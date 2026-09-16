Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Bitcoin δέχεται νέο κύμα πιέσεων, καθώς η αποτυχία προώθησης ενός κρίσιμου νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ (Clarity Αct) επιβαρύνει το κλίμα στον κλάδο, την ώρα που οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια πιθανή νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε περίπου 4% στη συνεδρίαση των ΗΠΑ και συνέχισε να κινείται χαμηλότερα στις ασιατικές αγορές, πριν σταθεροποιηθεί κοντά στα 75.700 δολάρια. Η ευρύτερη αγορά ψηφιακών assets κινήθηκε επίσης πτωτικά μετά τις ισχυρές απώλειες στη Wall Street.

Η πίεση στο Bitcoin έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντίθετους παράγοντες: την ανάγκη για σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο στις ΗΠΑ και την επιστροφή των ανησυχιών για υψηλότερα επιτόκια.

Το «μπλόκο» στο Clarity Act απογοητεύει την αγορά crypto

Οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στο Clarity Act, ένα νομοσχέδιο που συζητείται για περισσότερο από έναν χρόνο και είχε στόχο να δημιουργήσει σαφείς κανόνες λειτουργίας για την αγορά κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ.

Η πρόοδος του νομοσχεδίου, ωστόσο, σταμάτησε στη Γερουσία λόγω πολιτικών διαφωνιών, εξέλιξη που προκάλεσε απογοήτευση στον κλάδο, καθώς το πλαίσιο θεωρούνταν σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενσωμάτωση των crypto στη Wall Street.

«Η αποτυχία προώθησης του Clarity προσθέτει νέους βραχυπρόθεσμους αντίθετους ανέμους για το Bitcoin», ανέφερε ο Πράτικ Κάλα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην εταιρεία ψηφιακών assets Apollo Crypto, επισημαίνοντας ότι όσο παραμένει αβέβαιη η πορεία των επιτοκίων διεθνώς, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου θα συνεχίσουν να πιέζονται.

Στελέχη της αγοράς αντέδρασαν έντονα στην αποτυχία της ψηφοφορίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Coinbase, Μπράιαν Άρμστρονγκ, υποστήριξε ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να περιμένει το Κογκρέσο και κάλεσε τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, όπως η SEC και η CFTC, να προχωρήσουν σε σαφέστερους κανόνες.

Η Fed στο επίκεντρο – Οι αγορές προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη Federal Reserve, καθώς οι αγορές τιμολογούν με πιθανότητα άνω του 90% μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό δημιουργούν πρόσθετη πίεση στα risk assets, κατηγορία στην οποία ανήκει και το Bitcoin.

Η πιθανή αύξηση επιτοκίων από τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το δολάριο και οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αποτελούν βασικούς παράγοντες για τις κινήσεις των επενδυτών.

«Αναταράξεις στην αγορά είναι αναμενόμενες σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων εάν ο Γουόρς δεν προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων», δήλωσε η Καρολίν Μαουρόν, συνιδρύτρια της Orbit Markets.

Όπως σημείωσε, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό μπορεί να ενισχύσουν το λεγόμενο «debasement trade», δηλαδή τη στροφή σε assets που θεωρούνται προστασία απέναντι στην υποτίμηση νομισμάτων, κάτι που ευνοεί μακροπρόθεσμα το Bitcoin. Ωστόσο, η αναταραχή στις αγορές ομολόγων και η αυξημένη μεταβλητότητα πιθανότατα θα πιέσουν πρώτα το κρυπτονόμισμα.

Πάνω από 560 εκατ. δολάρια σε crypto στοιχήματα έκλεισαν

Η πτώση του Bitcoin προκάλεσε μαζικές ρευστοποιήσεις θέσεων στην αγορά παραγώγων. Σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, περισσότερα από 560 εκατ. δολάρια σε ανοδικά στοιχήματα στα κρυπτονομίσματα έκλεισαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Παρά τη διόρθωση, οι τοποθετήσεις στο Bitcoin εμφανίζουν κάποια ανθεκτικότητα. Στην αγορά options της Deribit, οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν περισσότερα στοιχήματα υπέρ της ανόδου παρά της πτώσης.

Συνολικά, περίπου 1,7 δισ. δολάρια σε δικαιώματα αγοράς (calls) βρίσκονται συγκεντρωμένα στο επίπεδο των 80.000 δολαρίων για διαφορετικές ημερομηνίες λήξης.

Bernstein βλέπει Bitcoin στα 150.000 δολάρια – Η αγορά παραγώγων αμφισβητεί το σενάριο

Την ίδια ώρα, η Bernstein εξακολουθεί να προβλέπει ισχυρή άνοδο του Bitcoin, εκτιμώντας ότι μπορεί να φτάσει τα 150.000 δολάρια έως το τέλος του έτους. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται κυρίως στη συνεχιζόμενη αύξηση του αμερικανικού χρέους και στις εισροές κεφαλαίων σε spot Bitcoin ETF.

Ωστόσο, οι αγορές στοιχημάτων εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικές. Τα συμβόλαια της Polymarket αποδίδουν μόλις 3% πιθανότητα το Bitcoin να φτάσει τα 150.000 δολάρια έως τον Δεκέμβριο, ενώ δίνουν υψηλή πιθανότητα υποχώρησης προς την περιοχή των 75.000 δολαρίων.

Παράλληλα, η Standard Chartered έχει ήδη μειώσει δύο φορές τον στόχο της για το Bitcoin, από τα 300.000 στα 150.000 δολάρια και στη συνέχεια στα 100.000 δολάρια, επικαλούμενη πιο δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον και χαμηλότερες αγορές από εταιρικά ταμεία.

Η αγορά βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια κρίσιμη δοκιμασία: εάν το Bitcoin καταφέρει να ανακτήσει υψηλότερα επίπεδα τιμών, το ανοδικό σενάριο των μεγάλων επενδυτικών οίκων παραμένει ανοικτό. Αντίθετα, μια παρατεταμένη παραμονή κάτω από τα 85.000 δολάρια θα ενισχύσει τα πιο επιφυλακτικά σενάρια.

Διαβάστε ακόμη

Ελλάδα και Αλβανία έκαναν τη διαφορά στα ‘’Airbnb’’ το καλοκαίρι – Ράλι +11,8% στις τιμές με μέση τιμή στα 195 ευρώ

Τιμόθεος Χαϊκάλης: Η νέα αρχή της Zakcret μετά τη φωτιά (pic)

Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ