήρηση των επιτοκίων είναι η ενδεδειγμένη απόφαση για τώρα, καθώς οι εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις αποκλιμακώνονται. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι εάν η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή διατηρηθεί και υλοποιηθούν οι ανοδικοί κίνδυνοι για την ενέργεια και τα τρόφιμα, η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, η MPC αποφάσισε ομόφωνα τον σταδιακό μηδενισμό του χαρτοφυλακίου βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) έως το 2034. Το πλάνο προβλέπει ετήσια μείωση κατά £46 δισ. μεσoσταθμικά, μέσω πωλήσεων ύψους £20 δισ. ετησίως και της λήξης τίτλων.

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