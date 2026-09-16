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Η αγορά ομολόγων έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο αυτή την εβδομάδα, όταν η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου άγγιξε το 5%. Το ερώτημα πλέον, σύμφωνα με την ανάλυση της Wall Street Journal, είναι αν το βασικό σημείο αναφοράς του κόστους δανεισμού έχει φτάσει στο ανώτατο επίπεδό του ή αν σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής υψηλότερων επιτοκίων. Η απόδοση του 10ετούς Treasury επηρεάζει τα επιτόκια σε ολόκληρη την οικονομία, από τα στεγαστικά δάνεια έως τον εταιρικό δανεισμό, και η πρόσφατη άνοδός της προσθέτει νέες πιέσεις στην οικονομία και στις χρηματιστηριακές αγορές.

Πριν από αυτή την εβδομάδα, η απόδοση είχε αγγίξει το 5% μόνο μία φορά μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, σε μία συνεδρίαση το 2023. Ωστόσο, ξεπέρασε ξανά το επίπεδο τη Δευτέρα και έφτασε την Τρίτη σε υψηλό 19 ετών, οδηγώντας τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε πτώση για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση.

«Οι υψηλότερες αποδόσεις επηρεάζουν ξεκάθαρα το επενδυτικό κλίμα στις μετοχές», δήλωσε ο Μάικλ Αντονέλι, διευθύνων σύμβουλος της Baird.

Η πορεία του 10ετούς από εδώ και πέρα θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της Fed, τα οικονομικά στοιχεία, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και την ίδια τη συμπεριφορά των χρηματιστηρίων.

Η πολιτική της Fed

Η απόδοση του 10ετούς ξεπέρασε το 5% λίγο πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της Fed, η οποία συχνά αποτελεί καταλύτη για μεγάλες κινήσεις στην αγορά ομολόγων.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξάνονται όταν πέφτουν οι τιμές τους και συνήθως κινούνται σύμφωνα με τις προσδοκίες των επενδυτών για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια που καθορίζει η Fed.

Ωστόσο, η επίδραση των επόμενων κινήσεων της κεντρικής τράπεζας στη μακροπρόθεσμη απόδοση του 10ετούς δεν είναι πλέον ξεκάθαρη.

Συνήθως, οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια οδηγούν σε αύξηση των αποδόσεων και στα μακροπρόθεσμα ομόλογα. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Οι αποδόσεις μπορεί να παραμείνουν σταθερές ή ακόμη και να υποχωρήσουν, εάν οι επενδυτές εκτιμούν ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα επιβραδύνουν την οικονομία ή θα περιορίσουν τον πληθωρισμό.

Οι αγορές ήδη προεξοφλούν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ τα futures επιτοκίων δείχνουν σημαντική πιθανότητα για τουλάχιστον τρεις ακόμη αυξήσεις έως τα τέλη Ιουλίου.

Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι η περαιτέρω άνοδος των προσδοκιών για τα επιτόκια μπορεί τελικά να περιορίσει την πτώση των μακροπρόθεσμων ομολόγων.

«Οι αυξήσεις επιτοκίων της Fed θα πρέπει να επιβραδύνουν την άνοδο των αποδόσεων του 10ετούς, ενισχύοντας την αποφασιστικότητα της κεντρικής τράπεζας να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο και φρενάροντας την οικονομία», δήλωσε ο Ντον Έλενμπεργκερ, επικεφαλής στρατηγικών πολλαπλών αγορών στη Federated Hermes.

Ανάπτυξη, πληθωρισμός και πετρέλαιο

Τελικά, η πορεία της απόδοσης του 10ετούς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αξιολογούν οι επενδυτές την οικονομία.

Εάν οι αγορές ανησυχούν για τον πληθωρισμό, οι αποδόσεις πιθανότατα θα παραμείνουν ανοδικές, είτε επειδή τα επιτόκια αυξάνονται άμεσα είτε επειδή οι επενδυτές αναμένουν νέες αυξήσεις στο μέλλον.

Σήμερα η Wall Street εμφανίζεται γενικά αισιόδοξη για την ανάπτυξη, αλλά πιο απαισιόδοξη για τον πληθωρισμό, ένας συνδυασμός που μπορεί να διατηρήσει τις αποδόσεις σε υψηλά επίπεδα.

Οι επικεφαλής μεγάλων τραπεζών δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι η ζήτηση για δάνεια από καταναλωτές και επιχειρήσεις παραμένει ισχυρή παρά το υψηλότερο κόστος δανεισμού.

«Η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια, αλλά δεν θα εκτροχιάσει την οικονομία από την πορεία της», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Bank of America, Μπράιαν Μόινιχαν.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας επηρεάζουν σημαντικά τις πληθωριστικές προσδοκίες. Η τιμή του Brent αυξήθηκε την Τρίτη κατά 2,9%, στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και της διακοπής λειτουργίας σημαντικού σαουδαραβικού αγωγού.

Οι επενδυτές ομολόγων δεν ανησυχούν μόνο για το πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν οι τιμές ενέργειας, αλλά και για το πόσο θα παραμείνουν αυξημένες, καθώς μια παρατεταμένη άνοδος είναι πιθανότερο να μετακυλιστεί ευρύτερα στις τιμές καταναλωτή.

Ο κίνδυνος μιας πτώσης στις μετοχές

Ένας από τους μεγαλύτερους άγνωστους παράγοντες για την αγορά ομολόγων είναι η πορεία των χρηματιστηρίων.

Μέχρι τώρα φέτος, οι μετοχές και οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν κινηθεί κυρίως προς την ίδια κατεύθυνση. Ωστόσο, πιο πρόσφατα οι μετοχές υποχώρησαν ενώ οι αποδόσεις συνέχισαν να αυξάνονται.

Εάν οι χρηματιστηριακές αγορές καταγράψουν έντονη πτώση, αναλυτές εκτιμούν ότι πολλοί επενδυτές θα μπορούσαν να στραφούν στα ομόλογα και σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, πιέζοντας τις αποδόσεις χαμηλότερα.

«Αυτό που έχει υπερκαλύψει τις επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών ενέργειας είναι το αποτέλεσμα πλούτου που προέρχεται από την αγορά μετοχών», δήλωσε ο Κις Πάθακ της MFS Investment Management.

Μια μεγάλη πτώση των μετοχών, λόγω ανησυχιών για την τεχνητή νοημοσύνη ή άλλων παραγόντων, θα μπορούσε να πλήξει την κατανάλωση και να αποτελέσει την αρχή μιας αποσύνδεσης μεταξύ πετρελαίου και αποδόσεων.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έκλεισε την Τρίτη στο 4,995%, αφού προηγουμένως είχε φτάσει το 5,041% . Ο Dow Jones υποχώρησε 0,6%, ο S&P 500 κατά 0,4% και ο Nasdaq κατά 0,8%.

Το δίλημμα των επαναγορών ομολόγων

Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί το διευρυμένο πρόγραμμα επαναγορών χρέους του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Τον περασμένο μήνα το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα επιχειρήσει τουλάχιστον να διπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων, σε μια κίνηση που οι επενδυτές ερμήνευσαν ως προσπάθεια περιορισμού των αποδόσεων.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρωτοβουλία έχει συμβάλει στον περιορισμό της ανόδου των αποδόσεων, καθώς τα μακροπρόθεσμα ομόλογα δεν έχουν αυξηθεί τόσο όσο τα βραχυπρόθεσμα.

Ωστόσο, ορισμένοι θεωρούν ότι το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργεί αντίστροφα, αυξάνοντας τις προσδοκίες της αγοράς σε επίπεδα που δύσκολα μπορούν να ικανοποιηθούν.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει έως 6 δισ. δολάρια σε 10ετή έως 20ετή ομόλογα σε μια επόμενη πράξη επαναγοράς. Οι αποδόσεις όμως αυξήθηκαν, καθώς οι επενδυτές περίμεναν μεγαλύτερη παρέμβαση.

Την επόμενη ημέρα οι αποδόσεις αυξήθηκαν ξανά, όταν έγινε γνωστό ότι το υπουργείο αγόρασε τελικά μόλις 5,2 δισ. δολάρια, γεγονός που έδειξε ότι δεν υπήρχαν αρκετές προσφορές στις τρέχουσες τιμές για να επιτευχθεί ο στόχος.

Έξι ακόμη πράξεις επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους είναι προγραμματισμένες έως τις αρχές Νοεμβρίου, με το υπουργείο Οικονομικών να έχει ανακοινώσει ότι ο στόχος κάθε πράξης θα είναι τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια.

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