Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με έντονα πτωτική διάθεση κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η επιστροφή των ανησυχιών για τον τεχνολογικό κλάδο και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (22/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,28% και διαπραγματεύεται στις 2.609,90 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.609,43 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.624,69 μονάδες.

Έπειτα από δύο διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, η εγχώρια αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με διορθωτικές κινήσεις, ακολουθώντας παράλληλα την αρνητική εικόνα που διαμορφώνεται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες προβληματισμού, καθώς το Brent έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω αναζωπύρωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, η επιφυλακτικότητα εντείνεται λόγω των εξελίξεων στον τεχνολογικό κλάδο. Τα μεικτά οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων αμερικανικών ομίλων επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την απόδοση των ιδιαίτερα υψηλών δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι μεγάλες αυτές επενδύσεις μπορούν να αποφέρουν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, προκαλώντας πιέσεις στις αγορές.

Στο εγχώριο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές αναμένεται να διατηρήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά και τις εξελίξεις που αφορούν την εποπτική διαδικασία έγκρισης των διανομών μερισμάτων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στις προοπτικές των τραπεζών και στη δυνατότητά τους να προχωρούν σε διανομές προς τους μετόχους, με το συγκεκριμένο ζήτημα να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Νέα εποχή για τις τράπεζες

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι ελληνικές τράπεζες δεν θα χρειάζονται πλέον ειδική εκ των προτέρων έγκριση από τον SSM για τις προτεινόμενες διανομές μερισμάτων, σηματοδοτώντας την άρση του τελευταίου έκτακτου περιορισμού που είχε επιβληθεί στον κλάδο ως κληρονομιά της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την επιτυχημένη επανέναρξη των διανομών μερισμάτων το 2024, έπειτα από 16 χρόνια απουσίας, και αντανακλά τη βελτίωση της κερδοφορίας, της ποιότητας του ενεργητικού και της κεφαλαιακής θέσης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διέθεταν συνολικά πλεονάζοντα κεφάλαια περίπου 3 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τα ενισχυμένα κεφαλαιακά τους περιθώρια.

Η κατάργηση της ειδικής διαδικασίας προέγκρισης αναμένεται να περιορίσει την αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο και την υλοποίηση των διανομών, παρέχοντας στα διοικητικά συμβούλια μεγαλύτερη ευελιξία για τον καθορισμό των μερισματικών πολιτικών, πάντοτε στο πλαίσιο των κεφαλαιακών σχεδίων των τραπεζών.

Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ, τα οποία διαχειρίζονται τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και υποχρεώσεις για τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απαιτήσεων.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται προθεσμία τριών μηνών για την απάντηση σε αιτήματα διμερούς ρύθμισης, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών.

Παράλληλα, προβλέπεται ανώτατο όριο 15% στις προκαταβολές, καθώς και υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τον πλειστηριασμό.

Οι διαχειριστές θα είναι επίσης υποχρεωμένοι να παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για τις οφειλές εντός 45 ημερών, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης της σχετικής ενημέρωσης προβλέπεται αναστολή της επιβολής τόκων.

Κόκκινο το ταμπλό

Απώλειες -1,84% καταγράφει σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.045,19 μονάδες, διορθώνοντας μετά το χθεσινό ράλι της τάξης του +2,26%. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -1,16% στις 6.693,69 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,77% στις 3.037,27 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 17,22 εκατ. ευρώ, με την Alpha Bank και την Εθνική να κάνουν τζίρο άνω των 3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,64 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 62 μετοχές, θετικό για 24, ενώ 10 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχωρεί κατά -2,4%, η Πειραιώς κατά -2,2%, η Εθνική κατά -1,9% και η Alpha Bank κατά -1,6%. Η Optima bank κινείται πτωτικά κατά -2,8%, η Τράπεζα Κύπρου κατά -2% και η CrediaBank κατά -1,1%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πτώση άνω του -1% σημειώνουν η ΔΕΗ, η Aktor, η Viohalco, η Metlen, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Jumbo και η Cenergy. Κοντά στο -1% διαπραγματεύονται η Lamda Development και η ElvalHalcor.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -2% χάνουν η Κρι Κρι και ο ΟΛΠ. Με απώλειες περίπου -1% ακολουθούν η ΑΒΑΞ, η Intracom Holdings, η Qualco, η Quest και η Bally’s Intralot. Αντίθετα, η Fourlis ενισχύεται κατά +1%.