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Αισίως, από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε και ημερολογιακά στο αποκαλόκαιρο, οι περισσότεροι επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές άδειες και όλοι μαζί θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τις προκλήσεις των επόμενων μηνών που θα έχουν κατάληξη στην Άνοιξη του επομένου έτους και τις εκλογές.

Στο διάστημα αυτό, η κυβέρνηση και οι πολίτες θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία εν πολλοίς θα καθορίσουν και τις πολιτικές εξελίξεις. Το νούμερο ένα πρόβλημα όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι η ακρίβεια την οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο -αλλά όχι πάντα με επιτυχία- να τιθασεύσει η κυβέρνηση.

Μια ακόμα προσπάθεια θα μπει σε εφαρμογή από τη Δευτέρα και αφορά στη συμφωνία που έχει συνάψει με τα σούπερ μάρκετ και βιομηχανικούς παραγωγούς ο αρμόδιος υπουργός για μείωση τιμών έως και 5% σε πάνω από 1.500 προϊόντα. Δεν προδικάζω εκ των προτέρων το αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος και μακάρι να πάει καλά και να το νιώσουν οι καταναλωτές στις αγορές τους. Πλην όμως είναι προφανές πως η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα προϊόντα των ραφιών, καθώς αυτή έχει επεκταθεί σε όλη την οικονομική δραστηριότητα.

Από τις υπηρεσίες, τα καύσιμα, μέχρι τις αμοιβές όλων των ελεύθερων επαγγελματιών και τεχνικών μέχρι την εστίαση. Όπως εκτός ελέγχου παραμένουν οι τιμές των ενοικίων στα σπίτια που είναι το άλλο τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για όλους εκείνους που έχουν παιδιά που σπουδάζουν εκτός έδρας.

Και από την άλλη έχουμε τους μισθούς και τις συντάξεις των οποίων οι όποιες αυξήσεις ξεπερνιούνται από τον πληθωρισμό και επομένως όχι μόνο δεν συντηρείται στα ίδια επίπεδα, το βιοτικό επίπεδο αλλά τουναντίον υποβαθμίζεται συνεχώς.

Αυτά βέβαια τα γνωρίζει πολύ καλά η κυβέρνηση και καταλαβαίνει επίσης πως τα κολλημένα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις πέριξ του 30% οφείλονται όχι μόνο σε αυτή αλλά και σε αυτή την κατάσταση της διαρκώς μειούμενης αγοραστικής δύναμης.

Στα εγκαίνια της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει, με τα μέτρα που θα ανακοινώσει για τον επόμενο χρόνο, να αμβλύνει όσο του επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, την όλη κατάσταση. Στο επίκεντρο των μέτρων θα είναι όπως λένε όλες οι πληροφορίες οι ευάλωτοι πολίτες, χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά.

Λογικό και κατανοητό πως αυτοί πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Όμως αλίμονο αν παραληφθούν κι αυτή τη φορά και εκείνοι που βάζουν χρόνια τώρα πλάτη γιατί δεν ανήκουν στους ευάλωτους αλλά λίγο υψηλότερα εισοδηματικά, δηλαδή στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Κι είναι καλό να θυμίσουμε πως αυτή, η μεσαία τάξη είναι αυτή που τιμώρησε τον Τσίπρα το 2019 και το 2023 και επιβράβευσε τον Μητσοτάκη. Με μια απογοητευμένη και πικραμένη μεσαία τάξη όμως, δεν μπορούν να πάνε στις εκλογές αν θέλουν στην κυβέρνηση να ανακτήσουν την αποστασιοποιημένη ψήφο.

Και για να μην παίζουμε με τις έννοιες, οι εργαζόμενοι με 1.500-2.000 ευρώ μηνιαίως και οι συνταξιούχοι των 1.500-1.800 ευρώ δεν είναι δα και πλούσιοι. Δεν ζουν με άνεση, ζορίζονται και δεν μπορεί να αγνοούνται από τις όποιες μέριμνες από το περίσσευμα της ανάπτυξης. Χρειάζονται ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους είτε με μειώσεις φορολογικών συντελεστών είτε ασφαλιστικών εισφορών. Είναι άδικο οι μειώσεις εισφορών να αφορούν μόνο τους εργοδότες. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως οι συνολικές κρατήσεις επί του μικτού μισθού ενός εργαζομένου από τα 1.500 ευρώ και πάνω, είναι από τις υψηλότερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πέραν των οικονομικών όμως η κυβέρνηση θα δοκιμαστεί στους επόμενους μήνες και για την αποτελεσματικότητά της σε μια σειρά από θέματα όπως η δημόσια ασφάλεια, η λειτουργία του Δημοσίου, η εκπαίδευση, η διαφάνεια, η λειτουργία των θεσμών, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος, αλλά και η επούλωση των πληγών που άφησαν πίσω τους τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η αρωγή στους πληττόμενους από φωτιές, πλημμύρες και αλλά καιρικά φαινόμενα που καταστρέφουν την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα. Υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος για να επιδειχθεί ένα άλλο πρόσωπο εξουσίας πριν μπούμε στην περιπέτεια -όπως φαίνεται- των διπλών εκλογών και των κυβερνήσεων συνεργασίας, που όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν δώσει καλά δείγματα γραφής.