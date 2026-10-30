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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ενισχύοντας τους φόβους για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου, τα οποία λήγουν αργότερα την Παρασκευή, ενισχύθηκαν προς τα 117 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο Ιανουαρίου, στο οποίο επικεντρώνεται πλέον η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, κινήθηκε πάνω από τα 112 δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής παρουσίασε την Πέμπτη στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επαναλάβει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι επαφές Βανς με το Ιράν και η σκληρή στάση της Τεχεράνης

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση της έντασης.

Στο Ιράν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές της χώρας, άφησε να εννοηθεί ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις θέσεις της σχετικά με τους όρους τερματισμού της σύγκρουσης.

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν την επιβεβαίωση της Τεχεράνης ότι Ιρανοί αξιωματούχοι παρέλαβαν επιστολή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, οι διαφορές στις θέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διατηρούν την αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο συμφωνίας, με τους επενδυτές να εξακολουθούν να ενσωματώνουν στις τιμές του αργού τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής σύγκρουσης.

Άλμα 13% για το Brent τον Οκτώβριο

Παρά τη μερική αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, το Brent έχει ενισχυθεί κατά 13% μέσα στον Οκτώβριο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.

Οι παραγωγοί εξακολουθούν να μεταφέρουν φορτία πετρελαίου μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, παρά τους αυξημένους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα.

Ωστόσο, η ανάκαμψη των μεταφορών δεν έχει επαρκέσει για να περιορίσει τις ανησυχίες στην αγορά.

Τα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα και η περιορισμένη προσφορά διυλισμένων προϊόντων εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές, ενώ πρόσθετες πιέσεις έχουν προκαλέσει οι επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ο Ναοχίρο Νιιμούρα, εταίρος της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Market Risk Advisory, εκτιμά ότι οι επενδυτές δύσκολα θα διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα θέσεις που ποντάρουν στην πτώση του πετρελαίου, όσο δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όπως επισημαίνει, ακόμη και αν αποκατασταθούν οι φυσικές ροές πετρελαίου, η απουσία μιας επίσημης συμφωνίας θα εξακολουθήσει να αποθαρρύνει τους επενδυτές από το να τοποθετηθούν μαζικά υπέρ της υποχώρησης των τιμών.

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο μετά από νέο περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε την Πέμπτη από άγνωστο βλήμα, ενώ ολοκλήρωνε τη διέλευσή του από τη θαλάσσια περιοχή με κατεύθυνση προς την έξοδο των Στενών.

Το περιστατικό ανέδειξε εκ νέου τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.

Παράλληλα, οι ExxonMobil και Chevron ακύρωσαν τα σχέδιά τους να συμμετάσχουν στο συνέδριο πετρελαίου ADIPEC, το οποίο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο Άμπου Ντάμπι.

Η απόφαση των δύο αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών συνδέεται με τις αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ουκρανία: Παύση των επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια μετά από πιέσεις Τραμπ

Εκτός Μέσης Ανατολής, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας είναι η στάση της Ουκρανίας απέναντι στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο ουκρανικός στρατός έχει αναστείλει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων, έπειτα από πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναφέρει ότι η ανεπίσημη παύση ξεκίνησε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

Η αναστολή αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, χωρίς να αποκλείεται να παραταθεί και μέσα στον Νοέμβριο.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια είχαν συμβάλει στην περιορισμένη διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων, ενισχύοντας τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Η προσωρινή παύση τους θα μπορούσε να περιορίσει μέρος αυτών των πιέσεων, αν και η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και το πολιτικό κόστος των καυσίμων

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που παρακολουθούν οι επενδυτές πετρελαίου.

Η αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου, η οποία πραγματοποιείται στο μέσο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ, θα καθορίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι εθνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν είναι δημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ σημαντικό μέρος της δυσαρέσκειας συνδέεται με την αύξηση του κόστους ζωής.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η επιβάρυνση από τις τιμές των καυσίμων.

Η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 80% από την αρχή του έτους, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό τον Σεπτέμβριο.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει καταναλωτές και επιχειρήσεις, αποτελώντας παράλληλα σημαντικό πολιτικό ζήτημα ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

ANZ: Οι αμερικανικές εκλογές είναι ο επόμενος μεγάλος γεωπολιτικός καταλύτης

Οι αναλυτές της ANZ Group Holdings, Ντάνιελ Χάινς και Σόνι Κουμάρι, εκτιμούν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον επόμενο καθοριστικό γεωπολιτικό παράγοντα για την αγορά πετρελαίου.

Σε ενημερωτικό σημείωμά τους επισημαίνουν ότι η πιθανότητα επανέναρξης των εχθροπραξιών μετά την ψηφοφορία έχει εντείνει την αβεβαιότητα σε μια ήδη εύθραυστη αγορά φυσικής προσφοράς.

Η απουσία ξεκάθαρης προοπτικής εκεχειρίας, οι κίνδυνοι στα Στενά του Ορμούζ και οι περιορισμένες ποσότητες διαθέσιμου πετρελαίου δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε νέα πληροφορία για στρατιωτικές επιχειρήσεις ή διπλωματικές επαφές μπορεί να προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις τιμές.

Ισραήλ: Προβάδισμα Νετανιάχου, αλλά χωρίς αυτοδυναμία

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργούν οι πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ, όπου οι γενικές εκλογές της εβδομάδας δεν εξασφάλισαν σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε κανέναν από τους βασικούς πολιτικούς συνασπισμούς.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του κατέλαβαν 53 έδρες, έναντι 48 εδρών του βασικού αντιπολιτευόμενου μπλοκ.

Παρά το προβάδισμα, ο Νετανιάχου δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς πρόσθετη κοινοβουλευτική στήριξη.

Οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την περιφερειακή ασφάλεια, καθώς το Ισραήλ συμμετείχε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι επιχειρήσεις αυτές σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου, με τις δύο χώρες να δηλώνουν ότι στόχος τους ήταν η εξάρθρωση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Shell: Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου δεν είναι πλέον προσωρινές

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των μεγαλύτερων διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών.

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ExxonMobil και Chevron, τα οποία αναμένονται αργότερα την Παρασκευή.

Την Πέμπτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Γουάελ Σαουάν, προειδοποίησε ότι οι σημερινές υψηλές τιμές του πετρελαίου δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως προσωρινό φαινόμενο.

Όπως εξήγησε, τα παγκόσμια αποθέματα έχουν περιοριστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε οι πιέσεις στην αγορά αποκτούν πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Με το Brent να καταγράφει μηνιαία άνοδο 13%, τα συμβόλαια Δεκεμβρίου να πλησιάζουν τα 117 δολάρια και το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν να παραμένει ανοιχτό, οι ενεργειακές αγορές εισέρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των τιμών.