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Αξίζει λοιπόν να δείτε αναλυτικά τα ευρήματα του Μεγάρου Μαξίμου στην πορεία προς τις κάλπες, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, αν και υπάρχει βέβαια ακόμα πολιτικός χρόνος ώστε να γίνουν από τα επιτελεία των κομμάτων προσαρμογές.

Πρώτα απ’ όλα, ας σημειώσουμε μερικά βασικά συμπεράσματα για το πολιτικό σκηνικό, όπως περιγράφεται σήμερα από τους δημοσκόπους ερευνητές και αναλυτές. Η Ν.Δ. έχει μια σημαντική άνοδο της πρόθεσης ψήφου περίπου στο 31,0% μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων αμέσως μετά το καλοκαίρι, καθώς και μικρές αυξήσεις στην προσωπική δημοτικότητα του Μητσοτάκη, που συμβαδίζουν με το ποσοστό της Ν.Δ. Η ΔΕΘ οδήγησε σε μείωση των αντιλήψεων περί αλαζονείας και σε περισσότερους πολίτες που βλέπουν την κυβέρνηση να προσπαθεί να βοηθήσει στις τιμές και να τηρεί τις υποσχέσεις της.

Κρίσιμο σημείο αποτελεί το γεγονός ότι οι δείκτες εκτοξεύονται πάνω από την πρόθεση ψήφου σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας, την ύπαρξη σαφούς σχεδίου και οράματος, καθώς και την εικόνα μιας σοβαρής και ισχυρής διακυβέρνησης.

Με βάση λοιπόν τα δημοσκοπικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026, προκύπτει ότι η Ν.Δ. ενισχύεται στο πολιτικό κέντρο, διατηρεί σημαντική βάση στην Κεντροδεξιά, αλλά αντιμετωπίζει πιέσεις στα δεξιά της και σοβαρή δυσαρέσκεια για την καθημερινότητα.

Υπάρχουν τρία ενδιαφέροντα στοιχεία.

1 Στο Κέντρο: Η έρευνα καταγράφει άνοδο της Ν.Δ. παράλληλα με το ΠΑΣΟΚ, εις βάρος του Τσίπρα και της Καρυστιανού.

2 Στην Κεντροδεξιά: Η Ν.Δ. διατηρεί ποσοστό 64% μεταξύ των αυτοπροσδιοριζόμενων κεντροδεξιών ψηφοφόρων.

3 Στη Δεξιά: Η Ν.Δ. συγκεντρώνει επίσης 64%, ενώ εμφανίζεται ο Κασιδιάρης με 11%. Η έρευνα καταγράφει κατακερματισμό των κομμάτων δεξιότερα της Ν.Δ.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Ν.Δ. έχει μεγαλύτερη δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά παρά στην καθαρή Δεξιά.

Άρα, από τους ψηφοφόρους που θεωρούνται δυνητικά ανακτήσιμοι:

■ 46% τοποθετείται στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά.

■ 18% στη Δεξιά και την Ακροδεξιά.

■ 15% στην Κεντροαριστερά.

Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη ομάδα είναι περίπου 2,6 φορές μεγαλύτερη από τη δεύτερη. Πρόκειται για σύνθεση της συγκεκριμένης ομάδας-στόχο, όχι για πρόβλεψη του πόσοι θα ψηφίσουν τελικά Ν.Δ. Τι συμβαίνει με όσους εγκατέλειψαν τη Ν.Δ. από το 2023; Εδώ η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Ιδεολογική τοποθέτηση. Ποσοστό:

■ Κέντρο 26%

■ Κεντροδεξιά 23%

■ Δεξιά 19%

■ Ακροδεξιά 6%

■ Κεντροαριστερά 6%

Στους «αποχωρήσαντες ψηφοφόρους» σε σχέση με το 41% του 2023, το Κέντρο μαζί με την Κεντροδεξιά συγκεντρώνουν 49% έναντι 25% της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς. Συνεπώς, οι δεξιές διαρροές είναι σημαντικές, αλλά δεν αποτελούν την πλειονότητα των αποχωρησάντων ή έστω των υπό διεκδίκηση.

Το σημαντικότερο πολιτικό εύρημα. Η έρευνα αναφέρει ότι η πρόσφατη άνοδος της Ν.Δ. προέρχεται κυρίως από τους κεντρώους και τους άνω των 55 ετών, ενώ η στήριξη από κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους παραμένει ισχυρή. Παράλληλα: περίπου τα δύο τρίτα θεωρούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Η ακρίβεια και οι ανεπαρκείς μισθοί είναι τα σημαντικότερα προβλήματα.

Μόνο ένας στους πέντε πιστεύει ότι η κυβέρνηση κατανοεί τους απλούς ανθρώπους. Η εικόνα περί διαφθοράς επιδεινώνεται.

Αυτά δείχνουν ότι η δυσαρέσκεια δεν εξηγείται αποκλειστικά από ιδεολογικές μετατοπίσεις. Η έρευνα υποστηρίζει περισσότερο μια κεντρώα και κεντροδεξιά εκλογική δυναμική παρά μια γενική μετατόπιση προς τα δεξιά. Δεν αποδεικνύει, όμως, ότι μια συγκεκριμένη αλλαγή πολιτικής θα αποφέρει περισσότερες ψήφους: γι’ αυτό χρειάζονται και στοιχεία για την πιθανότητα μετακίνησης κάθε ομάδας.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Ν.Δ. φαίνεται να διατηρεί πλεονέκτημα στην εικόνα της σοβαρότητας και του εκσυγχρονισμού, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητα και την εμπιστοσύνη. Επομένως, το κεντρικό πρόβλημα που αποτυπώνει η έρευνα δεν είναι απλώς «Δεξιά ή Κέντρο». Είναι αν η κυβέρνηση μπορεί να μετατρέψει την εικόνα της σταθερότητας σε αίσθηση πραγματικής βελτίωσης της ζωής των πολιτών. Και αυτό έχει σημασία ιδιαίτερα όταν η Ν.Δ. βρίσκεται γύρω στο 30%-31% στις εκτιμήσεις ψήφου, όπως καταγράφουν και άλλες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.

Και ένα ακόμα βασικό συμπέρασμα: η Ν.Δ. σήμερα ό,τι κέρδος πήρε, περίπου μία με δύο μονάδες από τη ΔΕΘ και εντεύθεν, αλλά και το 50% των ψηφοφόρων της που έχασε από το 2023 και δυνητικά μπορεί να γυρίσουν πίσω (όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους), είναι κεντρώοι και κεντροδεξιοί. Επομένως, το αφήγημα των πρώην Νεοδημοκρατών Σαμαρά, Καραμανλή κ.λπ. ότι επί Μητσοτάκη χάθηκε η ψυχή της παράταξης, δηλαδή της καθαρής Δεξιάς, δεν φαίνεται να πολυ-ισχύει. Και φυσικά η προσπάθεια της κυβέρνησης να στραφεί και να «συνομιλήσει» και πάλι με τους κεντρώους ψηφοφόρους είναι, όπως δείχνουν τα νούμερα, απολύτως σωστή. Οι πολύ δεξιοί άλλωστε φλερτάρουν -με βάση πάντα τα νούμερα- με τις «αυθεντικές» ακροδεξιές απόψεις, όπως αυτή του Κασιδιάρη.

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