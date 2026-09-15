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Η Wall Street διόρθωσε στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε από τον διπλό «πονοκέφαλο» της ανόδου στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάντως, οι περισσότεροι επενδυτές κράτησαν αποστάσεις περιμένοντας να διαπιστώσουν την κατεύθυνση που θα πάρει η Federal Reserve την Τετάρτη και τα όσα θα υποστηρίξει, στις δηλώσεις του, ο Κέβιν Γουόρς.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,63% στις 52.093 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε πέσει και κάτω από τις 52.000. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,45% στις 7.585 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,78% και τις 25.981 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι παρέμειναν υπό πίεση με τις αποδόσεις να ανεβαίνουν περαιτέρω σε πολυετή υψηλά. Το 10ετές άγγιξε το 5,041%, ήτοι το υψηλότερο σημείο από τον Απρίλιο του 2007, πριν σταθεροποιηθεί ελαφρά χαμηλότερα στο 5%. Το 30ετές σκαρφάλωσε στο 5,365%, μετά κι από μια αδύναμη δημοπρασία 20ετών τίτλων ύψους 13 δισ. δολαρίων, που συνιστά υψηλό 24 ετών και το 2ετές ανέβηκε στο 4,667%.

Παράλληλα η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνέχισε να τροφοδοτεί το ράλι των πετρελαϊκών τιμών. Το Brent ενισχύθηκε περαιτέρω πλησιάζοντας τα 109 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι.

Η ενεργειακή κρίση έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και την αντίδραση των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Ήδη η ΕΚΤ προχώρησε σε δεύτερη αύξηση επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα, ενώ πλέον τα φώτα στρέφονται στις κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ (αύριο, Τετάρτη), της Βρετανίας (την Πέμπτη) και της Ιαπωνίας (την Παρασκευή).

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις ΗΠΑ, μετά τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον δομικό πληθωρισμό, τα οποία ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια.

Μάλιστα, με τις αγορές χρήματος να αποτιμούν πλέον σε ποσοστό άνω του 94% μια αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων την Τετάρτη (από 59% μια εβδομάδα νωρίτερα), η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από το αν θα υπάρξει σύσφιξη στη νομισματική πολιτική, στο τι σημαίνει η έναρξη ενός νέου κύκλου αυξήσεων για τις αγορές και βέβαια πόσο μπορεί να διαρκέσει.

«Η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από το “αν” στο “πόση” σύσφιξη θα χρειαστεί αυτός ο κύκλος για να αποκατασταθεί η σταθερότητα των τιμών», τόνισε η Σίμα Σαχ της Principal Asset Management, προσθέτοντας ότι μια προσέγγιση τύπου «μία και τέλος» στις αυξήσεις επιτοκίων είναι απίθανη.

«Η Fed έχει ελάχιστες επιλογές πέρα από το να αυξήσει τα επιτόκια την Τετάρτη, ειδικά από τη στιγμή που η αγορά ομολόγων σηματοδοτεί εδώ και εβδομάδες ότι απαιτούνται υψηλότερα επιτόκια, λόγω του επίμονου πληθωρισμού, των ισχυρών κερδών και της ανθεκτικής αγοράς εργασίας», συμφώνησε η Κάρολ Σλάιφ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην BMO Wealth Management, προσθέτοντας ότι το ράλι των αποδόσεων διεθνώς δείχνει ότι οι επενδυτές ομολόγων δεν είναι διόλου ικανοποιημένοι με τον τρόπο που οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται τη δημοσιονομική πολιτική.

Πέρα από την αγορά ομολόγων, τη Fed και το πετρέλαιο, το μεγάλο θέμα της εβδομάδας για τις αγορές είναι η αυξανόμενη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την παραίτηση του Τζέικομπ Κόξον από την Anthropic, ο οποίος υποστήριξε ότι ούτε η Anthropic ούτε η OpenAI ενεργούν «υπεύθυνα» και ότι όσοι αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη θεωρούν πως η τεχνολογία θα μπορούσε να δημιουργήσει ακραίους κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ζήτησε σε εκτενή ανάρτησή του την επιβράδυνση της ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους από πιθανή κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας.Την έκκληση υποστήριξαν και άλλα κορυφαία στελέχη του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο ιδρυτής της xAI, Έλον Μασκ, και ο συνιδρυτής και πρόεδρος της Google DeepMind, Ντέμις Χασάμπις.

Για τις αμερικανικές αγορές, η συζήτηση γύρω από την επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό αρνητικό καταλύτη, καθώς η άνοδος της τεχνολογίας από τα τέλη του 2022 έχει οδηγήσει σε τεράστιες αυξήσεις αποτιμήσεων για πολλές μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και έχει ωθήσει τη Wall Street σε επίπεδα ρεκόρ.

Πάντως, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις ανησυχίες για την AI ως «φάρσα», ενώ οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ και της Κίνας, ήτοι των κορυφαίων δυνάμεων στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, βοήθησαν σήμερα τον κλάδο να σταθεροποιηθεί.

O δείκτης Philadelphia Semiconductor Index που χθες έχασε πάνω από 5%, κινήθηκε ελαφρά σε θετικό έδαφος στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με οδηγό την Qualcomm, την AMD και τη Nvidia, καθώς επενδυτές επανεκτίμησαν ότι η ζήτηση για υποδομές AI παραμένει ισχυρή παρά τις εκκλήσεις για αυστηρότερη διαχείριση των κινδύνων.

Στις κερδισμένες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και η Crowdstrike, καθώς μετά το άλμα κοντά στο 14% τη Δευτέρα, σήμερα διεύρυνε περαιτέρω τα κέρδη της, καθώς η συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στρέφει τους επενδυτές σε εταιρείες κυβερνοασφάλειας.

Σημαντική άνοδο άνω του 11% κατέγραψε και η Skyworks Solutions, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία συγχώνευσης με την Qorvo, θεωρώντας ότι η εξέλιξη ενισχύει τις προοπτικές της εταιρείας.

Στην πλευρά των χαμένων, η μεγαλύτερη πίεση δέχθηκε η Enova International, η οποία κατέρρευσε περίπου 24%, μετά την απόφαση της εταιρείας να αποσύρει την προτεινόμενη εξαγορά της Grasshopper Bancorp, εξέλιξη που προκάλεσε έντονες ανησυχίες στους επενδυτές.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψε η Coinbase, με τη μετοχή να υποχωρεί περίπου 10%, καθώς οι επενδυτές απογοητεύθηκαν από την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία ενός σημαντικού νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ. Η πτώση του Bitcoin ενίσχυσε επίσης τις πιέσεις στις εισηγμένες εταιρείες που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα.

Πτωτικά κινήθηκε και η Axon Enterprise, μετά την ανακοίνωση ότι σχεδιάζει έκδοση χρέους ύψους 1 δισ. δολαρίων, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για την επιβάρυνση του ισολογισμού της, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε και η Tesla, lαθώς η αγορά παρέμεινε επιφυλακτική απέναντι στις αποτιμήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών εν μέσω ανόδου των επιτοκίων και των αποδόσεων των ομολόγων.

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