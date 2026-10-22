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Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δεν λέει να κοπάσει, με το Brent να κινείται και σήμερα πέριξ των 112 δολαρίων, πυροδοτώντας κύμα ρευστοποιήσεων στα διεθνή χρηματιστήρια, μεταξύ αυτών και στο Euronext Athens. Στο επίκεντρο η εντεινόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αλλά και το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης, που κλονίζουν την επενδυτική εμπιστοσύνη, με τα γαλλικά ομόλογα να βρίσκονται για μία ακόμα μέρα στο στόχαστρο και την απόδοση του γαλλικού δεκαετούς να σκαρφαλώνει στο 5,11%.

Και το «δράμα» δεν τελειώνει εδώ, αφού όπως ήταν επακόλουθο, το spread με τα γερμανικά δεκαετή ομόλογα, εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, φτάνοντας τις 164 μονάδες βάσης. Εν ολίγοις, η Γαλλία δανείζεται με κόστος άνω του 5%, υψηλότερα δηλαδή και από την Ελλάδα και την Ιταλία, που έχουν επίσης υψηλό δημόσιο χρέος.

Από την άλλη, η ανάγκη των επενδυτών για «ασφαλή καταφύγια», τους έστρεψε σε τίτλους όπως τα γερμανικά Bunds, με την απόδοση των 10ετών να υποχωρεί κατά 1,7 μονάδες βάσης στο 3,407%. Από την άλλη, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς τσιμπάει στο 4,46%, του ισπανικού στο 4,094% και του ιταλικού στο 4,650%.

Το spread της Ιταλίας με τη Γερμανία αυξήθηκε στις 120 μονάδες βάσης, ενώ εκείνο του Βελγίου πλησίασε τις 110 μονάδες βάσης, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2013.

Οι επενδυτές κινήθηκαν και προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του 10ετούς τίτλου να κινείται χαμηλότερα κατά 7 μονάδες βάσης, στο 5,08%.

Γιατί συντηρούνται στα ύψη οι τιμές του πετρελαίου

Τα νέα από τη Μέση Ανατολή παραμένουν ανησυχητικά, με την ενεργειακή αγορά να διατηρείται σε αναβρασμό. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια για νέα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο σχεδιασμός για μια «σύντομη αλλά εντατική» στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν εντολή στο μη απαραίτητο για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων κυβερνητικό προσωπικό και στις οικογένειές του να εγκαταλείψουν τη Σαουδική Αραβία, λόγω της αύξησης των επιθέσεων από τους Χούθι.

Όπως ήταν φυσικό, το Brent ενισχύθηκε από το πρωί κατά 3%, στα 112 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν καταγραφεί για τελευταία φορά κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου με το Ιράν. Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό, που κινείται γύρω από τα 100 δολάρια.

Παρά την έντονη άνοδο των τιμών, αναλυτές εκτιμούν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του ακριβού πετρελαίου ενδέχεται να είναι ηπιότερες σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, καθώς οι καταναλωτές εμφανίζονται πλέον λιγότερο ευάλωτοι στις ενεργειακές αναταράξεις. Μια τέτοια εκτίμηση δίνει για παράδειγμα ο αναλυτής της Aptus Capital Advisors, Ντέιβιντ Βάγκνερ. «Το πετρέλαιο στα 100 δολάρια σήμερα είναι πολύ διαφορετικό από το πετρέλαιο στα 100 δολάρια πριν από 20 ή 30 χρόνια», ανέφερε στο CNBC, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές τιμές του αργού παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα ιστορικά υψηλά τους, εφόσον συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός.

Ο ίδιος επικαλέστηκε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία, πριν από περίπου μία δεκαετία, οι δαπάνες για βενζίνη αντιστοιχούσαν περίπου στο 5% του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου Αμερικανού, ενώ σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό έχει περιοριστεί περίπου στο μισό. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να αντέξουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος. «Πιστεύω ότι μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την ομπρέλα πάνω από το κεφάλι μας για να προστατευτούμε από την καταιγίδα του πετρελαίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Aναβρασμός στα χρηματιστήρια

Παρά τα χθεσινά κέρδη στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του τεχνολογικού Nasdaq 100 υποχώρησαν κατά 1,8% , ενώ τα futures του S&P 500 σημείωσαν πτώση 1%. «Το κλίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει γίνει σαφώς πιο αρνητικό», ανέφεραν αναλυτές της Deutsche Bank, «δείχνοντας» την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου.

Στην Κίνα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης CSI 300 έχασε 1,8%, συμπληρώνοντας απώλειες 20% από τον Ιούνιο και επιβεβαιώνοντας την εύθραυστη εμπιστοσύνη των επενδυτών στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν επίσης τη συνεδρίαση με απώλειες, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να υποχωρεί κατά 1% και τον γερμανικό Dax, τον γαλλικό CAC και τον ιταλικό FTSE MIB να διολισθαίνουν κατά 1,10 με 1,90%.

Στο Euronext Athens, οι πιέσεις από το εξωτερικό πέρασαν και στο Euronext Athens με τον Γενικό Δείκτη να χάνει αυτή την ώρα 2%. Οι τραπεζικές μετοχές μετά τις χθεσινές σπουδαίες επιδόσεις χάνουν έως και 3%, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί κοντά στο 2,75%, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχονται και η ΔΕΗ, η Metlen, η Motor Oil και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Βουτιά κάτω από τα 82.000 δολάρια για το Bitcoin

Κάτω από το επίπεδο των 82.000 δολαρίων υποχώρησε το Bitcoin, εξανεμίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, παρά την επιστροφή των επενδυτών στα αμερικανικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια άμεσης κατοχής Bitcoin (spot ETFs).

Το μεγαλύτερο και παλαιότερο κρυπτονόμισμα κατέγραψε πτώση έως 3,3%, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 81.900 δολάρια κατά τις πρωινές συναλλαγές στο Λονδίνο.

Απώλειες περίπου 3% έως 4% σημείωσαν και μικρότερα κρυπτονομίσματα, όπως το Ether, το Solana και το XRP.