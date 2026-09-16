Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο χρυσός ανέκαμψε την Τετάρτη μετά τη διήμερη υποχώρησή του, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν την αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου με τις σχεδόν βέβαιες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει αργότερα μέσα στην ημέρα σε αύξηση επιτοκίων.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ενισχύθηκε έως και 1,1%, ξεπερνώντας τα 4.340 δολάρια ανά ουγγιά. Η άνοδος ήρθε καθώς οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν μετά το πρόσφατο ράλι που προκάλεσαν οι διαταραχές στην προσφορά, περιορίζοντας εν μέρει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Παρά τη διόρθωση στο πετρέλαιο, οι αγορές προεξοφλούν πλέον με πιθανότητα 93% μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed, μετά τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό που ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως λειτουργούν αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει απόδοση μέσω τόκων.

Πιέσεις από τα ομόλογα και τις αποδόσεις

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς μετά την άνοδο του 10ετούς τίτλου στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο δεκαετιών. Η αγορά ομολόγων έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς οι αυξημένες επενδύσεις κεφαλαίου και η άνοδος του ενεργειακού κόστους ενισχύουν τους φόβους για παρατεταμένο πληθωρισμό.

Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, κινήθηκε επίσης χαμηλότερα, προσφέροντας κάποια στήριξη στον χρυσό.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον κυρίως στα μηνύματα του προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς για την πορεία των επόμενων κινήσεων.

«Με τις αγορές να έχουν ήδη αποτιμήσει σε μεγάλο βαθμό μια αύξηση επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, η βασική αβεβαιότητα δεν αφορά την ίδια την κίνηση, αλλά το τι θα ακολουθήσει», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp.

Όπως ανέφερε, εάν η Fed αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων, ο χρυσός μπορεί να δεχθεί μεγαλύτερες πιέσεις και να κινηθεί προς τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, εφόσον χαθεί η στήριξη των 4.250 δολαρίων.

Το πετρέλαιο διορθώνει μετά το ράλι

Οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά τις πρόσφατες επιθέσεις.

Ο αγωγός αυτός επέτρεπε τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως χωρίς διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Saudi Aramco έχει ήδη αρχίσει να καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις προς Ευρωπαίους πελάτες.

Ο χρυσός παραμένει πάντως περίπου 3% χαμηλότερα τον Σεπτέμβριο, μετά την άνοδο πάνω από τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά στα τέλη Αυγούστου, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν συνεχώς την πορεία της Fed.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, αρκετοί επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο χρυσός μπορεί να ανακτήσει δυναμική, λόγω του παραδοσιακού του ρόλου ως «ασφαλές καταφύγιο» και μέσο αντιστάθμισης κινδύνου στα χαρτοφυλάκια.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 0,8% στα 4.326,57 δολάρια ανά ουγγιά στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι σημείωνε άνοδο 1,5% στα 64,60 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ υψηλότερα κινούνταν και η πλατίνα με το παλλάδιο. Ο δείκτης δολαρίου Bloomberg παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος μετά την άνοδό του κατά 0,6% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Διαβάστε ακόμη

Ενέργεια: Η κυβέρνηση μετρά τις άμυνες για τον χειμώνα – Στο Μαξίμου οι εφεδρείες για νέα μέτρα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραχωρήσεις και κατασκευές θωρακίζουν την επόμενη ημέρα

AEGEAN: Συντηρητικός σχεδιασμός για έναν «δύσκολο» χειμώνα- Με διπλάσιο κόστος καυσίμων τα επόμενα 2-3 τρίμηνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ