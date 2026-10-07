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Η κατάσταση στην αγορά ομολόγων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική καθώς η πίεση που δέχεται η Γαλλία «εξάγεται» στα ομόλογα της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας ενώ έπληξε και το ευρώ το οποίο υποχώρησε σε χαμηλό 17 μηνών έναντι του δολαρίου. Η Bank of America υπολογίζει ότι για κάθε διεύρυνση κατά 10 μονάδες βάσης του spread των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρεί κατά περίπου 0,4% έναντι του δολαρίου. Οι ανησυχίες των επενδυτών επικεντρώνονται στο υψηλό δημόσιο χρέος κρατών μελών, με τους αναλυτές να υπενθυμίζουν τρία σημαντικά επεισόδια δημοσιονομικής αρρυθμίας που έχει περάσει η ΕΕ: Δηλαδή, πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, μετά την κρίση δημόσιου χρέους και μετά την πανδημία. Το θερμόμετρο ανεβαίνει και το ερώτημα είναι αν έχουμε μπροστά μας το τέταρτο σοβαρό επεισόδιο.

Οι εκτιμήσεις που διατυπώνονταν πριν το καλοκαίρι, ήταν ότι αν φτάσουμε στον Σεπτέμβριο με υψηλές τιμές πετρελαίου, τότε στην Ευρώπη θα έχουμε πληθωριστική έκρηξη. Είμαστε στον Οκτώβριο, οι τιμές της ενέργειας είναι στα ύψη και οι αναλυτές περιμένουν τα πρακτικά της ΕΚΤ στην συνεδρίαση της 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου, κατά την οποία αύξησε τα επιτόκια, μήπως και ανιχνεύσουν πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη αύξηση. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο περισσότερο από όσο ανέμεναν οι οικονομολόγοι, κυρίως εξαιτίας της ανόδου του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, στην εξίσωση έχει προστεθεί πλέον και η αναταραχή στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, οπότε η ΕΚΤ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Το ΔΝΤ στις 10 χώρες με τον μεγαλύτερο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ το 2025, τοποθετεί την Ελλάδα στην έκτη θέση με 146,7% και την Ιταλία στην όγδοη με 136,8%.

Δίπλα στις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωζώνη έρχεται και η πολιτική αβεβαιότητα καθώς εννέα κράτη μέλη της ΕΕ θα διεξαγάγουν γενικές εκλογές το 2027. Μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και φυσικά η Ελλάδα. Ο βασικός δημοσιονομικός κίνδυνος προφανώς δεν είναι οι ίδιες οι εκλογές, αλλά οι πολιτικές ισορροπίες που θα προκύψουν καθώς τα κατακερματισμένα κοινοβούλια έχουν συνδεθεί με αστάθεια, πολιτική αβεβαιότητα και επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.

Η αναστάτωση στην αγορά ομολόγων της ΕΕ μας αφορά άμεσα και όχι μόνον επειδή συνήθως οι κρίσεις ξεκινούν από τις αγορές χρέους. Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον περιορισμό του δημοσίου χρέους και την ορατή προοπτική να υποχωρήσει το χρέος προς ΑΕΠ κάτω από το επίπεδο της Ιταλίας, η χώρα μας εξακολουθεί να βαρύνεται με υψηλό δανεισμό και είναι σχεδόν αδύνατον να μην επηρεαστούμε στο ενδεχόμενο μιας γενικευμένης κρίσης. Άλλωστε, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς αυτήν την εβδομάδα έφτασε στην περιοχή του 4,5%.