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(Last update 18:00)

Ήπιες τάσεις παρουσιάζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης έπειτα από ένα διήμερο καθοδικό σερί. Οι επενδυτές επιχειρούν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος, ενώ οι αγορές ομολόγων βρίσκουν επίσης μια προσωρινή ανάπαυλα από τις πρόσφατες ισχυρές ρευστοποιήσεις. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αποψινή ετυμηγορία της Federal Reserve, η οποία αναμένεται να λάβει μια κομβικής σημασίας απόφαση, σηματοδοτώντας ενδεχομένως την αφετηρία ενός νέου κύκλου αυξήσεων των επιτοκίων μέσα στους επόμενους μήνες.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,40% στις 7.615 μονάδες και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα σε ποσοστό 0,80% και τις 26.187 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,02% και διαπραγματεύεται στις 52.087 μονάδες.

Η πιθανότητα μιας αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θεωρείται σχεδόν προεξοφλημένη από τους αναλυτές, καθώς τα προθεσμιακά συμβόλαια αποτιμούν αυτό το ενδεχόμενο με ποσοστό άνω του 92%. Οι αγορές βλέπουν επιπλέον αύξηση μέχρι τον Δεκέμβριο, ενώ οι πιθανότητες για μια νέα κίνηση τον Οκτώβριο διαμορφώνονται κοντά στο 41%. Η τρέχουσα διακύμανση του επιτοκίου αναφοράς βρίσκεται μεταξύ 3,5% και 3,75%. Αυτή η στροφή της κεντρικής τράπεζας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023, τροφοδοτείται από τους φόβους ότι ο πληθωρισμός δεν θα αποκλιμακωθεί χωρίς περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Τα πρόσφατα μακροοικονομικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, περιπλέκοντας την κατάσταση. Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, υποχωρώντας μεν από το υψηλό του 4,2% που κατεγράφη τον Μάιο, αλλά παραμένοντας σε επίπεδα που προκαλούν ανησυχία. Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ασταθείς κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,3%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τις αμερικανικές λιανικές πωλήσεις Αυγούστου έδειξαν απροσδόκητα ισχυρή άνοδο κατά 1,2%, αποδεικνύοντας ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει εξαιρετικά ανθεκτική και παρέχοντας στη Fed πρόσθετα επιχειρήματα για τη διατήρηση αυστηρής στάσης.

Η κρίσιμη απόφαση της νομισματικής αρχής λαμβάνεται μέσα σε ένα εξαιρετικά έκρυθμο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Η κεντρική τράπεζα δέχεται έντονες πιέσεις από τον Λευκό Οίκο προκειμένου να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα. Η τοποθέτηση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ με την προσδοκία να μειώσει το κόστος δανεισμού, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αγορών. Αναλυτές επισημαίνουν ότι εάν η τράπεζα αποφασίσει τελικά να διατηρήσει στάση αναμονής, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της, ειδικά από τη στιγμή που ο Γουόρς δηλώνει προσηλωμένος στην καταπολέμηση των πληθωριστικών πιέσεων. Ορισμένοι οικονομολόγοι πάντως προειδοποιούν ότι μια αύξηση των επιτοκίων αποτελεί περιορισμένης αποτελεσματικότητας εργαλείο απέναντι στους δομικούς παράγοντες που τροφοδοτούν την ακρίβεια, όπως οι δασμοί και οι τεράστιες επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η αγορά ενέργειας συνεχίζει να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας, αν και η προσωρινή αποκλιμάκωση των τιμών προσέφερε κάποια ανακούφιση στο επενδυτικό συναίσθημα. Το πετρέλαιο τύπου Brent υποχώρησε στα 106,88 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό (WTI) στα 103 δολάρια, μετά από αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία προσφέρει πρόσθετες ποσότητες μέσω Ομάν, εξασθενώντας τους φόβους για εκτεταμένες διαταραχές στην προσφορά λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το ντίζελ στις ΗΠΑ να ξεπερνά τα 6 δολάρια ανά γαλόνι λόγω των προβλημάτων τροφοδοσίας που προκαλούν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν. Αυτή η ενεργειακή αναστατώσεων έχει εκτοξεύσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών, με το 10ετές αμερικανικό ομόλογο να κινείται κοντά στο 5% και το 30ετές να διαμορφώνεται στο 5,346%.

Στο ταμπλό η εικόνα είναι μικτή. Οι εταιρείες του ενεργειακού κλάδου δέχονται πιέσεις λόγω της υποχώρησης του πετρελαίου, με την Devon Energy και την ConocoPhillips να καταγράφουν απώλειες. Στον τεχνολογικό τομέα, η Nvidia και η Meta σημειώνουν άνοδο κοντά στο 1%, ενώ η Microsoft καταγράφει μικρή πτώση και η Apple παραμένει σταθερή.

Η αβεβαιότητα στον κλάδο της τεχνολογίας εντείνεται και από την κοινή έκκληση κορυφαίων στελεχών για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ξεχωρίζει η μετοχή της Intel, η οποία ενισχύεται κατά 3,3%, καθώς η νοτιοκορεατική SK Hynix επιβεβαίωσε ότι εξετάζει επιλογές για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της, στον απόηχο δημοσιευμάτων για ενδεχόμενη συνεργασία των δύο εταιρειών στην παραγωγή ημιαγωγών στις ΗΠΑ. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές θα διατηρήσουν τη μεταβλητότητά τους μέχρι την έναρξη της νέας περιόδου δημοσίευσης εταιρικών αποτελεσμάτων.

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