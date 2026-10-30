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Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει σημαντικά, φτάνοντας κατά καιρούς στα προπολεμικά επίπεδα και μάλιστα ξεπερνώντας τα. Ωστόσο, οι τιμές του Brent, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς, έχουν αναρριχηθεί και πάλι στα 110 δολάρια περίπου το βαρέλι, ένα επίπεδο που είχε παρατηρηθεί για τελευταία φορά στα τέλη Απριλίου, όταν οι εξαγωγές ήταν περίπου οι μισές από ό,τι είναι σήμερα.

Η άνοδος των τιμών αντανακλά τους φόβους για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης, τη μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου και ένα πρόχειρο σύστημα μεταφορών που παραμένει επικίνδυνο και δαπανηρό στη λειτουργία του, σύμφωνα με εμπόρους και αναλυτές.

«Ποια είναι η τιμή του πετρελαίου; Οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, αυτό που θα έπρεπε να είναι μια απλή ερώτηση έχει καταστεί εκπληκτικά δύσκολο να απαντηθεί», δήλωσε η Νατάσα Κανέβα, επικεφαλής της ομάδας παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων της JPMorgan. Το μοντέλο της Κανέβα τοποθετεί την εύλογη αξία του Brent στα 94 δολάρια το βαρέλι, πολύ χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή του δείκτη αναφοράς.

Οι επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου προσφέρουν ελάχιστη ελπίδα στους οδηγούς που αναζητούν ανακούφιση στα βενζινάδικα.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ακόμη κύκλο αναταραχών στον εφοδιασμό πετρελαίου.

Αυτή η πιθανότητα είναι πολύ πιο ρεαλιστική τώρα από ό,τι τον Απρίλιο και τον Μάιο, όταν ίσχυε κατάπαυση του πυρός και οι ΗΠΑ και το Ιράν προχωρούσαν σιγά-σιγά προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Πέντε μήνες αργότερα, οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από αρκετές αραβικές χώρες του Κόλπου να είναι προετοιμασμένες για μια σύντομη, έντονη στρατιωτική εκστρατεία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι φόβοι για νέες διαταραχές στην προσφορά έχουν προσθέσει περίπου 27 δολάρια ανά βαρέλι στην τιμή του Brent, καθώς οι έμποροι απαιτούν υψηλότερες τιμές για να αντισταθμίσουν τον αυξημένο κίνδυνο. Η τράπεζα αναφέρει ότι οι διυλιστές αγοράζουν πετρέλαιο όσο υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα, ενώ οι επενδυτές αγοράζουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο ενός ενεργειακού σοκ.

Ο αριθμός-ρεκόρ επιθέσεων σε εμπορικά πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ αυτό το μήνα έχει καταστήσει την ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή τόσο εύθραυστη όσο και δαπανηρή. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών μέσω του Ορμούζ και εναλλακτικών διαδρομών στην περιοχή, έχουν ανακάμψει σε πάνω από 24 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την εβδομάδα έως τις 18 Οκτωβρίου, ξεπερνώντας τα προπολεμικά επίπεδα των 23,3 εκατομμυρίων, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Kpler.

Ωστόσο, αυτό το επίπεδο εξαγωγών είναι δύσκολο να διατηρηθεί. Οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο μειώθηκαν σε τουλάχιστον 15,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά την εβδομάδα που έληξε στις 26 Οκτωβρίου.

«Αυτή η ανάκαμψη συνέπεσε με μια απότομη επιδείνωση της ναυτικής ασφάλειας, καθώς τα πλοία παραμένουν εκτεθειμένα σε επιθέσεις και τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς έχουν αυξηθεί απότομα», δήλωσε ο Τζιοβάνι Σταουνόβο, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της UBS.

Πρόσφατα, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν — ένας νεοσύστατος οργανισμός που απαίτησε από τους πλοιοκτήτες να εγγραφούν σε αυτήν για να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ — επέλεξε συγκεκριμένα τη ναυτιλιακή εταιρεία Sinokor της Νότιας Κορέας, προειδοποιώντας ότι θα λάβει ακαθόριστα νομικά μέτρα κατά όλων των πλοίων της Sinokor από την 1η Νοεμβρίου. Αυτό θα αποτελούσε πλήγμα για τις ροές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή. Τους τελευταίους τρεις μήνες, τα πλοία που ανήκουν στη Sinokor αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ένα πέμπτο της επιβεβαιωμένης και ταυτοποιημένης κυκλοφορίας δεξαμενόπλοιων για αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου που εισέρχονταν και εξέρχονταν από το Ορμούζ, σύμφωνα με την Kpler.

Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και υποδομές, συμπεριλαμβανομένου ενός ζωτικού αγωγού της Σαουδικής Αραβίας, έχουν αναγκάσει τους εξαγωγείς να αναδρομολογήσουν τις αποστολές τους μέσω εναλλακτικών αγωγών και να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο. Η μεταφορά αργού πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ασία κόστιζε σχεδόν 36 δολάρια το βαρέλι στις αρχές Οκτωβρίου, ποσό πάνω από πέντε φορές υψηλότερο από τα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με τον IEA.

Ο πλανήτης διαθέτει πολύ λιγότερη προστασία έναντι μιας νέας διακοπής του εφοδιασμού. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου σε ξηρά, τα οποία θα μπορούσαν να αντληθούν και να χρησιμοποιηθούν άμεσα, βρίσκονταν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον από το 2016, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΕΑ.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αυξάνονται, η συνολική προσφορά στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών προς τα εγχώρια διυλιστήρια, παραμένει κάτω από τα επίπεδα του περασμένου έτους, σύμφωνα με τους αναλυτές της Morgan Stanley.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, νωρίτερα φέτος μείωσε δραστικά τις μηνιαίες εισαγωγές αργού πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Μειώνοντας τις εισαγωγές κατά τρία εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάιο και τον Ιούνιο —ποσότητα περίπου ίση με τη συνολική ημερήσια κατανάλωση πετρελαίου της Ιταλίας και της Γαλλίας— η Κίνα συνέβαλε καθοριστικά στη συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου.

Ωστόσο, η Κίνα έχει αυξήσει τις εισαγωγές πετρελαίου της από τότε που έφτασε στο χαμηλότερο σημείο τον Ιούνιο.

Τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων υποδηλώνουν ότι οι εισαγωγές του Πεκίνου τον Οκτώβριο αυξήθηκαν περαιτέρω σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, κάτι που υπενθυμίζει «πώς η αγοραστική συμπεριφορά της Κίνας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια αγορά πετρελαίου», δήλωσε ο Κίραν Τόμπκινς, ειδικός σε θέματα πρώτων υλών στην Capital Economics.