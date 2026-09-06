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Δεν ξέρω αν το κόστος των μέτρων που πρότεινε ο Τσίπρας είναι 13 δισ. ευρώ όπως τα υπολόγισε η κυβέρνηση ή 7,4 δισ. ευρώ με τους υπολογισμούς του ίδιου, αλλά η αίσθηση μου είναι πως ακόμα και κάπου στη μέση να είναι η πραγματική κοστολόγηση, και πάλι είναι πολλά. Αυτό όμως που προξενεί εντύπωση είναι η ελαφρότητα με την οποία μοιράζονται παροχές αγνοώντας μια βασική παράμετρο. Αυτή της δέσμευσης από την ΕΕ για το όριο δαπανών που ισχύει για όλες τις χώρες και πως τα πλεονάσματα που δημιουργεί η ανάπτυξη και η οικονομία, μπορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους να χρησιμοποιηθούν μόνο για αποπληρωμή του χρέους και μόνο, τα υπερπλεονάσματα -αν υπάρχουν- σε δαπάνες και παροχές που επιλέγει η εκάστοτε κυβέρνηση.

Αυτά φαντάζομαι που γνωρίζουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με τα της οικονομίας μας, θα τα γνωρίζουν και οι πολιτικοί αρχηγοί και όλοι εκείνοι που ονειρεύονται να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη. Διαφορετικά αν πείσουν τον ελληνικό λαό, δεν θα αργήσει η στιγμή που θα κάνουν και πάλι λόγο για αυταπάτες και καμένη γη που βρήκαν.

Από την άλλη και το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη δεν υστερεί σε πλειοδοσίες αφού περιλαμβάνει και 13ο μισθό και σύνταξη και αν προστεθούν και όλες οι άλλες προτάσεις ίσως και να ξεπερνούν το πακέτο Τσίπρα. Άλλωστε όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας αντέγραψε το 80% των δικών του προτάσεων, οπότε βγάλτε συμπέρασμα.

Παρέλκει η αναφορά στις ακραία ανερμάτιστες προτάσεις των μικρότερων κομμάτων, που όπως και να το κάνουμε μπορούν να λένε ό,τι θέλουν γιατί το πιθανότερο είναι να μην κληθούν ποτέ να τις εφαρμόσουν

Το μόνο που έχει αξία χειροπιαστή, είναι οι προτάσεις της κυβέρνησης, η οποία άλλωστε έχει μπροστά της άλλους 6-7 μήνες και από τον Ιανουάριο θα κληθεί να εφαρμόσει τις αποφάσεις της για την ελληνική κοινωνία κι είναι αυτή που δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε χιλιοστό από τις ντιρεκτίβες της Κομισιόν για τα όρια δαπανών.

Αυτή είναι υπόλογη για όλο το διάστημα μέχρι τις εκλογές κι είναι αλήθεια, δεν μας έχει συνηθίσει στα εφτά χρόνια σε υπερβολές που θέτουν σε κίνδυνο την πορεία της οικονομίας, αλλά κινείται σε λελογισμένα πλαίσια και αυστηρά κοστολογημένα πάντα. Την αξιοπιστία τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να της το πιστώσουμε.

Μπορεί πάντως τα μεγαλύτερα ψέματα να λέγονται πριν τις εκλογές και μετά το κυνήγι, πάρα ταύτα προκαλεί εντύπωση πως τα κόμματα παραβλέπουν και δεν νοιάζονται για την ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε και δημιουργεί ρίγη ανησυχίας στην παγκόσμια οικονομία. Αδιαφορούν γι’ αυτή τη σημαντική αρνητική εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει για άλλη μια φορά τις ζωές μας και το μόνο που τους νοιάζει είναι ο φθηνός εντυπωσιασμός και η πλειοδοσία παροχών λες κι είμαστε η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου που δημιουργεί πακτωλό αδιανέμητου πλούτου. Λες κι αν υπήρχε πλούτος και μπορούσε, δεν θα τον μοίραζε και ο Μητσοτάκης και θα περίμενε να το κάνουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι!

Άραγε αναρωτιούνται όλοι αυτοί οι πλειοδότες ελπίδων για κάθε χαροκαμένο, αν υπάρχουν και πόσα περιθώρια για ένα νέο γύρο με fuel pass, market pass, επιδότηση φυσικού αερίου και έκτακτα επιδόματα στήριξης των ευάλωτων αν η ενεργειακή κρίση ενταθεί, όπως λένε όλοι πλέον οι διεθνείς αναλυτές; Έχουν αναρωτηθεί πως θα βγει ο φετινός χειμώνας για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας; Έχουν προτάσεις γι’ αυτή τη νέα αναπάντεχη εξέλιξη ή θεωρούν πως δεν τους αφορά κι είναι αποκλειστικά πρόβλημα του Μητσοτάκη; Οι ηγέτες όμως κρίνονται στα δύσκολα και τις καταιγίδες γιατί στις μπουνάτσες όλοι μπορούν να κάνουν τον καπετάνιο!

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