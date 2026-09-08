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Η Βρετανία αναμένεται να πληρώσει το υψηλότερο κόστος δανεισμού σε έκδοση κρατικού χρέους τουλάχιστον από το 1998, καθώς το παγκόσμιο selloff στην αγορά ομολόγων εκτόξευσε τις αποδόσεις και ενέτεινε την πίεση στα δημόσια οικονομικά.

Η χώρα διαθέτει στην αγορά ομόλογο αναφοράς λήξης τον Ιανουάριο του 2056, με απόδοση που διαμορφώνεται περίπου 0,75 έως 1 μονάδα βάσης πάνω από την απόδοση του βρετανικού κρατικού ομολόγου λήξης το 2055, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Αυτό θα συνεπαγόταν την υψηλότερη απόδοση σε οποιαδήποτε έκδοση βρετανικού κρατικού ομολόγου από τότε που δημιουργήθηκε το Debt Management Office το 1998.

Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, μετά το παγκόσμιο selloff στην αγορά χρέους που έπληξε τα gilts περισσότερο από τα ομόλογα άλλων μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών τις τελευταίες εβδομάδες.

Πίσω από την κίνηση βρίσκονται οι ανησυχίες για ένα νέο πληθωριστικό σοκ που συνδέεται με την ενέργεια, η διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και ο αντίκτυπος από τις μεγάλες εκδόσεις εταιρικού χρέους επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Έως 5 δισ. λίρες από τη νέα έκδοση

Η βρετανική συναλλαγή, η τιμολόγηση της οποίας αναμένεται αργότερα την Τρίτη, αφορά επανέκδοση ομολόγων ύψους 5,9 δισ. λιρών, τα οποία είχαν αρχικά διατεθεί τον Μάιο του 2025 με απόδοση 5,405% — επίπεδο που τότε αποτελούσε ρεκόρ για κοινοπρακτική έκδοση.

Η νέα προσφορά αναμένεται να αντλήσει έως και 5 δισ. λίρες, σύμφωνα με τον Μεγκούμ Μούχιτς, στρατηγικό αναλυτή της RBC Capital Markets.

Η απόδοση των υφιστάμενων 30ετών βρετανικών ομολόγων διαμορφωνόταν την Τρίτη στο 5,83%, αφού την περασμένη εβδομάδα άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 1998.

Υψηλότερο κόστος δανεισμού και για ΗΠΑ και Γερμανία

Και άλλες χώρες έχουν αναγκαστεί πρόσφατα να πληρώσουν αυξημένα επιτόκια για να δανειστούν.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ διέθεσαν 30ετή ομόλογα σε δημοπρασία με το υψηλότερο επιτόκιο από το 2001, ενώ η Γερμανία πλήρωσε το υψηλότερο κόστος από το 2011 σε κοινοπρακτική έκδοση.

Η Βρετανία, από την πλευρά της, πούλησε την περασμένη εβδομάδα τιμαριθμοποιημένα ομόλογα 25ετούς διάρκειας ύψους 900 εκατ. λιρών, με απόδοση-ρεκόρ 2,496%.

Πίεση στον προϋπολογισμό

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού αυξάνει την πίεση στον Βρετανό υπουργό Οικονομικών Τζον Χίλι, ενόψει του προϋπολογισμού του επόμενου μήνα.

Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι το δημοσιονομικό περιθώριο της κυβέρνησης στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων έχει μειωθεί στο μισό από τα 23,6 δισ. λίρες που ήταν την άνοιξη, εξαιτίας της ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων.

Στην πρώτη μεγάλη ομιλία του ως υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, ο Χίλι δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες του προκατόχου του για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Η δημοσιονομική πειθαρχία «στηρίζει κάθε υπόσχεση που δίνει αυτή η κυβέρνηση», ανέφερε τη Δευτέρα.

Στο υψηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1960 το χρέος

Το καθαρό χρέος του βρετανικού δημόσιου τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί από περίπου 85% το οικονομικό έτος 2019-2020 σε λίγο πάνω από 94% στα τέλη Ιουλίου, το υψηλότερο βάρος από τη δεκαετία του 1960, σύμφωνα με τη βρετανική Στατιστική Υπηρεσία.

Οι δαπάνες για τόκους χρέους ανήλθαν σε 7,7 δισ. λίρες τον Ιούλιο, ενώ κατά το οικονομικό έτος 2025-2026 8 πένες από κάθε 1 λίρα κυβερνητικής δαπάνης κατευθύνθηκαν στην εξυπηρέτηση τόκων, σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Κοινοτήτων.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους ότι η Βρετανία δεν θα πρέπει να είναι «δέσμια των αγορών ομολόγων», ωστόσο έχει δεσμευτεί να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της χώρας, επιδιώκοντας παράλληλα «ευελιξία», από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Ιούλιο.

Στους αναδόχους της βρετανικής έκδοσης περιλαμβάνονται οι BofA Securities, Goldman Sachs International Bank, J.P. Morgan, Santander και UBS Investment Bank.

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